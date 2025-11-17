Edit Profile
    బ్రహ్మముడి నవంబర్ 17 ఎపిసోడ్: దెబ్బలతో ఇంటికి రాహుల్- దొంగతనం నిజమని సుభాష్ సాక్ష్యం- కావ్యతో స్వప్న పశ్చాత్తాపం

    బ్రహ్మముడి సీరియల్ నవంబర్ 17 ఎపిసోడ్‌లో రాహుల్‌కు 20 లక్షలు చెక్ ఇచ్చి డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకుని రమ్మని రాజ్ పంపిస్తాడు. కానీ, అక్కడ రాహుల్ నుంచి 20 లక్షల క్యాష్ బ్యాగ్ దొంగతనం చేస్తారు. టెండర్ ఆఫీస్‌కు వెళ్లడు. దాంతో ఇంట్లోవాళ్లు రాహుల్‌ను తప్పు బడతారు. రాహుల్ దెబ్బలతో ఇంటికి వస్తాడు.

    Published on: Nov 17, 2025 7:04 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ ఈరోజు ఎపిసోడ్‌‌లో నాసిరకం చీర కట్టావేంటీ. అస్సలు బాగోలేదని ధాన్యలక్ష్మీ అంటుంది. నాకు బాగుంది. ఈ చీర రాహుల్ నాకు తెచ్చిన చీర అని స్వప్న చెబుతుంది. నా భర్త తన కష్టార్జితంతో తెచ్చిన చీర. అందుకే కట్టుకున్నా అని స్వప్న అంటుంది. ఇంతలో రాహుల్ వచ్చి వేరే చీర కట్టుకోమని చెబుతాడు.

    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ నవంబర్ 17 ఎపిసోడ్
    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ నవంబర్ 17 ఎపిసోడ్

    11 గంటలకు టెండర్

    ఎవరు ఏం చెప్పిన వినను. చీర మార్చుకోను. నిన్ను డిసప్పాయింట్ చేయను అని స్వప్న అంటుంది. ఇంతలో రాజ్ వచ్చి ఈరోజు 11 గంటలకు టెండర్ ఉంది. అక్కడ 20 లక్షల డిపాజిట్ కట్టాలి. నువ్ టైమ్‌కు బ్యాంక్‌కు వెళ్లి క్యాష్ విత్ డ్రా చేసుకుని టైమ్‌కు టెండర్ ఆఫీస్‌కు వెళ్లు అని చెక్ ఇస్తాడు రాజ్. రాహుల్ డౌట్ పడుతుంటే ముందు ఈ ఆఫీస్ పనులు చూడు అని రాజ్ అంటాడు.

    దానికి రాహుల్ ఎందుకు అని డౌట్ పడతారు. వాడే చేయాలి అని రాజ్ గట్టిగా చెబుతాడు. థ్యాంక్స్ చెబుతాడు రాహుల్. ప్రతి మనిషి మారడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని కావ్య చెప్పిందని రాజ్ అంటాడు. ఎవరు డౌట్ పడకండి. రాహుల్ తనకు ఇచ్చిన పని పూర్తి చేస్తాడు అని కావ్య అంటుంది. టైమ్‌కు టెండర్ పూర్తి చేయాలి. లేకుంటో చాలా నష్టం వస్తుందని రాజ్ అంటాడు.

    నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటాను అని రాహుల్ వెళ్తాడు. ప్రకాశం కూడా వెళ్లిపోతాడు. వేరే పని ఉందని సుభాష్ బయటకెళ్లిపోతాడు. కావ్య దగ్గరికి వెళ్లిన స్వప్న రాహుల్‌ను నమ్మి ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెబుతుంది. నా సమస్యను చిటికెలా తీర్చేశావ్. చెల్లివి అంటే నువ్వేనే అని స్వప్న అంటుంది. తాను ఇన్నిరోజులు పడిన ఆవేదన చెప్పుకుంటుంది స్వప్న.

    క్యాష్ బ్యాగ్ దొంగతనం

    ప్రకాశం టెండర్ ఆఫీస్‌కు వెళ్లి క్యాష్ వస్తుంది, ముందు పేపర్ వర్క్ చూద్దాం పదా అని మేనేజర్‌తో అంటాడు. మరోవైపు రాహుల్ దగ్గరి నుంచి క్యాష్ బ్యాగ్ కొట్టేస్తారు ఇద్దరు దొంగలు. వాళ్ల వెంట రాహుల్ పరుగెడతాడు. ఒకరి నుంచి మరొకరు క్యాష్ బ్యాగ్ విసిరేసుకుంటూ తప్పించుకుంటారు. వారిలో ఒకడు బైక్‌పై క్యాష్ బ్యాగ్ పట్టుకుని వెళ్లిపోతాడు.

