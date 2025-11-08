చికిరి పాట సెన్సేషన్.. అల్లు అర్జున్, షారుక్ ఖాన్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన రామ్ చరణ్.. 24 గంటల్లో ఎన్ని వ్యూస్ అంటే?
పెద్ది సినిమాలోని 'చికిరి చికిరి' పాట సెన్సేషన్ గా మారింది. ఈ సాంగ్ తో అల్లు అర్జున్, షారుక్ ఖాన్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు రామ్ చరణ్. విడుదలైన 24 గంటల్లోనే అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన భారతీయ పాటగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'పెద్ది' సినిమాలోని 'చికిరి చికిరి' పాట సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. శుక్రవారం (నవంబర్ 7) ఈ లిరికల్ సాంగ్ విడుదలైంది. రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన ఈ పాట విడుదలైన 24 గంటల్లోనే అన్ని భాషల్లో కలిపి 46 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది. ఈ పాటతో రామ్ చరణ్.. షారుక్ ఖాన్, అల్లు అర్జున్లను అధిగమించాడు.
చికిరి సాంగ్ రికార్డు
పెద్ది సినిమా నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ ‘చికిరి’ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. 24 గంటల్లో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన భారతీయ పాటగా 'చికిరి చికిరి' నిలిచింది. ఏఆర్ రెహమాన్ స్వరపరిచిన ఈ 'చికిరి చికిరి' పాటను భాషను మోహిత్ చౌహాన్ పాడాడు. ఇది విడుదలైన అన్ని భాషల్లో కలిపి 46 మిలియన్ల వ్యూస్ సంపాదించింది. దీంతో ఇది ఈ సంవత్సరంలో అత్యధికంగా వీక్షించిన, ఇష్టపడిన మ్యూజిక్ ట్రాక్స్లో ఒకటిగా నిలవడమే కాకుండా 24 గంటల్లో అత్యధిక వ్యూస్ పొందిన భారతీయ పాటగా రికార్డు సృష్టించింది.
అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్
చికిరి సాంగ్ రికార్డు క్రియేట్ చేసిన విషయాన్ని పెద్ది మూవీ టీమ్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసింది. “ఇండియన్ సినిమాలో అత్యధిక మంది వీక్షించిన సాంగ్ చికిరి చికిరి. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సాన, ఏఆర్ రెహ్మాన్ త్రయం భారతీయ సినిమాలో ఒక కొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. పెద్ది ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి చికిరి దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది” అని రాసుకొచ్చింది.
షారుక్ సాంగ్
2023లో షారుక్ ఖాన్ 'జవాన్' సినిమాలోని 'జిందా బందా' పాట విడుదలైనప్పుడు, అది 24 గంటల్లో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన పాటగా నిలిచింది. ఇది మొదటి రోజులోనే 46 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది. 'చికిరి చికిరి' పాట లాగే, ఈ పాట కూడా హిందీతో పాటు పలు దక్షిణాది భాషల్లో విడుదలైంది.
2024లో అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2: ది రూల్' సినిమాలోని శ్రీలీల 'కిస్సిక్' పాట 24 గంటల్లో పలు భాషల్లో 42 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. అది ఒక దక్షిణాది సినిమాకు అత్యధిక రికార్డుగా నిలిచింది, ఇప్పుడు ఆ రికార్డును 'పెద్ది' బద్దలు కొట్టింది.
పెద్ది సినిమా గురించి..
'పెద్ది' సినిమాకు బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2026 మార్చి 27న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇందులో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్లతో పాటు శివ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, జగపతి బాబు తదితరులు నటిస్తున్నారు.
