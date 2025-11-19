బ్రహ్మముడి నవంబర్ 19 ఎపిసోడ్: దుగ్గిరాల ఇంట్లో పెళ్లి సందడి.. ముస్తాబైన సుభాష్, అపర్ణ.. ఎండీగా ఆఫీసుకు రాహుల్
బ్రహ్మముడి సీరియల్ బుధవారం (నవంబర్ 19) ఎపిసోడ్ లో రాహుల్ ప్లాన్ సక్సెస్ అవుతుంది. అతడు ఎండీగా ఆఫీసుకు వెళ్తాడు. ఇటు దుగ్గిరాల ఇంట్లో సుభాష్, అపర్ణ పెళ్లి సందడి మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి.
బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు అంటే 882వ ఎపిసోడ్ లో రాహుల్ నటనకు పూర్తిగా అతని బుట్టలో పడిపోయిన రాజ్, కావ్య అతనికి తాత్కాలికంగా ఎండీ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. అతడు ఆ హోదాలో ఆఫీసుకు వెళ్లగా.. ఇటు దుగ్గిరాల ఇంట్లో అపర్ణ, సుభాష్ పెళ్లి రోజు సందడి పెళ్లి చూపుల ఘట్టంతో మొదలవుతుంది.
రాహుల్కు కంపెనీ బాధ్యతలు
బ్రహ్మముడి బుధవారం (నవంబర్ 19) ఎపిసోడ్ రాహుల్ కు రాజ్, కావ్య కంపెనీ తాత్కాలిక ఎండీ బాధ్యతలు అప్పగించే సీన్ తో మొదలవుతుంది. అది చూసి ఇంట్లో వాళ్లంతా షాక్ తింటారు. తనకు వద్దంటూనే రాహుల్ ఆ ఆఫర్ అంగీకరిస్తాడు.
రాజ్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఇంట్లో వాళ్లు ఎవరూ వ్యతిరేకించరు. అయితే ఈ నమ్మకం కావ్యది అని, ఆమె నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకూడదని రాహుల్ కు రాజ్ స్పష్టంగా చెబుతాడు. తాను రేయింబవళ్లు కష్టపడి మీ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటానని రాహుల్ అంటాడు.
రాజ్, కావ్యలను అవమానించాలన్న రుద్రాణి
ఆ ఆఫర్ లెటర్ పట్టుకొని రాహుల్ గదిలో మురిసిపోతుంటాడు. అతని దగ్గరికి వచ్చిన రుద్రాణి.. రాజ్ ఇంత త్వరగా నిన్ను ఇలా ఎండీని చేస్తాడని ఊహించలేదని అంటుంది. ఆ కావ్య పిచ్చిదని, తన అక్క స్వప్న కన్నీళ్లు పెట్టడం చూసి కరిగిపోయి తనకు ఈ ఆఫర్ ఇచ్చారని రాహుల్ అంటాడు.
రాజ్ ఆఫీసుకు రావడానికి కనీసం ఆరు నెలల పడుతుందని, ఈలోపు వాళ్లు నిన్ను గతంలో ఆఫీసు నుంచి ఎలా వెళ్లగొట్టి అవమానించారో నువ్వు కూడా వాళ్లను అలాగే అవమానించాలని రుద్రాణి అంటుంది. అప్పుడు ఈ ఇంట్లో వాళ్లందరినీ తన కాళ్ల దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుంటానని చెబుతుంది. రాహుల్ సరే అంటాడు.
సుభాష్, అపర్ణ పెళ్లి రోజు ప్లాన్
ఇటు కావ్య దగ్గరికి వెళ్లిన రాజ్ ఆమెను వెనుక నుంచి వాటేసుకుంటాడు. నువ్వు హ్యాపీయే కదా అని అడుగుతాడు. ఇంకా చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అని ఆమె అనడంతో అతడు షాక్ తింటాడు. నీ బకెట్ లిస్టే కదా చేస్తానంటాడు. అయితే అప్పుడే ఎల్లుండి అత్తయ్య, మామయ్య పెళ్లి రోజు అని కావ్య గుర్తు చేస్తుంది.
