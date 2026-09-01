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Brahmamudi September 1 Episode: బ్రహ్మముడి- దుగ్గిరాల వారసుడిగా రాజు రియల్ బర్త్ డే వేడుకలు- ఇక రేఖ పతనం- చలపతికి షాక్

Brahmamudi Serial September 1st Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ సెప్టెంబర్ 1వ ఎపిసోడ్‌‌లో రాజుకు థ్యాంక్స్ చెప్పి మదన్ ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోతాడు. కోపంగా వచ్చిన రేఖను ఇకనైన పగలు వదిలేసి మారమంటాడు రాజు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన రాజు మొదటి పుట్టినరోజు అని బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేస్తారు ఇందు, అపర్ణ.

Published on: Sep 1, 2026, 10:16:47 IST
By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
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Brahma Mudi Serial Today Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్‌లో మదన్ ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోతానంటాడు. నీకు ఇంకో కొడుకు ఉన్నాడు. వాడు ఉండగా నేనెందుకు, నేను ఎలాగో బతుకుతాను. ఈ లక్కీగాడిని చూస్తేనే కంపరంగా ఉంటుంది. రూమ్‌లోనే ఉంచుకోలేకపోయాను. మాటవరసకే తమ్ముడు అంటే సహించలేదు. అలాంటిది అన్న అని ఎలా పిలవను మదన్ అంటాడు.

బ్రహ్మముడి సీరియల్ సెప్టెంబర్ 1వ ఎపిసోడ్
బ్రహ్మముడి సీరియల్ సెప్టెంబర్ 1వ ఎపిసోడ్

నాకు మాత్రం హెల్ప్ చేశావ్

రాజు నువ్వంటే నాకు చాలా కోపం. కానీ, ఈ విషయంలో నాకు మాత్రం హెల్ప్ చేశావ్. థ్యాంక్యూ రాజు అని మదన్ అంటాడు. కోపంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నావ్. వద్దని రాజు అంటే.. లేదు బాగా ఆలోచించే తీసుకున్నా అని మదన్ అంటాడు. స్వాతి కూడా వెళ్లకంటుంది. నాకంటే ఎక్కువ మా అమ్మను నమ్మాను. నాకు ఇష్టం లేకున్నా ఇందుని పెళ్లి చేసుకునేందుకు సిద్ధపడ్డా. కానీ ఈరోజు నేను తప్పుడు మనిషి కొడుకుగా అందరిముందు నిలబెట్టిందని మదన్ అంటాడు.

ఈ బాధ, ఈ బారం మోయలేకపోతున్నా. క్షణ క్షణం నరకంగా ఉంటుందని మదన్ వెళ్లిపోతాడు. రేఖ ఎంత బతిమిలాడిన వినిపించుకోడు. భూషణ్ దగ్గరికి వెళ్లి నీ కొడుకు వెళ్లిపోతున్నాడు, ఆపరా అని భ్రమరాంబ అంటుంది. వాడు ఈ లోకానికి మొహం చూపించలేక పారిపోతున్నాడు, నేను వాడికి మొహం చూపించలేక ఈ గదిలో ఉన్నాను. వెళ్లడం వెళ్లకపోవడం వాడి చేతిలోనే ఉందని భూషణ్ అంటాడు.

రేఖ ఎంత ప్రాధేయపడిన మదన్ వినడు. నీకు పెద్ద కొడుకు ఉన్నాడుగా. ఆ చీప్ ఫెలో నీ కొడుకు అని ఒప్పుకున్నావుగా అని మదన్ అంటాడు. ఇదంతా జస్ట్ నథింగ్‌రా అని రేఖ అంటుంది. ఏంటీ నథింగా. అలా అనడం నన్ను ఎంతగా చంపుతుందో తెలుసా. రేపు లక్కీ గురించి నా ఫ్రెండ్స్ అడిగితే ఏమని చెప్పాలి. మా అమ్మ ఒక్కటే గానీ నాన్నలు మాత్రం వేరని ఎలా చెప్పాలని మదన్ అంటుంది.

నువ్వు మా అమ్మవే కాదు

రేఖ వినలేకపోతుంది. నేను అంటేనే ఇలా ఉంటే నాకెలా ఉంటుంది. నువ్వు మా అమ్మవే కాదు. నాకు నిన్ను తల్లిలా చూడాలనే లేదు. నన్ను ఆపితే నా మీద ఒట్టే అని మదన్ కారులో వెళ్లిపోతుంది. నడిరోడ్డుమీద పడి రేఖ తెగ ఏడుస్తుంది. కోపంగా వెళ్లి రాజు కాలర్ పట్టుకుని నీవల్లేరా ఇదంతా జరిగిందని రేఖ నిందిస్తుంది. ఒక్కమాటతో పాతికేళ్లుగా పెంచుకున్న ప్రేమను దూరం చేశావుగారా అని రేఖ అంటుంది.

నువ్వు ఏడుస్తున్నావా పిన్ని. మనం కూడా ఒకరి ప్రేమను దూరం చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది. నీలాగే పాతికేళ్లుగా నీ కొడుకు లక్కీ కూడా అనుభవించాడు. వాడు పసిబిడ్డగా ఎంతగా గుక్కపెట్టి ఏడ్చి ఉంటాడో గుర్తు చేసుకో. అది ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా. కనీసం వాడు నీ కొడుకు అని తెలిసిన తర్వాతైన వాన్ని ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకున్నావా. ఎవరికి ఎలాంటి తీర్పు, శిక్షవేయాలన్నది దేవుడు నిర్ణయం అని రాజు అంటాడు.

