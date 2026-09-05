OTT Crime Thriller: థ్రిల్ కావాలా? పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ తమ్ముడి చావు-అన్న ఎంక్వైరీ-ఓటీటీలోకి ఉదయభాను క్రైమ్ థ్రిల్లర్!
OTT Crime Thriller: ఓటీటీ లవర్స్ గెట్ రెడీ. మీకు థ్రిల్ కావాలా? అయితే ఆ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించేందుకు ఓ తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ వచ్చేస్తోంది. ఉదయభాను ప్రొడక్షన్ లో ప్రేమిస్తే భరత్ హీరోగా నటించిన ఈ సిరీస్ మరో 6 రోజుల్లోనే స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సిరీస్ ఓటీటీ వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి.
OTT Crime Thriller: ఉదయభాను అంటే ఓ మంచి యాంకర్, ఓ టాలెంటెడ్ యాక్ట్రెస్ గానే తెలుసు. కానీ ఉదయభాను తన కెరీర్ లో కొత్త ఛాప్టర్ స్టార్ట్ చేసింది. ఆమె ప్రొడ్యూసర్ గా మారింది. ‘ఉదయభాను ప్రొడక్షన్’ బ్యానర్ పై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ను తీసుకొస్తుంది. ఓటీటీలో నేరుగా సిరీస్ ను రిలీజ్ చేయనుంది.
పంచనామా ఓటీటీ
ఉదయభాను ప్రొడక్షన్ లో రూపుదిద్దుకున్న ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ‘పంచనామా’. ఇదో క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్. ఈ సిరీస్ సెప్టెంబర్ 11 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తాజాగా ఈ సిరీస్ టీజర్ ను సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు. ఈ టీజర్ కు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
తమ్ముడి హత్య
పంచనామా ఓటీటీ సిరీస్ స్టోరీ అంతా ఓ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ తమ్ముడి చావు చుట్టూ తిరుగుతుందని టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. టీజర్ లో చనిపోయిన ఓ యువకుడి డెడ్ బాడీని చూపించారు. అది ఇన్స్పెక్టర్ జై రామ్ వాళ్ల తమ్ముడిది అని ఓ కానిస్టేబుల్ చెప్తాడు. ఈ కేసును జై రామ్ ఎంక్వైరీ చేస్తాడు. మిస్టరీని ఛేదించడానికి ట్రై చేస్తాడు.
ఆ మిస్టరీ ఏంటీ?
అయితే కేసు ఎంక్వైరీ చేస్తున్న జై రామ్ కు ఓ కాల్ వస్తుంది. ఈ కేసును మరీ పర్సనల్ గా తీసుకోవద్దని, ఇది జస్ట్ యాక్సిడెంట్ మాత్రమే అని అవతలి పర్సన్ చెప్తాడు. ‘‘నేను యాక్సిడెంట్లను నమ్మను. ఆధారాలను మాత్రమే నమ్ముతాను’’ అని జై రామ్ చెప్పిన డైలాగ్ టీజర్ కు హైలైట్ గా నిలిచింది. ఈ పంచనామా సిరీస్ లో తమ్ముడి చావు వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏంటీ? అనేది జై రామ్ కనిపెట్టనున్నాడు.
ప్రేమిస్తే భరత్
పంచనామా సిరీస్ లో హీరోగా ‘ప్రేమిస్తే’ ఫేమ్ భరత్ నివాస్ నటించాడు. ప్రేమిస్తే సినిమాలో తన యాక్టింగ్ తో తెలుగు ఆడియన్స్ ను అతను ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు పంచనామా సిరీస్ లో పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా అతను కనిపించనున్నాడు.
పంచనామా సిరీస్ తో ప్రొడ్యూసర్ గా మారిన ఉదయభాను ఇందులో నటిస్తుందా? లేదా? అనేదానిపై క్లారిటీ లేదు. ఏదేమైనా థ్రిల్లింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం రెడీగా ఉండండి అంటూ ఈ పంచనామా సిరీస్ ఓటీటీ ఆడియన్స్ లో క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేస్తోంది. మరి సిరీస్ లో ట్విస్ట్, సస్పెన్స్ ఏ మేరకు ఉంటుందో వేచి చూడాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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