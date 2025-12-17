బ్రహ్మముడి డిసెంబర్ 17 ఎపిసోడ్: రాజ్, కావ్యకు మరో షాక్ ఇచ్చిన రాహుల్.. మోడల్ను ఎత్తుకెళ్లి.. మొదలైన ఆట
బ్రహ్మముడి సీరియల్ బుధవారం (డిసెంబర్ 17) ఎపిసోడ్ లో రాజ్, కావ్య.. రాహుల్ మధ్య అసలు ఆట మొదలవడం చూడొచ్చు. అతడు చేసిన తప్పును వదిలేసి మరోసారి అతన్ని దెబ్బ కొట్టాలని చూసిన రాజ్, కావ్యలకు మళ్లీ షాక్ తగులుతుంది.
బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు అంటే 906వ ఎపిసోడ్ లో కావ్య, స్వప్న కోసం రాహుల్ ను ఏమీ అనకుండా వదిలేస్తాడు రాజ్. అయితే దానిని అదునుగా తీసుకొని రాహుల్ తన అసలు ఆట మొదలుపెడతాడు. రాజ్ తన జువెలరీ యాడ్ కోసం తీసుకొచ్చిన మోడల్ ను ఎత్తుకెళ్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి.
రాజ్కు సర్ది చెప్పిన కావ్య
బ్రహ్మముడి సీరియల్ బుధవారం (డిసెంబర్ 17) ఎపిసోడ్ రాహుల్ విషయంలో రాజ్ కు స్వప్న థ్యాంక్స్ చెప్పే సీన్ తో మొదలవుతుంది. ఆమె ఎమోషనల్ అవడం చూసి కావ్య కూడా ఈ విషయం ఇక్కడితో వదిలేయాలని రాజ్ తో అంటుంది. అతన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో తర్వాత చూద్దామని చెబుతుంది.
అప్పును రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న ప్రకాశం
ఇటు అప్పు రాత్రి అయిన తర్వాత మెల్లగా ఇంట్లోకి వస్తుంది. అయితే ప్రకాశం ఆమెను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటాడు. అతన్ని చూసిన అప్పు ఏవేవో సాకులు చెబుతుండగా.. కల్యాణ్ వచ్చి అతనికి మొత్తం తెలిసిపోయిందని అంటాడు. ఈ విషయం మీ అమ్మకు తెలిస్తే ఇంకా ఏమైనా ఉందా అని ప్రకాశం అంటాడు. చాలా ముఖ్యమైన కేసు కావడంతో ఇలా చేయాల్సి వస్తోందని అప్పు చెబుతుంది. అమ్మ ఏమైనా అంటే నువ్వు ఉన్నావు కదా నాన్న అని చెప్పి అప్పుని తీసుకొని కల్యాణ్ జారుకుంటాడు.
రాజ్ను నిలదీసిన ఇంట్లో వాళ్లు.. రాహుల్తో పోటీపడదామన్న కావ్య
ఇటు రాజ్, కావ్య ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో వాళ్లు వాళ్లను నిలదీస్తారు. రాహుల్ ను ఎందుకు వదిలేసి వచ్చావని సుభాష్ అడుగుతాడు. స్వప్నను చూసే ఇలా చేయాల్సి వచ్చిందని రాజ్ వివరిస్తాడు. కానీ రాహుల్ మారడని, అతని బుద్ధి మారదని సుభాష్,అపర్ణ, ఇందిరా దేవి అంటారు. దీంతో కావ్య జోక్యం చేసుకుంటుంది. తన అక్క వల్లే రాజ్ ఇలా చేశాడని, క్షమించమని అడుగుతుంది.
అంతేకాదు గతంలో ఎన్నోసార్లు ప్రత్యర్థులు కూడా ఇలా చేస్తే మనం తిరిగి పుంజుకోలేదా.. మళ్లీ నంబర్ వన్ గా నిలవలేదా.. ఇప్పుడు రాహుల్ విషయంలోనూ అలాగే చేద్దాం అంటుంది. మళ్లీ నెల రోజుల్లో కంపెనీని నంబర్ వన్ గా నిలబెడతామని, ఆ బాధ్యత తనది, కావ్యది అని రాజ్ కూడా అనడంతో సుభాష్ సరే అంటాడు.
రాహుల్ను పొగిడిన రుద్రాణి.. స్వప్న వల్లే ఇదంతా అంటూ..
ఇటు రాహుల్ తీసుకొచ్చిన అవార్డు చూసి రుద్రాణి తెగ మురిసిపోతుంది. రాహుల్ ను పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతుంది. అప్పుడే ఏం చూశావు మమ్మీ.. ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉందని రాహుల్ అంటాడు. మరి డిజైన్ల విషయం వాళ్లు ఏమీ అనడం లేదు ఎందుకు అని రుద్రాణి అడుగుతుంది. అది స్వప్న వల్లే అని రాహుల్ చెబుతాడు. స్వప్న తన ఆయుధం అని, ఆమె సెంటిమెంట్ ఉన్నంత వరకూ వాళ్లు తనను ఏమీ చేయలేరని అంటాడు. అక్కడే రాజ్ నిలదీద్దామని అనుకున్నాడని, కానీ స్వప్న ఎమోషనల్ అయ్యే సరికి వెనక్కి తగ్గాడని చెబుతాడు.
ఆఫీసు దొంగను పట్టుకున్న రాజ్, కావ్య
ఇటు రాజ్, కావ్య ఆఫీసుకు వెళ్తారు. డిజైన్లను ఎవరు లీక్ చేశారని ఉద్యోగులను నిలదీస్తారు. మిమ్మల్ని కుటుంబంలా చూసుకుంటే.. ఇలా చేస్తారా అని రాజ్ అంటాడు. ఇప్పటి వరకూ జరిగింది వదిలేయండి.. మళ్లీ వారం రోజుల్లో కొత్త డిజైన్లతో కంపెనీకి జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చాలని చెబుతాడు. అందరూ సరే అంటాడు. ఇంతలో కావ్య తాను కొత్త డిజైన్లు వేశానని అంటుంది. వాటిని క్యాబిన్లో పెట్టి కావాలని రాజ్ ను తీసుకొని బయటకు వెళ్తుంది. వాటిని దొంగిలించడానికి వచ్చిన వ్యక్తిని రాజ్, కావ్య రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటారు.
ఇటు కావ్య కొత్త డిజైన్లను వేస్తుంది. అవి అద్భుతంగా ఉన్నాయని, మోడల్ తో వాటిని మార్కెటింగ్ చేస్తే బాగుంటుందని రాజ్ అంటాడు. అందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తాడు. అయితే చివరి నిమిషంలో ఆ మోడల్ ను రాహుల్ ఎత్తుకెళ్తాడు. ఆమెకు రూ.10 లక్షలు ఇస్తాడు. ఇటు రాజ్, కావ్యలకు మరోసారి షాక్ తగులుతుంది. అక్కడితో బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.