Star Maa New Serial: స్టార్ మాలో మరో సరికొత్త సీరియల్.. ప్రేమ, ద్వేషాల మధ్య సాగే చిన్ని చిన్ని ఆశ కథేంటంటే!
Star Maa New Serial: బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించే విభిన్నమైన కథలతో స్టార్ మా ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. ఇప్పుడు మరో కొత్త సీరియల్ ను స్టార్ మా తీసుకురాబోతుంది. 'చిన్ని చిన్ని ఆశ' అనే టైటిల్తో రాబోతున్న ఈ కొత్త సీరియల్ గురించి తాజాగా విడుదలైన ప్రోమో అప్డేట్ ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
Star Maa New Serial: కుటుంబ బంధాలు, ప్రేమ, ప్రతీకారం వంటి అంశాలకు తెలుగు టీవీ ప్రేక్షకుల్లో ఎప్పుడూ విశేష ఆదరణ ఉంటుంది. సరిగ్గా ఇదే పాయింట్ను బలంగా పట్టుకుని 'చిన్ని చిన్ని ఆశ' కథను తీర్చిదిద్దినట్లు తాజా అప్డేట్ చూస్తుంటే స్పష్టమవుతోంది. ఒకరి అపారమైన ప్రేమకు, మరొకరి అంతులేని ద్వేషానికి మధ్య జరిగే సంఘర్షణే ఈ సీరియల్ కు ప్రధాన బలంగా నిలవనుంది.
చిన్ని చిన్ని ఆశ సీరియల్
మనిషి జీవితంలో ప్రేమ ఎంత బలాన్నిస్తుందో, ద్వేషం అంతే విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ రెండు విరుద్ధమైన భావోద్వేగాలు ఎదురుపడినప్పుడు సంబంధాల్లో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయనే కోణంలో చిన్ని చిన్ని ఆశ సీరియల్ కథనం ఆసక్తికరంగా సాగనుందని తెలుస్తోంది. ప్రారంభం నుంచే ప్రేక్షకులను కథలో లీనం చేసేలా బలమైన ఎమోషనల్ డ్రామాను సిద్ధం చేసినట్లు అర్థమవుతోంది.
సిరి, వెన్నెల జీవితాలు
ఈ చిన్ని చిన్ని ఆశ సీరియల్లో కథ ప్రధానంగా నాలుగు కీలక పాత్రల చుట్టూ తిరగనున్నట్లు మేకర్స్ హింట్ ఇచ్చారు. సిరి, వెన్నెల అనే ఇద్దరు సిస్టర్స్ జీవితాల్లోకి విష్ణు, అభిరామ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రవేశించడంతో కథ కొత్త మలుపు తిరగనుంది. వీరి నలుగురి మధ్య ఉండే బంధం, సంఘర్షణ ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠకు గురిచేసేలా ఉండనుంది.
సిరి, వెన్నెల జీవితాల్లో విష్ణు, అభిరామ్ ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురానున్నారు? వీరిలో ఎవరిది నిస్వార్థమైన ప్రేమ, ఎవరిది అంతులేని ద్వేషం? అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు బుల్లితెర అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ప్రతి ఎపిసోడ్లోనూ కొత్త ట్విస్ట్లతో ప్రేక్షకులను టీవీలకు కట్టిపడేసేలా స్టార్ మా సీరియల్ మేకర్స్ ఈ పాత్రలను డిజైన్ చేసినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఈ రంగులరాట్నం ఎక్కడ ఆగుతుంది?
జీవితంలోని సుఖదుఃఖాలను, ఊహించని మలుపులను 'రంగులరాట్నం'తో పోలుస్తూ మేకర్స్ ఇచ్చిన ట్యాగ్లైన్ చిన్ని చిన్ని ఆశ సీరియల్పై అంచనాలను మరింత పెంచింది. ఒకసారి మొదలైన ఈ భావోద్వేగాల ప్రయాణం ఎటువైపు దారితీస్తుంది, ఈ రంగులరాట్నం చివరకు ఎక్కడ ఆగుతుంది అనేది అసలు సస్పెన్స్గా మారింది.
ఈ చిన్ని చిన్ని ఆశ సీరియల్ లో పృథ్వీరాజ్, శరత్ హీరోలుగా, ఆరాధన భట్, అక్షయ రాయ్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.
ప్రసార తేదీ, టైమ్ స్లాట్
స్టార్ మాలో ఇప్పటికే పలు ప్రైమ్ టైమ్ సీరియల్స్ భారీ టీఆర్పీలతో దూసుకుపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ జాబితాలోకి 'చిన్ని చిన్ని ఆశ' కూడా చేరనుండటంతో ఈ కొత్త సీరియల్ ఏ టైమ్ స్లాట్లో ప్రసారం కానుంది అనే చర్చ మొదలైంది. ప్రస్తుతం 'త్వరలో మీ ముందుకు' అంటూ అధికారికంగా ప్రకటించిన ఛానల్ యాజమాన్యం.. త్వరలోనే ప్రసార తేదీ, సమయాన్ని వెల్లడించనుంది.
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