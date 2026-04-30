    Cancer Survivor: బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ను జయించిన నటి.. ఒంటిపై ఆ మహమ్మారి మిగిల్చిన గాయాలను చూపిస్తూ పోస్ట్..

    Cancer Survivor: బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ను జయించిన తన ప్రయాణాన్ని నటి రాజశ్రీ దేశ్‌పాండే సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. శరీరంపై ఆ మహమ్మారి మిగిల్చిన గాయాలు తన మనుగడకు సాక్ష్యాలని, అవి తన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఏమాత్రం తగ్గించలేవని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    Apr 30, 2026, 19:34:45 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Cancer Survivor: ప్రముఖ నటి రాజశ్రీ దేశ్‌పాండే తన జీవితంలోని అత్యంత క్లిష్టమైన పోరాటం గురించి మొదటిసారిగా స్పందించారు. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ (రొమ్ము క్యాన్సర్) బారి నుండి కోలుకున్న ఆమె.. ఆ పోరాటంలో మిగిలిన గాయాలను చూసి తాను ఏమాత్రం కుంగిపోవడం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆమె సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తన సినిమా ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్న రాజశ్రీ.. క్యాన్సర్ సర్వైవర్‌గా తన అనుభవాలను పంచుకుంటూ ఇతర మహిళల్లో ధైర్యాన్ని నింపే ప్రయత్నం చేశారు.

    ఈ గాయాలే నా మనుగడకు సాక్ష్యాలు

    "నా శరీరంపై ఉన్న ప్రతి గాయం నా మనుగడకు సంబంధించిన కథను చెబుతుంది. నేను పోరాడానని, ప్రాణాపాయం నుండి బయటపడ్డానని, విజయం సాధించానని గుర్తుచేసే సాక్ష్యాలే ఈ గాయాలు" అని రాజశ్రీ ఎంతో గర్వంగా ప్రకటించారు.

    సాధారణంగా క్యాన్సర్ వంటి మహమ్మారి బారిన పడి కోలుకున్న తర్వాత చాలామంది తమ శరీరంలో వచ్చే మార్పులను చూసి ఆందోళన చెందుతారు. కానీ రాజశ్రీ మాత్రం ఆ మార్పులను తన విజయానికి చిహ్నాలుగా చూస్తున్నారు.

    ధైర్యమే కిరీటం

    రొమ్ము క్యాన్సర్ తన శరీరంపై ముద్ర వేసి ఉండవచ్చు కానీ, అది తన ధైర్యాన్ని మాత్రం టచ్ చేయలేకపోయిందని ఆమె వివరించారు. ఈ సందర్భంగా తోటి మహిళలకు ఆమె ఒక ముఖ్యమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు.

    "తమలో తాము కుంగిపోతూ, వెలుగును కోల్పోతున్న ప్రతి మహిళా లేచి నిలబడాలి. మీరు చాలా అందమైన వారు. మీ శరీరంలోని మచ్చలు లోపాలు కావు.. అవి మీ ధైర్యానికి నిదర్శనమైన కిరీటాలు" అని రాజశ్రీ పేర్కొన్నారు. మహిళలు తమ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకూడదని, ప్రతి సవాలును ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు.

    ప్రస్తుతం రాజశ్రీ దేశ్‌పాండే తన కొత్త సినిమా ప్రమోషన్లలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. తన హృదయంలో ప్రేమను, మనసులో ధైర్యాన్ని నింపుకుని తల ఎత్తుకుని నిలబడతానని ఆమె చెప్పారు. జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా గడపడమే తన లక్ష్యమని, క్యాన్సర్ పోరాటం తనను మరింత బలవంతురాలిని చేసిందని ఆమె మాటల్లో స్పష్టమవుతోంది. రాజశ్రీ చేసిన ఈ పోస్ట్ ఆమె అభిమానులతో పాటు, క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్న ఎంతోమందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. నటి రాజశ్రీ దేశ్‌పాండే ఏ వ్యాధి బారిన పడ్డారు?

    ఆమె బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ (రొమ్ము క్యాన్సర్) బారిన పడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆ వ్యాధి నుండి పూర్తిగా కోలుకుని తన వృత్తిపరమైన పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు.

    2. రాజశ్రీ తన ఒంటిపై గాయాల గురించి ఏం చెప్పింది?

    శరీరంపై ఉండే గాయాలను అందవిహీనమైనవిగా చూడకూడదని, అవి మనం చేసిన పోరాటానికి, సాధించిన విజయానికి గుర్తులని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

    3. రాజశ్రీ ఇతర మహిళలకు ఏమి సందేశం ఇచ్చారు?

    మహిళలు తమ శరీరంలోని మార్పులను చూసి ఆత్మన్యూనతకు లోనుకాకూడదని, ప్రతి మహిళ అందమైనదని, వారి ధైర్యమే వారికి నిజమైన అందమని ఆమె సందేశం ఇచ్చారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

