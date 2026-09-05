Lust Stories 3: అఫీషియల్.. నెట్ఫ్లిక్స్ క్రేజీ బోల్డ్ ఆంథాలజీ ఈజ్ బ్యాక్.. లస్ట్ స్టోరీస్ 3 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే!
Lust Stories 3 OTT: ఓటీటీ స్పేస్లో అడల్ట్, ఎమోషనల్ అండ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ కాన్సెప్ట్లతో గ్లోబల్ సెన్సేషన్ సృష్టించిన నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ ‘లస్ట్ స్టోరీస్’ నుంచి మూడో సీజన్ వచ్చేస్తోంది. ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ నామినేషన్ పొందిన ఈ ఫ్రాంచైజీలో ‘లస్ట్ స్టోరీస్ 3’ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు.
Lust Stories 3 OTT: ఓటీటీని షేక్ చేసిన బోల్డ్ ఆంథాలజీ ‘లస్ట్ స్టోరీస్’ నుంచి మూడో సీజన్ వచ్చేస్తోంది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ రిలీజ్ గా ఇది డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. విక్రమాదిత్య మోత్వానే, కిరణ్ రావ్, శకున్ బాత్రా, విశాల్ భరద్వాజ్ వంటి నలుగురు అగ్ర దర్శకులు మూడో సీజన్ ను తెరకెక్కించారు. ఇందులో రాధికా ఆప్టే, విజయ్ వర్మ, సిద్ధార్థ్, అదితి రావ్ హైదరీ, కొంకణా సేన్ శర్మ తదితర స్టార్లు నటించారు.
4 విభిన్న కోణాలు.. 4 దిగ్గజ దర్శకులు
ఆధునిక సంబంధాలు, మోహం, ఆకాంక్షలు, మానవ మనస్తత్వాలలోని క్లిష్టమైన ఎమోషన్లను ఆవిష్కరించడంలో 'లస్ట్ స్టోరీస్' ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. ఈ మూడో సీజన్ కోసం నలుగురు విభిన్న మేకింగ్ స్టైల్ ఉన్న దర్శకులు చేతులు కలిపారు.
దర్శకుల లైనప్
- విక్రమాదిత్య మోత్వానే ('ఉడాన్', 'సేక్రెడ్ గేమ్స్' ఫేమ్)
- కిరణ్ రావ్ ('లాపతా లేడీస్' దర్శకురాలు)
- శకున్ బాత్రా ('కపూర్ అండ్ సన్స్', 'గెహ్రాయియాన్' ఫేమ్)
- విశాల్ భరద్వాజ్ ('హైదర్', 'ఓంకార' విజనరీ డైరెక్టర్)
ఈ స్టార్లు
బోల్డ్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా లస్ట్ స్టోరీస్ సీజన్ 3 మరింత స్పెషల్ గా మారింది. అందుకు కారణం రాధికా ఆప్టే, విజయ్ వర్మ, సిద్ధార్థ్, అదితి రావ్ హైదరీ, కొంకణా సేన్ శర్మ, రాధికా మదన్, అభిషేక్ బెనర్జీ, అలీ ఫజల్, సనా థంపి, గుర్ఫతే పిర్జాదా ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించడమే.
ఓటీటీ రిలీజ్
లస్ట్ స్టోరీస్ 3 ఓటీటీ రిలీజ్ ను ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 5) నెట్ఫ్లిక్స్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసింది. ఇందులో యాక్ట్ చేసిన స్టార్లతో ఓ స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేసింది. ఈ సందర్బంగా లస్ట్ స్టోరీస్ సీజన్ 4 సెప్టెంబర్ 18న ఓటీటీలో రిలీజ్ కాబోతున్నట్లు ప్రకటించేసింది.
ఫ్రాంచైజీ ప్రయాణం
- లస్ట్ స్టోరీస్ 1 (2018): అనురాగ్ కశ్యప్, జోయా అక్తర్, దిబాకర్ బెనర్జీ, కరణ్ జోహార్ల దర్శకత్వంలో వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఎమ్మీ నామినేషన్స్ సాధించి సంచలనం సృష్టించింది.
- లస్ట్ స్టోరీస్ 2 (2023): ఆర్.బాల్కి, కొంకణా సేన్ శర్మ, అమిత్ రవీందర్నాథ్ శర్మ, సుజోయ్ ఘోష్ ల దర్శకత్వంలో వచ్చి ఆకట్టుకుంది.
- లస్ట్ స్టోరీస్ 3 (2026): సరికొత్త కాంబినేషన్తో సెప్టెంబర్ 18న విడుదల కాబోతోంది.
భారీ అంచనాలు ఎందుకు?
ఓటీటీలో బోల్డ్ అండ్ ఎమోషనల్ ఆంథాలజీలకు లస్ట్ స్టోరీస్ బెంచ్ మార్క్గా నిలిచింది. ఈసారి రాబోతున్న మూడో భాగంపై ట్రేడ్ అండ్ కంటెంట్ సర్కిల్స్లో ఎనలేని క్రేజ్ ఉండటానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే.
- కిరణ్ రావ్ & విశాల్ భరద్వాజ్ల ఎంట్రీ: 'లాపతా లేడీస్' వంటి సెన్సేషనల్ హిట్ తర్వాత కిరణ్ రావ్ ఎంచుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఇది. మరోవైపు షేక్స్పియర్ డ్రామాలను ఇండియన్ స్క్రీన్పై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించే విశాల్ భరద్వాజ్ మానవ సంబంధాలలోని డార్క్ ఎమోషన్లను ఎలా హ్యాండిల్ చేశారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
- సౌత్ అండ్ నార్త్ స్టార్స్ కాంబో: సౌత్ స్టార్స్ సిద్ధార్థ్, అదితి రావ్ హైదరీలతో పాటు విజయ్ వర్మ, రాధికా ఆప్టే వంటి వర్సటైల్ యాక్టర్స్ ఒకే సిరీస్లో కనిపించడం పాన్ ఇండియా వైడ్ గా ట్రెండింగ్ గా మారుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More