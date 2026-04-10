Chiranjeevi Jana Nayagan: పైరసీని చంపండి.. సినిమాను బతికించండి: జన నాయగన్ మూవీ లీక్పై చిరంజీవి ఘాటు ట్వీట్
Chiranjeevi Jana Nayagan: దళపతి విజయ్ జన నాయగన్ మూవీ రిలీజ్ కు ముందే లీకవడంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. పైరసీని చంపండి.. సినిమాను బతికించండి అంటూ చిరు చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.
Chiranjeevi Jana Nayagan: టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో, మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా పైరసీ విషయంలో తన గళాన్ని వినిపించాడు. ‘జన నాయగన్’ (Jana nayagan) సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని సీన్లు లేదా సమాచారం ఇంటర్నెట్లో లీక్ కావడంపై అతడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశాడు.
సినిమా పరిశ్రమలో పైరసీ అనేది ఒక మహమ్మారిలా మారుతున్న తరుణంలో, ఈ ఘటనపై చిరంజీవి చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. కేవలం ఒక సినిమా కలెక్షన్లనే కాకుండా, ఆ మూవీ వెనుక ఉన్న వందలాది మంది శ్రమను లీకులు ఎలా నీరుగారుస్తాయో అతడు ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశాడు.
"సినిమా అంటే ఎందరో కలల సమాహారం"
జన నాయగన్ సినిమా లీక్ ఘటనపై చిరంజీవి స్పందిస్తూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక ఎమోషనల్ నోట్ పంచుకున్నాడు. ఈ లీక్ తనను వ్యక్తిగతంగా ఎంతో బాధించిందని అతడు అన్నాడు.
"జన నాయగన్ లీక్ కావడం నన్ను ఎంతో ఆందోళనకు గురిచేసింది. సినిమా అనేది నమ్మకం, కఠిన శ్రమ, ఎందరో వ్యక్తుల కలల సమాహారం" అని చిరంజీవి తన ట్వీట్లో స్పష్టం చేశాడు.
ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు అది కేవలం ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్కు మాత్రమే కాకుండా, చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రతి ఒక్కరిపై ప్రభావం చూపుతుందని అతడు అభిప్రాయపడ్డాడు. మన క్రియేటివ్ వర్క్ను కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత అని చిరు పిలుపునిచ్చాడు.
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ కు మెగాస్టార్ మద్దతు
ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో ‘జన నాయగన్’ సినిమాను నిర్మిస్తున్న కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ (KVN Productions) కు చిరంజీవి తన పూర్తి మద్దతు ప్రకటించాడు. లీక్ ద్వారా జరిగిన నష్టాన్ని అరికట్టడంలో, దోషులను గుర్తించి వారిని కఠినంగా శిక్షించడంలో తామంతా ఒక్కటిగా నిలబడతామని అతడు హామీ ఇచ్చాడు.
"సినిమాను గౌరవిద్దాం.. సినిమాను కాపాడుకుందాం.. పైరసీని అంతం చేద్దాం" అంటూ అతడు ఇచ్చిన నినాదం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. గతంలో కూడా ‘పుష్ప 2’ లేదా ‘ధురంధర్’ వంటి పెద్ద సినిమాల సమయంలో కూడా ఇలాంటి లీకులు ఇబ్బంది పెట్టగా, ఇప్పుడు ‘జన నాయగన్’ వంతు రావడం గమనార్హం.
పైరసీ మహమ్మారితో పెను ముప్పు
సాంకేతికత ఎంత అభివృద్ధి చెందుతున్నా, పైరసీని అరికట్టడం సినిమా పరిశ్రమకు పెను సవాలుగా మారింది. సినిమా విడుదల కావడానికి ముందే కీలక సన్నివేశాలు బయటకు రావడం వల్ల ప్రేక్షకుల ఉత్సాహం దెబ్బతినడమే కాకుండా, నిర్మాతలకు భారీ ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది.
ఈ లీక్ ఘటనపై కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఇప్పటికే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా షూటింగ్ లేదా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సమయంలో ఈ లీక్ ఎక్కడ జరిగింది? లోపలి వ్యక్తుల ప్రమేయం ఏమైనా ఉందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు సాగుతోంది. మొత్తానికి ఈ కీలకమైన అంశంపై చిరంజీవిలాంటి సీనియర్ నటుడు స్పందించడం సినీ వర్గాల్లో ధైర్యాన్ని నింపింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ‘జన నాయగన్’ లీక్ ఘటనపై చిరంజీవి ఏమని స్పందించారు?
సినిమా అనేది ఎందరో కళాకారుల శ్రమ అని, లీకులు తమ పరిశ్రమను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయని చిరంజీవి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పైరసీని అరికట్టాలని ఆయన కోరారు.
2. ‘జన నాయగన్’ చిత్రాన్ని ఏ సంస్థ నిర్మిస్తోంది?
ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ (KVN Productions) నిర్మిస్తోంది.
3. జన నాయగన్ లీక్ ఘటనపై నిర్మాతలు ఏ చర్యలు తీసుకున్నారు?
దోషులను గుర్తించేందుకు నిర్మాతలు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల సహాయం కోరారు. చిరంజీవి కూడా దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ కేవీఎన్ సంస్థకు మద్దతు తెలిపారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.