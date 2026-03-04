క్యాన్సర్ బారిన పడ్డ నటి రాజశ్రీ దేశ్పాండే.. సర్జరీ సక్సెస్, కోలుకుంటున్నానంటూ ఎమోషనల్ పోస్ట్
'సేక్రేడ్ గేమ్స్', 'ట్రయల్ బై ఫైర్' ఫేమ్ రాజశ్రీ దేశ్పాండే తనకు మొదటి దశ రొమ్ము క్యాన్సర్ సోకినట్లు వెల్లడించారు. సకాలంలో గుర్తించి సర్జరీ చేయించుకోవడంతో ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నానని, అభిమానుల ప్రేమే తనకు కొండంత అండని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ప్రముఖ నటి రాజశ్రీ దేశ్పాండే తన ఆరోగ్యం గురించి అభిమానులకు ఒక షాకింగ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. విలక్షణమైన పాత్రలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె, తాను రొమ్ము క్యాన్సర్ (Breast Cancer) బారిన పడినట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. అయితే, ప్రాథమిక దశలోనే దీనిని గుర్తించడంతో సర్జరీ విజయవంతమైందని, ప్రస్తుతం తాను కోలుకుంటున్నానని ఆమె తెలిపారు.
సాధారణ పరీక్షలో బయటపడిన మహమ్మారి
బుధవారం తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఆసుపత్రి బెడ్ పై ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ రాజశ్రీ ఒక సుదీర్ఘమైన పోస్ట్ పెట్టారు. "ఈ పోస్ట్ మీరు చదువుతున్నారంటే.. నాకు 'ఇన్ఫిల్ట్రేటింగ్ డక్టల్ కార్సినోమా' (గ్రేడ్ 1 బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్) ఉందని మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పే ధైర్యం నాకు వచ్చిందని అర్థం. అదృష్టవశాత్తూ ఒక సాధారణ వైద్య పరీక్ష (Routine Check-up) సమయంలోనే ఇది బయటపడింది. దీనివల్ల ప్రాథమిక దశలోనే దానిపై పోరాడే అవకాశం మాకు దక్కింది" అని ఆమె వివరించారు.
ఆ ధైర్యమే నన్ను కాపాడింది
క్యాన్సర్ అని తెలియగానే ఎన్నో పరీక్షలు, సర్జరీ ప్రక్రియలు ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్లా అనిపించాయని రాజశ్రీ పేర్కొన్నారు. "సర్జరీ తర్వాత మా అమ్మానాన్నల ముఖం చూడగానే నా భయాలన్నీ పోయి, నాలో ఒక తెలియని మొండి ధైర్యం వచ్చింది. అందరి ప్రేమ, ఆత్మీయతలే నన్ను ఈ కష్టకాలం నుంచి బయటపడేశాయి. ఇప్పుడు నేను ప్రపంచాన్ని మళ్ళీ ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నాను, త్వరలోనే డిశ్చార్జ్ అయి ఇంటికి వెళ్తాను" అని ఆమె రాసుకొచ్చారు.
కోకిలాబెన్ ఆసుపత్రిలోని డాక్టర్ మందార్ నడ్కర్ణికి ఆమె ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రాజశ్రీ పోస్ట్పై సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు స్పందిస్తూ ఆమె ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటున్నారు. "మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉమెన్.. త్వరగా కోలుకోండి" అంటూ నటి లారెన్ గోట్లీబ్, ఆదర్శ్ గౌరవ్ వంటి వారు కామెంట్స్ చేశారు.
రాజశ్రీ దేశ్పాండే కెరీర్ హైలైట్స్
రాజశ్రీ 2012లో 'తలాష్' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ 'సేక్రేడ్ గేమ్స్'లో సుభద్ర పాత్ర ఆమెకు విశేష గుర్తింపు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత 'ట్రయల్ బై ఫైర్'లో నీలం కృష్ణమూర్తిగా ఆమె నటనకు విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కాయి. 'మంటో', 'ది స్కై ఈజ్ పింక్' వంటి చిత్రాల్లోనూ ఆమె నటించారు.
ఇటీవలే మణిరత్నం దర్శకత్వంలో కమల్ హాసన్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన భారీ చిత్రం 'థగ్ లైఫ్' (2025) లోనూ ఆమె కీలక పాత్ర పోషించారు. సమాజ సేవలో కూడా ముందుండే రాజశ్రీ, మరాఠ్వాడాలోని కరువు ప్రాంతాల కోసం 'నభంగన్' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. రాజశ్రీ దేశ్పాండేకు ఏ రకమైన క్యాన్సర్ సోకింది?
ఆమెకు 'ఇన్ఫిల్ట్రేటింగ్ డక్టల్ కార్సినోమా' అనే గ్రేడ్ 1 (మొదటి దశ) రొమ్ము క్యాన్సర్ సోకింది.
2. ఇప్పుడు ఆమె ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది?
ఆమెకు సర్జరీ పూర్తయింది. ప్రస్తుతం ఆమె కోలుకుంటున్నారు, త్వరలోనే ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ కానున్నారు.
3. ఆమె నటించిన చివరి సినిమా ఏది?
కమల్ హాసన్, మణిరత్నం కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'థగ్ లైఫ్' (2025) సినిమాలో ఆమె చివరిగా కనిపించారు.
4. రొమ్ము క్యాన్సర్ నివారణకు ఆమె ఇచ్చిన సలహా ఏంటి?
క్యాన్సర్ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడం ముఖ్యం. రొటీన్ హెల్త్ చెకప్స్ వల్ల ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోవచ్చని ఆమె పోస్ట్ ద్వారా అర్థమవుతోంది.