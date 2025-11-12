పెద్ది మూవీ నుంచి రిలీజైన ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ ‘చికిరి’ క్రియేట్ చేస్తున్న సెన్సేషన్ మామూలుగా లేదు. గ్లోబల్ వైడ్ గా ఈ పాట ట్రెండ్ సెట్టర్ గా నిలుస్తోంది. ఈ పాటకు రామ్ చరణ్ స్టెప్పులను వేస్తూ ఫారెనర్లు వీడియోలు అప్ లోడ్ చేస్తున్నారు. ఇవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.
చికిరి చికిరి.. ఇప్పుడు కేవలం ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అవుతోంది ఈ పాట. రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘పెద్ది’ మూవీ నుంచి రీసెంట్ గా రిలీజైన చికిరి సాంగ్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ సాంగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ సెట్టర్ గా మారుతోంది. ఈ సాంగ్ కు ఫారెనర్లు ముఖ్యంగా విదేశీ అమ్మాయిలు చేస్తున్న డ్యాన్స్ వీడియోలు వైరల్ గా మారుతున్నాయి.
రామ్ చరణ్ స్టెప్స్
పెద్ది మూవీ నుంచి రిలీజైన ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ ‘చికిరి’ ఇన్ స్టంట్ గా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సాంగ్ 24 గంటల్లో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన ఇండియన్ మూవీలోని పాటగా చరిత్ర నమోదు చేసింది. ఈ పెప్పీ మెలోడీలో రామ్ చరణ్ స్టెప్స్ అదిరిపోయాయి. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్న పెద్ది మూవీలో నుంచి వచ్చిన చికిరి సాంగ్ ను మోహిత్ చౌహాన్ పాడాడు. ఆ పాట, స్టెప్స్ కలిసి వైరల్ గా మారాయి.
విదేశీ భామలు
చికిరి ఫీవర్ ఇండియాకే పరిమితం కాలేదు. గ్లోబల్ వైడ్ గా ఇది అదరగొడుతోంది. విదేశీ భామలు ఈ సాంగ్ కు రామ్ చరణ్ లా వేస్తున్న హుక్ స్టెప్స్ వీడియోలు ఇంటర్నెట్ లో తెగ హల్చల్ చేస్తున్నాయి. అయిదుగురు ఫారెన్ అమ్మాయిలు కలిసి చికిరి సాంగ్ అదిరిపోయే డ్యాన్స్ చేశారు. ఈ వీడియోను పెద్ది మూవీ అఫీషియల్ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు.
‘‘చికిరి వైబ్ అన్ స్టాపబుల్. రూరల్ బీట్స్. పాన్ వరల్డ్ వైబ్’’ అనే క్యాప్షన్ తో ఆ వీడియోను పోస్టు చేశారు.
నేపాలీ అమ్మాయి
చికిరి పాటకు ఎంతో క్యూట్ గా నేపాలీ అమ్మాయి చేసిన డ్యాన్స్ అయితే తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. నోట్లో బీడీతో అచ్చం రామ్ చరణ్ లా ఈ భామ స్టెప్పులు వేసింది. అందం, గ్రేస్ తో అదరగొట్టింది. ఈ వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది.
రియాక్షన్స్ వైరల్
చికిరి పాటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్న రియాక్షన్స్ కూడా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఫారెనర్లు ఈ సాంగ్, స్టెప్స్ చూసి అదిరిపోయిందనే కామెంట్లు పెడుతున్నారు. వాళ్ల రియాక్షన్ కూడా అదే రకంగా ఉంది. ఈ వీడియోను కూడా పెద్ది ఎక్స్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు.
బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ 2026, మార్చి 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.