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    Brown Web Series Review: బ్రౌన్ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. జీ5లో ఉన్న ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూశారా?

    Brown Web Series Review: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'బ్రౌన్' (Brown) వెబ్ సిరీస్‌లో కరిష్మా కపూర్ తన పాత గ్లామర్ ఇమేజ్‌ని పూర్తిగా వదిలేసి, ఒక రా అండ్ ఇంటెన్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా అదిరిపోయే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. జీ5లో వచ్చిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ విజువల్ గా అద్భుతంగా ఉన్నా, కథనంలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి.

    Jun 11, 2026, 22:05:12 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Brown Web Series Review: కోల్‌కతా నగరం అంటే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది విక్టోరియా మెమోరియల్, టీ అడ్డా, పసుపు రంగు టాక్సీలు. కానీ డైరెక్టర్ అభినయ్ డియో ఈ బ్రౌన్ వెబ్ సిరీస్ కోసం కోల్‌కతాను ఒక భయంకరమైన డార్క్ వరల్డ్ గా మార్చేశారు.

    Brown Web Series Review: బ్రౌన్ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. జీ5లో ఉన్న ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూశారా?
    Brown Web Series Review: బ్రౌన్ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. జీ5లో ఉన్న ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూశారా?

    అభిక్ బారువా రాసిన 'సిటీ ఆఫ్ డెత్' నవల ఆధారంగా జీ5 ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ 7 ఎపిసోడ్ల వెబ్ సిరీస్ 'బ్రౌన్' ఓ పవర్ ఫుల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. కానీ స్క్రీన్ ప్లే లోపాల వల్ల కాస్త నిరాశ కలిగిస్తుంది.

    Brown Web Series Plot | కథ ఏంటంటే..

    వెబ్ సిరీస్ మొదట్లోనే కోల్‌కతా నగరంలోనే అత్యంత ధనవంతురాలైన అహానా జైస్వాల్ దారుణంగా హత్యకు గురవుతుంది. ఆమెను తన సొంత ఇంట్లోనే తల నరికి దారుణంగా హత్య చేయడం నగరంలో కలకలం రేపుతుంది. ఈ కేసును డీల్ చేసే బాధ్యతను డీసీపీ రీటా బ్రౌన్ (కరిష్మా కపూర్)కు అప్పగిస్తారు.

    రీటా బ్రౌన్ ఒకప్పుడు తెలివైన ఆఫీసరే. కానీ తన భర్తను కోల్పోయిన బాధలో ఆల్కహాల్‌కు బానిసై, ఉద్యోగంలో కూడా పక్కన పెట్టేస్తారు. అలాంటి అధికారిని సాక్షాత్తూ ముఖ్యమంత్రే రంగంలోకి దించుతారు. అయితే వాళ్లు ఆమె నుంచి ఆశించింది ఒకటైతే.. ఆమె ఉద్దేశం మాత్రం మరోలా ఉంటుంది. అహానాతోపాటు మరికొందరు అమ్మాయిలను కూడా ఇలాగే తల నరికి హత్య చేస్తారు.

    ఈ హైప్రొఫైల్ కేసు ద్వారా తన సత్తా చాటుకోవాలని రీటా బ్రౌన్ ఎలా ప్రయత్నించింది? ఈ హత్యల వెనుక ఉన్న అసలు మిస్టరీని ఎలా ఛేదించింది అనేది ఈ వెబ్ సిరీస్ మెయిన్ ప్లాట్. ఈ జర్నీలో ఇన్‌స్పెక్టర్ అర్జున్ సిన్హా (సూర్య శర్మ) ఆమెకు తోడవుతాడు.

    కరిష్మా కపూర్ వన్ మ్యాన్ షో

    ఈ వెబ్ సిరీస్ కి ప్రాణం కరిష్మా కపూర్. 1990ల నాటి తన గ్లామరస్ ఇమేజ్‌ని పక్కన పెట్టి, మేకప్ లేకుండా, చేతిలో సిగరెట్, ఆల్కహాల్ తో ఒక బ్రోకెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా ఆమె పండించిన నటన కెరీర్ బెస్ట్ అని చెప్పాలి.

    ఆమె ఎక్కడ కూడా అతిగా నటించకుండా చాలా సహజంగా ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. ఆమెకు తోడుగా సూర్య శర్మ తన పాత్రలో చాలా సీరియస్‌గా కనిపించారు. ఇక సీనియర్ నటీమణులు సోనీ రజ్దాన్, హెలెన్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.

    Brown Web Series Analysis | ఏది వర్కవుట్ అయింది? ఏది కాలేదు?

    ఈ బ్రౌన్ వెబ్ సిరీస్‌లో కెమెరా వర్క్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. గ్రే, బ్లాక్ కలర్స్ తో, కోల్‌కతాను ఒక భయంకరమైన సిటీలా చూపించిన విధానం అద్భుతం. అయితే కథనం విషయంలోనే వెనుకబడింది. ప్రతి క్యారెక్టర్‌ను బాధలో ఉన్నట్టుగా చూపించడం వల్ల ఆడియన్స్ కు కథలో ఎమోషనల్ కనెక్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది.

    7 ఎపిసోడ్లు అంటే కాస్త ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. కథనం మరీ స్లోగా సాగుతూ మధ్యలో బోర్ కొట్టిస్తుంది. ఫైనల్ ఎపిసోడ్ కొంచెం స్పీడ్ పెంచినా, క్లైమాక్స్ మాత్రం ఆశించినంత కిక్ ఇవ్వలేదు.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    మీరు స్లో బర్న్ థ్రిల్లర్స్, డార్క్ నోయిర్ సినిమాలు ఇష్టపడితే ఈ వెబ్ సిరీస్ ఖచ్చితంగా చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా కరిష్మా కపూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు. కానీ మీకు చాలా ఫాస్ట్ గా సాగే మర్డర్ మిస్టరీలు కావాలంటే ఇది నిరాశపరచవచ్చు. ఒక 90 నిమిషాల సినిమాగా ఉంటే ఇంకా బాగుండేది.

    People Also Ask (FAQs)

    'బ్రౌన్' వెబ్ సిరీస్ ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది?

    ఈ సిరీస్ ZEE5 లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    కరిష్మా కపూర్ ఈ సినిమాలో ఎలాంటి పాత్ర చేశారు?

    ఆమె ఒక ఆల్కహాల్ కు బానిసైన, పర్సనల్ లైఫ్ లో చాలా బాధలో ఉన్న డీసీపీ రీటా బ్రౌన్ పాత్రలో నటించారు.

    బ్రౌన్ వెబ్ సిరీస్ ఎలా ఉంటుంది?

    ఇది చాలా స్లో గా సాగే డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. విజువల్ గా చాలా బాగుంటుంది కానీ కథనం విషయంలో మరీ నెమ్మదిగా ఉంటుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Brown Web Series Review: బ్రౌన్ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. జీ5లో ఉన్న ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూశారా?
    Home/Entertainment/Brown Web Series Review: బ్రౌన్ వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. జీ5లో ఉన్న ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూశారా?
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