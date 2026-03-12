Collar Ey Etthara Full Song: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి కాలరే ఎత్తరా ఫుల్ సాంగ్ వచ్చేసింది.. పవన్ ఫ్యాన్స్కు పూనకాలు..
Collar Ey Etthara Full Song: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి కాలరే ఎత్తరా అంటూ థర్డ్ సింగిల్ రిలీజ్ అయింది. గురువారం (మార్చి 12) సాయంత్రం మైత్రీ విమల్ థియేటర్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక ఈవెంట్లో ఈ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు.
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి థర్డ్ సింగిల్ కూడా వచ్చేసింది. పవన్ అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించేలా, కాలర్ ఎత్తుకొని తిరిగేలా కాలరే ఎత్తరా అనే సాంగ్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాట ఇన్స్టాంట్ హిట్ గా మారిపోయింది.
దేవిశ్రీ మ్యాజిక్.. రామ్ మిరియాల వాయిస్
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీలోని ఈ కాలరే ఎత్తరా పాటకు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించాడు. కాసర్ల శ్యామ్ పాట రాయగా.. రామ్ మిరియాల పాడాడు. ఈ పాటలో పవన్ వేసిన స్టెప్స్ హైలైట్ గా నిలిచాయి. ఎక్కే దిగే కిక్కులోన దక్కేదేముందే.. అరే సచ్చే దాకా కిక్కే ఉండాలి అంటూ సాగిపోయిందీ పాట.
కొన్ని వందల మంది మీద పాటను చిత్రీకరించడం చూడొచ్చు. పాట మధ్యలో హరీష్ శంకర్, దేవి శ్రీ ప్రసాద్, రామ్ మిరియాల ఊపు మీద ఉన్న విజువల్స్ ను కూడా ఇందులో చేర్చారు. ఇక మూవీలోని ఫిమేల్స్ లీడ్స్ లో ఒకరిగా ఉన్న రాశీ ఖన్నా కూడా ఈ పాటకు అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేసింది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ విశేషాలు
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నిర్మాతలు నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీలో ఆర్. పార్తిబన్, అశుతోష్ రాణా, గౌతమి, నాగ మహేష్, టెంపర్ వంశీ, అవినాష్ లాంటి సీనియర్ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ప్రముఖ డైరెక్టర్ దశరథ్ ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్ప్లే అందిస్తుండటం విశేషం. శ్రీలీల ఫిమేల్ లీడ్ గా నటిస్తోంది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సెన్సార్
ఇక ఈ సినిమా ఇప్పటికే సెన్సార్ పనులను పూర్తి చేసుకుంది. 2 గంటలు 29 నిమిషాల రన్ టైమ్ లాక్ చేశారు. దీనికి U/A సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. మార్చి 19న ఉగాది సందర్భంగా ఈ మూవీ థియేటర్లలోకి రానుంది. ఓజీతో కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకున్న తర్వాత పవన్ నటిస్తున్న మూవీ కావడంతో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.