    రాహుల్ కిందపడిపోయి ఆగిపోతాడు. మరోవైపు కావ్య కోసం స్కూటీ తీసుకొస్తాడు రాజ్. బండి నడపాలని అన్నావ్‌గా పదా అని రాజ్ అంటాడు. నేను నడపాలనుకుంది స్కూటీ కాదు. బుల్లెట్ అని కావ్య అంటుంది. దానికి షాక్ అయిన రాజ్ అది నడపడం చాలా కష్టమని రాజ్ అంటాడు. మీరున్నారుగా నేర్పించడానికి అని కావ్య అంటుంది. దాంతో అంతా రాజ్‌ను నేర్పించమంటారు.

    ఇంతలో రాజ్‌కు ప్రకాశం కాల్ చేసి రాహుల్ ఇంకా టెండర్ ఆఫీస్‌కు రాలేదని చెబుతాడు. దానికి షాక్ అయిన రాజ్ నేను చూసుకుంటానంటాడు. ఇంట్లో వాళ్లు అడిగితే.. రాహుల్ టెండర్ ఆఫీస్‌కు వెళ్లలేదని చెబుతాడు. అనుకుందే జరిగిందని ధాన్యలక్ష్మీ, ఇందిరాదేవి మాటలు అంటారు. తొందరపడకండి అని కావ్య అంటుంది. రాహుల్‌ను నమ్మితే 20 లక్షలు పట్టుకుని మాయమయ్యాడు అని ఇందిరాదేవి అంటుంది.

    20 లక్షల దొంగతనం

    ధాన్యలక్ష్మీ నానా మాటలు అని అవమానిస్తుంది. స్వప్న ఫీల్ అవుతుంది. ఆ మాటలను రుద్రాణి ఫోన్‌లో వింటుంటాడు రాహుల్. మన ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధమైందని రాహుల్ అనుకుని దెబ్బలతో, క్యాష్ బ్యాగ్‌తో రాహుల్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు. రాహుల్‌ని చూసి అంతా షాక్ అవుతారు. ఏమైందిరా అని రాజ్ అడుగుతాడు. టెండర్ ఆఫీస్‌కు టైమ్‌కు వెళ్లలేకపోయాను. ఇదిగో 20 లక్షలు అని జరిగిన దొంగతనం గురించి చెబుతాడు రాహుల్.

    అతి కష్టం మీద దొంగలను పట్టుకుని ఒక్క రూపాయి పోకుండా డబ్బు తిరిగి తీసుకొచ్చాను అని రాహుల్ అంటాడు. ఇది నమ్మేలా ఉందా అని ధాన్యలక్ష్మీ అంటుంది. నా దగ్గర మాత్రం సాక్ష్యం లేదని రాహుల్ అంటాడు. ఇదో కొత్తరకం నాటకం అయి ఉంటుంది అని ధాన్యలక్ష్మీ అంటుంది. నాటకం కాదు. నిజమే అని సుభాష్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు. రాహుల్ చెప్పింది నిజమే అని, వాళ్లను రాహుల్ వెంబడించడం నేను చూశాను అని సుభాష్ సాక్ష్యం చెబుతాడు.

    రాహుల్ వెంట దొంగలు పడింది, అది సుభాష్ చూసింది, దొంగల నుంచి రాహుల్‌ను సుభాష్ కాపాడింది అంతా చెబుతాడు. దాంతో ఇంట్లోవాళ్లు రాహుల్‌ను నమ్ముతారు. తర్వాత రాహుల్‌కు ఇంకో అవకాశం ఇవ్వాలి కదా అని కావ్య అంటుంది. రాహుల్‌కు అవకాశం ఇస్తే వాడుకునే టైప్ కాదు ఆడుకునే టైప్ అని రాజ్ అంటాడు.

    చోరీ చేసింది నా మనుషులు

    దొంగతనం అంతా నిజమే. కానీ, ఆ దొంగతనం చేసింది నా మనుషులు అని సిగ్గు పడుతూ రుద్రాణితో చెబుతాడు రాహుల్. ఆ రాజ్ ఏమైనా అంత త్వరగా నమ్ముతాడు అనుకుంటున్నావా అని రుద్రాణి అంటుంది. అక్కడితో నేటి బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

