    Chiranjeevi Bobby Movie: మరోసారి 'మెగా' కాంబినేషన్.. బాబీ డైరెక్షన్‌లో చిరంజీవి 'మెగా 158'.. ముహూర్తం ఫిక్స్

    Chiranjeevi Bobby Movie: మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ మళ్లీ చేతులు కలిపారు. 'మెగా 158' (వర్కింగ్ టైటిల్) మూవీకి ఏప్రిల్ 11న గ్రాండ్ లాంచ్ నిర్వహించనుండగా, ఏప్రిల్ 20 నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.

    Apr 2, 2026, 16:51:03 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 'వాల్తేరు వీరయ్య'తో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ (కె.ఎస్. రవీంద్ర) కాంబినేషన్ మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వీరిద్దరి కలయికలో రాబోతున్న కొత్త మూవీ, తాత్కాలికంగా 'మెగా 158' అనే పేరుతో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన తాజా అప్‌డేట్స్ మెగా అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి.

    Chiranjeevi Bobby Movie: మరోసారి 'మెగా' కాంబినేషన్.. బాబీ డైరెక్షన్‌లో చిరంజీవి 'మెగా 158'.. ముహూర్తం ఫిక్స్

    మెగా 158 లాంచ్ విశేషాలు

    చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ లో వస్తున్న ఈ భారీ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 11, 2026న అత్యంత వైభవంగా పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. ముహూర్తం షాట్ అనంతరం ఏప్రిల్ 20 నుంచి సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభించాలని చిత్ర యూనిట్ నిర్ణయించింది. గతంలో చిరంజీవిని ఊర మాస్ లుక్‌లో చూపించి బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన బాబీ.. ఈసారి మెగాస్టార్‌ను ఏ కొత్త అవతారంలో చూపిస్తారోనని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

    కె.వి.ఎన్ (KVN Productions) ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ ఈ సినిమాను అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తోంది. సాంకేతిక నిపుణుల విషయానికి వస్తే, ఈ సినిమాకు నిమిష్ రవి సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వ్యవహరించనుండగా, మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ తమన్ సంగీతాన్ని సమకూర్చనున్నాడు. ఈ సినిమాలో నటించే ఇతర నటీనటులు, స్టోరీ గురించిన మరిన్ని వివరాలను ఏప్రిల్ 11న జరిగే లాంచ్ వేడుకలో అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు.

    మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన 156వ మూవీ 'విశ్వంభర' పనుల్లో బిజీగా ఉండగానే, తన తదుపరి ప్రాజెక్టును పట్టాలెక్కించడం అతని వేగాన్ని సూచిస్తోంది. బాబీ వంటి మాస్ పల్స్ తెలిసిన దర్శకుడితో మరో సినిమా అనగానే అంచనాలు అప్పుడే ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. చిరంజీవి, బాబీ కొత్త సినిమా ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది?

    ఈ సినిమా అధికారిక పూజా కార్యక్రమాలు ఏప్రిల్ 11, 2026న జరుగుతాయి. ఏప్రిల్ 20 నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలవుతుంది.

    2. చిరంజీవి, బాబీ మూవీకి సంగీత దర్శకుడు ఎవరు?

    ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. థమన్ ఈ చిత్రానికి బాణీలు సమకూర్చుతున్నారు.

    3. ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్న సంస్థ ఏది?

    ఈ భారీ ప్రాజెక్టును కె.వి.ఎన్ (KVN) ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ నిర్మిస్తోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