ఇదంతా నీ తప్పు గురించి చెప్పట్లేదు. పగలు, ప్రతికారాలు మానేసి నీ ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించు. జరిగిన తప్పును ఎలా సరిదిద్దుకోవాలో ఆలోచించు అని రేఖకు సలహా ఇస్తాడు రాజు. రేఖ, లక్కీ గురించి అపర్ణ, సుభాష్ మాట్లాడుకుంటారు. ఈరోజు రాజు వల్లే రేఖ చీకటి కోణం బయటపడింది. కాబట్టి పగ పెంచుకుని మన కుటుంబానికి ఏం చేస్తుందో. ఒకప్పుడు వాళ్ల అమ్మ రుద్రాణి ఏం చేసిందో తెలుసుగా. తల్లికంటే రేఖ క్రూరురాలు అని సుభాష్ అంటాడు.

రేఖ పతనం మొదలైంది

నాకు తెలిసి ఆ రేఖ ఇప్పుడు పగతో రగిలిపోతుంటుంది. తన నుంచి ఎలా కాపాడుకోవాలో అని సుభాష్ అంటాడు. అలాంటి భయాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు రాజు అండగా ఉన్నాడు. మన మనవడు ఉండగా రేఖ ఏం చేయలేదు. రేఖ పతనం మొదలైందని అపర్ణ అంటుంది. కరెక్టుగా చెప్పావ్. ఇక మనం ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ఇందు అంటుంది.

జాగ్రత్తగా ఉండాలిగా అని సుభాష్ అంటే.. బావ ఏం చేసిన చాలా ముందు చూపుతో చేస్తాడని ఇందు అంటుంది. రేపే రాజు పుట్టినరోజు. నిన్ను చిన్నప్పుడు ఫ్రెండు ఫ్రెండు అంటూ బర్త్ డే చేయించుకునేవాడని చెప్పావుగా అని ఇందు గుర్తు చేస్తుంది. అవును, నా మనవడు ఇంటికొచ్చాక వచ్చిన పుట్టినరోజు. బాగా బర్త్ డే సెలబ్రేట్ చేద్దాం. చాలా హ్యాపీగా ఫీలవ్వాలని అపర్ణ అంటుంది.

కానీ, రాజుకు డౌట్ వస్తుందిగా. చలపతి వాళ్లు వేరే పుట్టినరోజు జరిపించొచ్చుగా అని సుభాష్ అంటాడు. అది నిజమే. సరే నాకు వదిలేయండి. బావకు డౌట్ రాకుండా జరిపిస్తా. చలపతి అంకుల్ వాళ్లను ఇంటికి రప్పిస్తా. నందును కూడా లీవ్ తీసుకుని రమ్మంటా అని ఇందు అంటుంది. చలపతికి ఇందు కాల్ చేస్తుంది. రేపు రాజు పుట్టినరోజు మీరందరూ తప్పకుండా రావాలని ఇందు అంటుంది.

చలపతికి షాక్

మా బావ పుట్టినరోజు రేపే. మీకు ఇది తెలియదు. నానమ్మా వాళ్లు చాలా గ్రాండ్‌గా బర్త్ డే చేద్దామంటున్నారు అని ఇందు అంటుంది. ఏంటమ్మా అనేది. రాజు దుగ్గిరాల ఇంటి వారసుడని మీ నానమ్మ వాళ్లకు తెలిసిపోయిందా అని చలపతి అడుగుతాడు. తెలిసిపోయిందని ఇందు అంటే.. ఎవరికి చెప్పనని మాటిచ్చావుగా. ఇలా చేశావేంటమ్మా, రేఖ ఊరుకుంటుందా అని చలపతి అంటాడు.

కేవలం తాతయ్య, నానమ్మకు మాత్రమే చెప్పాను. ఇంకెవరికి తెలియదు. చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అని ఇందు అంటుంది. సరే ఇప్పుడు బర్త్ డే అవసరమా. ఎందుకు అనవసరమైన టెన్షన్. కావాలనుకంటే మా ఇంటికి రండి, ఇక్కడ జీరో బడ్జెట్‌లో చేయొచ్చుగా అని చలపతి అంటాడు.

రాజు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్

నానమ్మ, తాతయ్య వాళ్లు ఇక్కడ చేయాలని ఆశపడుతున్నారని ఇందు అంటుంది. చలపతి ఒప్పుకుంటాడు. దుగ్గిరాల ఇంటి వారసుడిగా రాజు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతాయి. చలపతి, లక్ష్మి వెళ్తారు. రాజు, ఇందు వాళ్లంతా చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. నా కొడుకును దూరం చేసి మీరంతా సంతోషంగా ఉంటున్నారా. మీకు సంతోషం లేకుండా చేస్తానని రేఖ అనుకుంటుంది. అక్కడితో నేటి బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

  • Chetupelli Sanjiv Kumar
    ABOUT THE AUTHOR
    Chetupelli Sanjiv Kumar

    చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Brahmamudi September 1 Episode: బ్రహ్మముడి- దుగ్గిరాల వారసుడిగా రాజు రియల్ బర్త్ డే వేడుకలు- ఇక రేఖ పతనం- చలపతికి షాక్
Home/Entertainment/Brahmamudi September 1 Episode: బ్రహ్మముడి- దుగ్గిరాల వారసుడిగా రాజు రియల్ బర్త్ డే వేడుకలు- ఇక రేఖ పతనం- చలపతికి షాక్
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