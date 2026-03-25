Brahmamudi March 25th Episode: బ్రహ్మముడి.. దుగ్గిరాల ఇంటికి రాజు.. అపర్ణ, రేఖ షాక్.. రాజ్ తిరిగి వచ్చాడనుకొని..
Brahmamudi March 25th Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో పెద్ద ట్విస్ట్ ఎదురైంది. రాజు ఏకంగా దుగ్గిరాల ఇంటికే వస్తాడు. అతన్ని చూసి అపర్ణ, రేఖ షాక్ తింటారు. రాజ్ తిరిగి వచ్చాడేమో అని వాళ్లు అనుకుంటారు.
నెక్లెస్లు దొంగతనం చేసిన ఐశ్వర్య, భ్రమరాంబ
బ్రహ్మముడి సీరియల్ బుధవారం (మార్చి 25) ఎపిసోడ్ లో రేఖ తన కోసం తెచ్చిన నెక్లెస్ ను ఐశ్వర్య దొంగతనం చేసే సీన్ తో మొదలవుతుంది. అది భ్రమరాంబ చూస్తుంది. సొంత మేనకోడలే ఇలా చేయగా లేనిది తాను చేస్తే ఏంటని భ్రమరాంబ కూడా తన చేతివాటం చూపిస్తుంది. లాకర్ లో నుంచి మరో నెక్లెస్ కొట్టేస్తుంది.
జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి ఇందు.. డిగ్రీ లేదని రిజెక్ట్
మరోవైపు ఇందు మళ్లీ జాబ్ ఇంటర్వ్యూ కోసం వెళ్తుంది. ఈసారి సరైన సమయానికే వెళ్లడంతో జాబ్ వస్తుందని అనుకుంటుంది. హెచ్ఆర్ ఆమెను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు. ప్రతిదానికి ప్రూఫ్ అంటూ అతడు తిక్కతిక్కగా మాట్లాడతాడు. తన తెలివితేటలతో ఇందులో అతన్ని ఇంప్రెస్ చేస్తుంది.
అయితే ఆమె సర్టిఫికెట్లను చూసే సమయంలో డిగ్రీ లేదని అడుగుతాడు. ఈ మధ్యే పరీక్షలు రాశానని, కచ్చితంగా పాసవుతానని ఆమె అంటుంది. కానీ డిగ్రీ లేకుండా జాబ్ ఇవ్వడం కుదరదని అతడు స్పష్టం చేస్తాడు. దీంతో ఇందు నిరాశగా వెనుదిరుగుతుంది.
ఐశ్వర్యకు రాజు, లక్కీ లిఫ్ట్.. ఫాలో అయిన ఇందు
రాజు, లక్కీ ఓ కారులో వెళ్తుంటారు. ఎవరైనా డబ్బున్న అమ్మాయిని పడేయాలని లక్కీ అంటాడు. తాను తనకు నచ్చిన అమ్మాయి దొరికే వరకూ ఎవరినీ చూడనని రాజు అంటాడు. అప్పుడే దారిలో ఐశ్వర్య వాళ్లకు కనిపిస్తుంది. నెక్లెస్ అమ్మి రాకేష్ కు డబ్బులు ఇచ్చేద్దామని బ్యాగులో దానిని పెట్టుకొని ఆమె వస్తుంది. కారు ఆగిపోవడంతో ఆమె రోడ్డుపై నిలబడుతుంది. దీంతో లక్కీ వెళ్లి ఐశ్వర్యతో మాట్లాడతాడు. తన కారులో లిఫ్ట్ ఇస్తానని అంటాడు. టైమ్ లేకపోవడంతో ఆమె కూడా సరే అంటుంది.
అప్పుడే ఆఫీసు నుంచి బయటకు వచ్చిన ఇందు దూరం నుంచి ఐశ్వర్య ఆ కారు ఎక్కడం చూస్తుంది. పబ్ లో లక్కీని చూసి ఉండటంతో మళ్లీ ఇతని కారు ఎక్కుతోంది ఎందుకంటూ ఆటోలో ఆ కారును ఫాలో అవుతుంది. కారులో లక్కీ ఏం అడిగినా ఐశ్వర్య పట్టించుకోదు. పొగరుగా సమాధానం చెబుతుంది.
నందుకు సాయం చేసిన ఇందు
ఇటు కారును ఫాలో అవుతున్న సమయంలో ఆటోపైకి రౌడీల వెంట పడుతూ నందు అడ్డుగా వస్తుంది. ఇద్దరు రౌడీలను నందు కొట్టడం చూస్తుంది. ఒకడు ఆమెపైకి రావడంతో ఆటోలో ఉన్న ఇందు కంగారుగా బయటకు దిగి అతన్ని కొడుతుంది. ఆ ఇద్దరి నుంచి నందుని కాపాడుతుంది.
అది చూసి నందు ఆమెకు థ్యాంక్స్ చెబుతుంది. వీళ్లు అమ్మవారి నగలు దోచుకున్న దొంగలని, వీళ్లను పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పగించే వరకూ తన వెంటే ఉండాలని ఇందుని అడుగుతుంది నందు. ఆమె సరే అంటుంది. ఆ ఆటోలోనే వాళ్లు వెళ్తారు.
లక్కీ కారులో ఐశ్వర్య నెక్లెస్
ఐశ్వర్య లక్కీ కారు దిగుతుంది. టెన్షన్ లో ఉన్నట్లున్నావ్.. ఏదైనా సాయం కావాలా అని లక్కీ అడిగినా వద్దని చెప్పి వెళ్లిపోతుంది. కొంతదూరం వెళ్లాక బ్యాగు చూస్తే అందులో నెక్లెస్ కనిపించదు. ఎక్కడ పడిపోయిందో అంటూ ఆమె కంగారు పడుతుంది.
అటు రాజు, లక్కీ ఓ చోట కారు ఆపి కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతుంటారు. అప్పుడే కారులో నెక్లెస్ కనిపిస్తుంది. అది చూసి ఇద్దరూ ఆశ్చర్యపోతారు. కానీ దానిని తిరిగి ఇచ్చేద్దామనుకొని రాజు ఏకంగా దుగ్గిరాల ఇంటికే వచ్చేస్తాడు.
అప్పుడే ఆ ప్రమాదం గురించి సుభాష్ తో అపర్ణ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. స్వరాజ్ బాడీ మాత్రం కనిపించలేదని, అతడు ఎక్కడో చోట ఉండే ఉంటాడని, మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాడని అంటుంది. అప్పుడే రాజు ఇంట్లోకి వస్తాడు. అతన్ని చూసి అపర్ణ, రేఖ షాక్ తింటారు. అక్కడితో బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.