    పెద్ద లారీ వెనకాల వస్తుంటే చిన్న కారు పక్కకు తప్పుకోవాల్సిందే: అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ మారడంపై బన్నీ వాసు కామెంట్స్

    హైవేపై పెద్ద లారీ వస్తుంటే.. చిన్న కారు పక్కకు తప్పుకోవాల్సిందే అంటూ నిర్మాత బన్నీ వాసు అన్నాడు. అఖండ 2, ఇతర చిన్న సినిమాలు ఒకే రోజు రిలీజ్ కానుండటంపై అతడు ఇలా కామెంట్ చేశాడు. దీనిపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.

    Published on: Dec 10, 2025 9:46 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలకృష్ణ, బోయాపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో వస్తున్న అఖండ 2 మూవీ రిలీజ్ వాయిదా ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న సినిమాలకు ముప్పుగా మారింది. గత వారం రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) రిలీజ్ కానుండటంతో ఆ రోజు ప్లాన్ చేసుకున్న పలు చిన్న సినిమాలకు దెబ్బ పడనుంది. దీనిపై నిర్మాత బన్నీ వాసు స్పందించాడు.

    పెద్ద లారీ వెనకాల వస్తుంటే చిన్న కారు పక్కకు తప్పుకోవాల్సిందే: అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ మారడంపై బన్నీ వాసు కామెంట్స్
    పెద్ద లారీ వెనకాల వస్తుంటే చిన్న కారు పక్కకు తప్పుకోవాల్సిందే: అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ మారడంపై బన్నీ వాసు కామెంట్స్

    బన్నీ వాసు ఏమన్నాడంటే?

    అఖండ 2 రిలీజ్ వారం రోజులు వాయిదా పడటాన్ని ఈషా మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో మీడియా ప్రతినిధులు లేవనెత్తారు. దీని ప్రభావం చిన్న సినిమాలపై పడుతుందా అని ప్రశ్నించారు. దీనికి బన్నీ వాసు స్పందిస్తూ.. అఖండ 2 మూవీని పెద్ద లారీతో పోల్చాడం గమనార్హం.

    “ఈ విషయాన్ని నేను సింపుల్‌గా చెబుతాను. మనం హైవేపై ఓ చిన్న కారులో వెళ్తున్నాం. వెనకాల నుంచి ఓ పెద్ద లారీ వచ్చి హారన్ కొడుతోంది. అప్పుడు మనం తప్పుకొని ఆ పెద్ద లారీని వెళ్లనివ్వాల్సిందే తప్ప మరో అవకాశం ఉండదు” అని బన్నీ వాసు అన్నాడు.

    అఖండ 2 మూవీ ఎఫెక్ట్ ఇలా..

    బాలకృష్ణ అఖండ 2 మూవీ నిజానికి డిసెంబర్ 5నే రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ కోర్టు కేసు కారణంగా చివరి నిమిషంలో వాయిదా వేశారు. ఈ సినిమాకు కోర్టు క్లియరెన్స్ రావడంతో డిసెంబర్ 12న రిలీజ్ చేయాలని నిర్ణయించారు. కానీ అప్పటికే ఆ రోజు కొన్ని చిన్న సినిమాలు తమ రిలీజ్ డేట్లను అనౌన్స్ చేశాయి. మోగ్లీ, ఈషా, సైక్ సిద్ధార్థలాంటి మూవీస్ రిలీజ్ కు సిద్ధమయ్యాయి. అఖండ 2 దెబ్బకు ఇప్పటికే మోగ్లీ ఒక రోజు ఆలస్యంగా డిసెంబర్ 13న రానుంది. ఈ మూవీ డైరెక్టర్ సందీప్ రాజ్ దీనిపై ఇప్పటికే తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. అటు సైక్ సిద్ధార్థ అయితే ఏకంగా జనవరి 1కి వాయిదా పడింది.

    హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఈషా మాత్రం అదే రోజు రానుంది. ఈ సినిమాను బన్నీ వాసు నిర్మించాడు. ఈ మూవీ చాలా భయపెడుతుందంటూ ఇప్పటికే సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్న బన్నీ వాసు.. తాజాగా ట్రైలర్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ కూడా చేశాడు. మరి అఖండ 2 మూవీ ప్రభావం ఈ ఈషాతోపాటు సైక్ సిద్ధార్థపై ఎంత వరకూ ఉంటుందో చూడాలి.

