Dhurandhar 2 Ticket Price: 3100కు ఎగబాకిన ధురంధర్ టికెట్ ధర- అక్కడ మాత్రం పరిమితిలో- పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ రికార్డుపై కన్ను!
Dhurandhar 2 Advance Booking Ticket Price Record: రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన ధురంధర్ 2 రిలీజ్ కాకముందే ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. మార్చి 18న పెయిడ్ ప్రివ్యూలు ప్రారంభం కానుండగా.. ఒక్కో టికెట్ ధర రూ. 3100 పలుకుతోంది. భారీ ధరలు ఉన్నా ధురంధర్ 2 అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రికార్డు స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ సీక్వెల్ మూవీ‘ధురంధర్ 2’ (Dhurandhar 2) బాక్సాఫీస్ వద్ద సునామీ సృష్టించడానికి సిద్ధమైంది. ధురంధర్ ది రివేంజ్ సినిమా విడుదలకు ఇంకా ఎనిమిది రోజుల సమయం ఉన్నప్పటికీ, అప్పుడే టికెట్ల వేట మొదలైంది.
అంతకంటే ముందు రోజు
మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న ధురంధర్ 2 అంతకంటే ముందు రోజు అంటే మార్చి 18 సాయంత్రం 4-5 గంటల నుంచి భారత్ అంతటా ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో ‘పెయిడ్ ప్రివ్యూస్’ ద్వారా సందడి చేయనుంది.
ఆకాశాన్నంటుతున్న టికెట్ ధరలు
ఈ సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా థియేటర్ యాజమాన్యాలు ధురంధర్ 2 టికెట్ ధరలను భారీగా పెంచేశాయి. మెట్రో నగరాల్లోని మల్టీప్లెక్స్లలో సాధారణ టికెట్ ధర రూ. 600 నుంచి రూ. 900 వరకు ఉండగా, ఐమాక్స్ (IMAX) షోల ధర రూ. 1000 దాటేసింది.
సామాన్యుడికి దిమ్మతిరగాల్సిందే
ఇక లగ్జరీ సీట్లు, రెక్లైనర్ల ధరలు చూస్తే సామాన్యుడికి దిమ్మతిరగాల్సిందే. ముంబై బోరివలిలోని ఐనాక్స్ (INOX) మెగాప్లెక్స్లో రెక్లైనర్ సీటు ధర ఏకంగా రూ. 3100గా ఉంది. ఢిల్లీలోని పీవీఆర్ సెలెక్ట్ సిటీ వాక్లో కూడా రూ. 2400 పలుకుతోంది. విచిత్రమేమిటంటే, ఇంత భారీ ధరలు ఉన్నప్పటికీ ప్రివ్యూ షోలన్నీ ఇప్పటికే దాదాపు ‘హౌస్ ఫుల్’ అయిపోవడం ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
అక్కడ మాత్రం పరిమితిలో
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది. ఇక్కడ సగటు టికెట్ ధర సాధారణం కంటే ఎక్కువగా రూ. 230 వద్ద కొనసాగుతోంది. అయితే తమిళనాడులో టికెట్ ధరలపై పరిమితి (Price Cap) ఉండటంతో అక్కడ సగటున రూ. 166కే టికెట్ దొరుకుతోంది.
పవన్ కల్యాణ్ 'ఓజీ' రికార్డుపై కన్ను
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ విషయంలో ధురంధర్ ది రివేంజ్ సినిమా సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటివరకు భారత్ మొత్తంగా దాదాపు 3 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. తద్వారా సుమారు రూ. 15 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను ‘ధురంధర్ 2’ ఖాతాలో వేసుకుంది. బాలీవుడ్ చరిత్రలోనే ఇది అత్యుత్తమ ప్రీమియర్ వసూళ్లు.
25 కోట్ల పాన్-ఇండియా రికార్డును
ఇదే ఊపు కొనసాగితే, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ‘ఓజీ’ (OG) సినిమా పేరిట ఉన్న రూ. 25 కోట్ల పాన్-ఇండియా రికార్డును ‘ధురంధర్ 2’ తుడిచిపెట్టే అవకాశం ఉందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మరోసారి పాకిస్తాన్లో రౌడీ ఏజెంట్!
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ధురంధర్ 2 సినిమాలో రణ్వీర్ సింగ్ భారతీయ గూఢచారిగా పాకిస్తాన్లో చేసే సాహసాలు హైలైట్ కానున్నాయి. మొదటి భాగం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1300 కోట్లు వసూలు చేసి బాలీవుడ్ హిస్టరీలోనే రెండో అతిపెద్ద హిట్గా నిలిచింది.
ఇంకెన్ని సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో
ఈ రెండో భాగంలో ఆర్. మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్ వంటి భారీ తారాగణం నటిస్తుండటంతో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. మార్చి 18న ప్రారంభమయ్యే ఈ యాక్షన్ రచ్చ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇంకెన్ని సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.