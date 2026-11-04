OTT Crime Thriller: ఓటీటీలో మైండ్ బ్లాకింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. మొగుడిని హత్య చేసే పెళ్లాం.. ఇరుక్కునే గుడ్డివాడు!
OTT Crime Thriller: సస్పెన్స్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడేవారైతే.. బాలీవుడ్ ఐకానిక్ హిట్ 'అంధాధున్' తప్పక చూడాల్సిందే. ఆయుష్మాన్ ఖురానా, టబు, రాధికా ఆప్టే ప్రధాన పాత్రల్లో శ్రీరామ్ రాఘవన్ తెరకెక్కించిన ఈ డార్క్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రతి సీన్లోనూ మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులతో సంచలనం సృష్టించింది.
OTT Crime Thriller: ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో ఎన్నో రకాల సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ సినిమాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే కొన్ని సినిమాలు మాత్రమే ప్రేక్షకుల మైండ్ను షేక్ చేసి, క్లైమాక్స్ వరకు కుర్చీ అంచులపై కూర్చోబెడతాయి. అటువంటి అరుదైన డార్క్ కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీయే 'అంధాధున్' (Andhadhun).
ప్రముఖ నటుడు ఆయుష్మాన్ ఖురానా, టబు, రాధికా ఆప్టే లీడ్ రోల్స్లో నటించిన ఈ సినిమాను దిగ్గజ దర్శకుడు శ్రీరామ్ రాఘవన్ అత్యంత అద్భుతంగా మలిచారు. ఒక్క సెకండు మిస్ అయినా కథలోని కీలకమైన మలుపును మిస్ అయ్యేంత ఇంటెన్స్ స్క్రీన్ప్లేతో ఈ చిత్రం సాగుతుంది. 8.2 ఐఎండీబీ రేటింగ్తో ఓటీటీలో రికార్డు వ్యూస్ సాధిస్తున్న ఈ సినిమా విశేషాలు ఇవే.
గుడ్డివాడిగా నటిస్తూ మర్డర్ మిస్టరీలో చిక్కుకున్న పియానో ప్లేయర్
ఈ అంధాధున్ సినిమా కథాంశం అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఆకాష్ (ఆయుష్మాన్ ఖురానా) ఒక అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన పియానో ఆర్టిస్ట్. మ్యూజిక్పై మరింత శ్రద్ధ పెట్టేందుకు, సమాజం నుంచి కాస్త సానుభూతి, టిప్స్ పొందేందుకు తాను గుడ్డివాడినని అబద్ధం చెబుతూ జీవిస్తుంటాడు.
ఈ క్రమంలో అతనికి సోఫీ (రాధికా ఆప్టే) పరిచయమై, ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తుంది. ఒకరోజు ఒకప్పటి ఫేమస్ బాలీవుడ్ నటుడు ఆకాష్ను తన భార్యకు సర్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం కోసం ఇంటికి పిలిచి ప్రైవేట్ కాన్సెర్ట్ ఏర్పాటు చేస్తాడు.
ఆకాష్ ఆ నటుడి ఇంటికి వెళ్లేసరికి, అక్కడ ఆ నటుడు దారుణంగా హత్యకు గురై ఉంటాడు. ఆ నటుడి భార్య సిమి (టబు) తన ప్రియుడితో కలిసి ఈ హత్య చేసినట్లు ఆకాష్ గ్రహిస్తాడు. తనకు చూపు ఉందని బయటపడితే తన ప్రాణాలకే ప్రమాదమని గ్రహించిన ఆకాష్.. గుడ్డివాడిగానే నటిస్తూ ఆ హత్యను చూసీ చూడనట్లు ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఆకాష్ ఈ ప్రాణాంతకమైన ముప్పు నుంచి ఎలా బయటపడ్డాడు అనేది ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది.
మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులు.. ఆయుష్మాన్ కష్టాలు
ఐఎండీబీ (IMDb)లో 8.2/10 రేటింగ్ సాధించిన ఈ చిత్రం.. ఇండియాలోనే అత్యుత్తమ 10 సినిమాల జాబితాలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో తన పాత్రలో ఒదిగిపోవడం కోసం ఆయుష్మాన్ ఖురానా పడిన శ్రమ వర్ణనాతీతం.
1. గుడ్డివాడి పాత్రలో సహజత్వం కోసం ఆయుష్మాన్ లండన్ నుంచి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కాంటాక్ట్ లెన్స్లను తెప్పించుకుని వాడారు. ఆ లెన్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఆయన చూపు నిజంగానే దాదాపు 80 శాతం తగ్గిపోయేది.
2. ప్రారంభంలో ఈ సినిమాకు ‘ది పియానో ప్లేయర్’ అనే టైటిల్ పరిశీలించారు. అయితే ఇంగ్లీష్ టైటిల్ కంటే ఇండియన్ ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యేలా 'అంధాధున్' అని పేరు మార్చారు.
అంధాధున్.. ఎక్కడ చూడవచ్చు?
అడుగడుగునా సస్పెన్స్, విచిత్రమైన మలుపులు, బ్లాక్ హ్యూమర్తో అలరించే ఈ మైండ్ బెండింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ సినిమాను మ్యాస్ట్రో పేరుతో ఆ మధ్య తెలుగులోనూ రీమేక్ చేశారు. 'దృశ్యం' లాంటి థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి 'అంధాధున్' ఒక పర్ఫెక్ట్ విజువల్ ట్రీట్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More