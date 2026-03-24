    Alaya F Surgery: ముక్కు, పెదవుల ఆకారం మారిందని ట్రోలింగ్- ఒట్టేసి నిజం చెప్పిన యంగ్ హీరోయిన్ అలయ- అన్ని పాతవేనంటూ!

    Alaya F Clarity About Plastic Surgery: ముంబై ఫ్యాషన్ షోలో తన కొత్త లుక్ చూసి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకుందని వస్తున్న వార్తలపై బాలీవుడ్ యంగ్ బ్యూటీ అలయ ఎఫ్ స్పందించారు. తన ముక్కు, పెదవుల సర్జరీ ట్రోలింగ్‌పై ఒట్టేసి మరి నిజం చెప్పింది ముద్దుగుమ్మ అలయ ఎఫ్.

    Mar 24, 2026, 15:06:33 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బాలీవుడ్ యంగ్ హీరోయిన్ అలయ ఎఫ్ ఇటీవల ముంబైలో జరిగిన లాక్మే ఫ్యాషన్ వీక్‌లో ర్యాంప్ వాక్ చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. అయితే, ఆ వేడుకలో ఆమె ముఖంలో కనిపిస్తున్న మార్పులను చూసి సోషల్ మీడియాలో రకరకాల చర్చలు మొదలయ్యాయి.

    అలయపై ట్రోలింగ్

    అలయ ఎఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకుందని, అందుకే ఆమె ముక్కు, పెదవుల ఆకారం మారిపోయిందంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపించారు. ఈ ట్రోలింగ్, రూమర్లపై తాజాగా అలయ ఎఫ్ చెక్ పెట్టారు.

    "నేను దాచుకునే రకం కాదు"

    తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా ఒక వీడియోను షేర్ చేస్తూ అలయ ఈ పుకార్లను ఖండించారు. తన ముఖాన్ని కెమెరాకు దగ్గరగా చూపిస్తూ.. "ప్రస్తుతం నా కామెంట్ సెక్షన్‌లో చాలామంది నేను సర్జరీ చేయించుకున్నానని అంటున్నారు. కొందరైతే నోస్ జాబ్, లిప్ జాబ్ అని కూడా రాస్తున్నారు. నేను ఎలాంటి సర్జరీ చేయించుకోలేదు, ఇది నా ఒట్టు" అని అలయ ఎఫ్ స్పష్టం చేశారు.

    మీతో సంతోషంగా పంచుకుంటాను

    "నేను ఒకవేళ సర్జరీ చేయించుకుంటే ఆ విషయాన్ని మీతో సంతోషంగా పంచుకుంటాను. అలాంటి విషయాలను దాచుకునే లేదా అబద్ధాలు చెప్పే రకం నేను కాదు. చూడండి, ఇది నా పాత ముక్కు, పాత పెదవులే. బహుశా లైటింగ్ వల్ల లేదా మంచి అలవాట్లు, ఫేస్ మసాజ్‌ల వల్ల అలా అనిపిస్తుందేమో నాకు తెలియదు. కానీ, సర్జరీ మాత్రం చేయించుకోలేదు" అని అలయ ఎఫ్ వివరించారు.

    గతంలో సర్జరీ గురించి ఆలోచించాను

    2021లో ఒక ఇంటర్వ్యూలో అలయ ఎఫ్ మాట్లాడుతూ.. తన ముక్కుపై ఒక చిన్న ఎత్తు (bump) ఉందని, దాన్ని సరిచేయించుకోవాలని ఒకప్పుడు ఆలోచించానని నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నారు.

    కొంచెం ఎత్తుగా ఉంటుంది

    "అందరిలాగే నాకు కూడా ఒకప్పుడు అనిపించింది. నా ముక్కు ఒకవైపు కొంచెం ఎత్తుగా ఉంటుంది. కానీ, అది చాలా చిన్న విషయం. ఎదుటివారికి అస్సలు కనిపించదు కూడా. అందుకే అలాంటి అనవసరమైన పనులు నేను ఎప్పటికీ చేయను" అని అప్పుడే అలయ ఎఫ్ స్పష్టం చేశారు.

    అలయ ఎఫ్ సినీ ప్రయాణం

    సీనియర్ నటుడు కబీర్ బేడీ మనవరాలు, పూజా బేడీ కుమార్తె అయిన అలయ ఎఫ్.. దేవర విలన్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ నటించిన ‘జవానీ జానేమన్’ చిత్రంతో సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు. ఆ తర్వాత ‘ఫ్రెడ్డీ’, ‘యు-టర్న్’, ‘శ్రీకాంత్’ వంటి చిత్రాల్లో తన నటనతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

    ఫిట్‌నెస్, బ్యూటీ చిట్కాలు

    అక్షయ్ కుమార్, టైగర్ ష్రాఫ్ నటించిన ‘బడే మియాన్ చోటే మియాన్’లోనూ అలయ ఎఫ్ నటించారు. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే అలయ ఎఫ్ తన ఫిట్‌నెస్, బ్యూటీ చిట్కాలను తరచూ అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు.