ఇన్నాళ్లూ తన వల్ల ఇంట్లో వాళ్లు బాధపడ్డారని, వాళ్ల 30వ పెళ్లి రోజును ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేసి ఆ బాధను పోగొట్టాలని కావ్య అంటుంది. తాను ఈ విషయం మరచిపోయానని, మీ ఆడవాళ్లకే ఇలాంటివన్నీ ఎలా గుర్తుంటాయని రాజ్ ఆటపట్టిస్తాడు. ఇంట్లోనే గ్రాండ్ గా వాళ్ల పెళ్లి రోజు సెలబ్రేట్ చేద్దామని కావ్య అంటుంది.
ఎండీగా ఆఫీసుకు రాహుల్
అటు రాహుల్ ఎండీగా ఆఫీసుకు వెళ్తాడు. అతన్ని చూడగానే రాజ్ పీఏ.. వీడేంటి మళ్లీ వచ్చాడని అనుకుంటుంది. ఇంతలో మేనేజర్ వచ్చి రాహుల్ ను రాజ్ కొన్ని రోజులు ఎండీగా నియమించాడని చెబుతాడు. ఆఫీసుకు వెళ్లగానే రాహుల్ తన నిజ స్వరూపాన్ని చూపిస్తాడు. బొకేలు, కార్పెట్లేమీ లేవా అని మేనేజర్ ను అడుగుతాడు. ఆ తర్వాత పీఏ దగ్గరికి వెళ్లి షాకయ్యావా అని అడుగుతాడు. అదేం లేదు సర్.. కాస్త కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానంతే అని అంటుంది. పెండింగ్ ఫైల్స్, తాను సంతకాలు చేయాల్సిన ఫైల్స్ అన్నీ తీసుకొని తన క్యాబిన్ కు రమ్మని చెప్పి రాహుల్ వెళ్తాడు.
సుభాష్, అపర్ణ పెళ్లి చూపులు
దుగ్గిరాల ఇంట్లో పెళ్లి సందడి మొదలవుతుంది. సుభాష్, అపర్ణ కోసం కొత్త బట్టలు తెప్పిస్తారు రాజ్, కావ్య. ఆ బట్టలు ఎవరికి అని అందరూ ఆశ్చర్యపోతుంటే తామే తెప్పించామని వాళ్లు వస్తారు. రేపు పండగ రోజు కదా అని అంటారు. పండగేంటని ఇంట్లో వాళ్లు అంటే.. రేపు అమ్మా, నాన్నల 30వ పెళ్లి రోజు అని రాజ్ చెబుతాడు. అది విని అందరూ సంతోషిస్తారు. ఆ తర్వాత అసలు మీ పెళ్లి ఎలా జరిగింది? పెళ్లి చూపులు ఎలా అయ్యాయి అని కావ్య వాళ్లను అడుగుతుంది.
ఆ రోజుల్లో అలాంటివేవీ లేవు.. మా నాన్న, వాళ్ల నాన్న మాట్లాడుకొని ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోమని చెబితే నేను సరే అన్నాను.. పెళ్లి పీటలపైనే మీ అత్తను చూశానని సుభాష్ అంటాడు. తానైతే కనీసం పెళ్లి పీటలపైనా సరిగా చూడలేదని అపర్ణ అంటుంది. అయితే ఈరోజు మీకు పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేస్తామంటూ కావ్య, రాజ్ వాళ్లిద్దరినీ రెడీ చేస్తామని తీసుకెళ్తారు.
కాలంలో 30 ఏళ్లు వెనక్కి వెళ్లిపోతారు. సుభాష్, అపర్ణ పెళ్లి చూపుల ఘట్టం మొదలవుతుంది. పెళ్లి రోజుకు ఒక రోజు ముందే ఈ తంతు జరుగుతుంది. అపర్ణ సిగ్గు పడుతూ పాట పాడుతుంటే.. సుభాష్ కూడా సిగ్గుపడుతుంటాడు. అంతటితో బ్రహ్మముడి ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
News/Entertainment/బ్రహ్మముడి నవంబర్ 19 ఎపిసోడ్: దుగ్గిరాల ఇంట్లో పెళ్లి సందడి.. ముస్తాబైన సుభాష్, అపర్ణ.. ఎండీగా ఆఫీసుకు రాహుల్
News/Entertainment/బ్రహ్మముడి నవంబర్ 19 ఎపిసోడ్: దుగ్గిరాల ఇంట్లో పెళ్లి సందడి.. ముస్తాబైన సుభాష్, అపర్ణ.. ఎండీగా ఆఫీసుకు రాహుల్