OTT Telugu: ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన రాజీవ్ కనకాల ‘చిట్టి తల్లి’.. రాఘవేంద్ర రావు పర్యవేక్షణలో తండ్రీకూతురు ఎమోషనల్ మూవీ
OTT Telugu: తెలుగు ఓటీటీ లవర్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు ఇవాళ ఓ స్పెషల్ మూవీ వచ్చేసింది. ఓ చిన్న సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఆ సినిమా పేరు.. ‘చిట్టి తల్లి’. తండ్రీకూతురు అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆదివారం (ఏప్రిల్ 12) నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజైంది.
చిట్టి తల్లి ఓటీటీ
రాజీవ్ కనకాల ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిట్టి తల్లి సినిమా ఇవాళ ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. పాపులర్ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ఈటీవీ విన్ లో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సండే స్పెషల్ గా ఈ చిట్టి తల్లి షార్ట్ ఫిల్మ్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. ఈ చిన్న సినిమాలో రాజీవ్ కనకాలతో పాటు మోనిక, అనిరుధ్, నంద కిశోర్ తదితరులు నటించారు.
రాఘవేంద్ర రావు సినిమా
చిట్టి తల్లి సినిమాకు దిగ్గజ దర్శకుడు రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ చేయడం విశేషం. ఈ మూవీకి శరణ్య తేజు కథ అందించడంతో పాటు దర్శకత్వం వహించారు. మధుకర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. రాఘవేంద్ర వర్మ ఎడిటర్.
కథా సుధ
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ కథా సుధ సిరీస్ లో భాగంగా ప్రతి ఆదివారం ఓ చిన్న సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ వారం చిట్టి తల్లి మూవీ అలాగే రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమా రన్ టైమ్ 35 నిమిషాలు మాత్రమే. త్వరగా అయిపోయే ఓటీటీ మూవీ చూడాలనుకునే వాళ్లకు చిట్టి తల్లి మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
చిట్టి తల్లి కథ
చిట్టి తల్లి సినిమాలో రాజీవ్ కనకాల, మోనిక తండ్రీకూతురుగా నటించారు. కూతురు అంటే ఆ తండ్రికి పంచ ప్రాణాలు. చిన్నతనంలోనే తల్లి చనిపోయిన తన కూతురిని ఆ తండ్రి అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటాడు. తన స్నేహితుడి కొడుక్కి ఆమెను ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటాడు.
అదే మలుపు
అయితే గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ కోర్సు నేర్చుకుంటానని ఆ కూతురు సిటీకి వెళ్తుంది. ఆరు నెలలే కోర్స్ అని తండ్రిని ఒప్పిస్తుంది. కానీ సిటీకి వెళ్లిన తర్వాత అక్కడి పాష్ కల్చర్ కు అమ్మాయి అలవాటు పడుతుంది. అక్కడే ఓ అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుంది.
ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆ తండ్రి.. తన కూతురు అలా చేయదని నమ్మించాలనే ఉద్దేశంతో సిటీకి వెళ్తాడు. కానీ అక్కడ ఓ అబ్బాయితో తన కూతురిని చూసి షాక్ అవుతాడు. తన చిట్టి తల్లి మారిపోలేదని, చనిపోయిందని బాధపడుతుంటాడు. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? అసలు ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది? అనేది చిట్టి తల్లి సినిమాలో చూడాల్సిందే.
