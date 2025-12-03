ఓటీటీలోకి ఈ వారం కూడా డిఫరెంట్ జోనర్లు, భాషల సినిమాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇవాళ ఓ కొరియన్ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. ప్రపంచాన్ని షాక్ కు గురి చేసిన క్రిప్టో కరెన్సీ క్రాష్ కథతో తెరకెక్కిన ‘క్రిప్టో మ్యాన్’ మూవీ బుధవారం ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. ఇది తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
క్రిప్టో మ్యాన్ ఓటీటీ
కొరియన్ సూపర్ హిట్ మూవీ క్రిప్టో మ్యాన్ ఇవాళ (డిసెంబర్ 3) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ ఫిక్షనల్ థ్రిల్లర్ స్ట్రీమింగ్ షురూ అయింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ మూవీ అందుబాటులో ఉంది. కొరియన్ భాషతో పాటు తమిళం, తెలుగు, హిందీలోనూ క్రిప్టో మ్యాన్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇప్పటికే ఇది నెట్ ఫ్లిక్స్ లో రిలీజైంది. కానీ కేవలం సౌత్ కొరియాలోనే అందుబాటులో ఉంది.
క్రిప్టో మోసాలపై
క్రిప్టో కరెన్సీ మోసాల ఆధారంగా క్రిప్టో మ్యాన్ మూవీ తెరకెక్కింది. ఇది జనవరి 15, 2025న రిలీజైంది. దీనికి హ్యూన్ హే రి డైరెక్టర్. ఈ సినిమాలో సాంగ్ జే రిమ్, ఆన్ వూ యోన్, మిన్ సుంగ్ వూక్, సో హీ జంగ్, చా జంగ్ వోన్ తదితరులు నటించారు. ఇది ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియోలో ఇప్పుడు తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
రియల్ ఇన్సిడెంట్
నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా క్రిప్టో మ్యాన్ తెరకెక్కింది. కొరియాలో సుమారు రూ.3 లక్షల కోట్ల క్రిప్టో కరెన్సీ మార్కెట్ క్రాష్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఇందులో యాంగ్ డో హ్యున్ అనే యువకుడు ప్రభుత్వ సబ్సిడీ స్కీమ్ ల్లోని లోపాలను గుర్తిస్తాడు. తన ఫ్రెండ్ జీ వూతో కలిసి ఓ స్టార్టప్ గ్రాంట్ ను పొందుతాడు.
క్రిప్టో కరెన్సీ వెంచర్ ను యాంగ్ డో ప్రారంభిస్తాడు. మమ్మీ కాయిన్ అనే వర్చువల్ కరెన్సీని డెవలప్ చేస్తాడు. దీంతో అత్యధిక లాభాలు పొందుతాడు. డబ్బుపై ఆశతో ఇతర మార్గాల్లోనూ సంపాదిస్తాడు. అయితే ఈ కాయిన్ వెంచర్ పై డౌట్ వస్తుంది. ఇన్ కమ్ డిపార్ట్ మెంట్ ఫోకస్ చేస్తుంది. దీంతో ఒక్కసారిగా మమ్మీ కాయిన్ కరెన్సీ క్రాష్ అవుతుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఈ కరెన్సీ సంగతి ఏంటీ? అన్నది మూవీలో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
News/Entertainment/ఇవాళ ఓటీటీలోకి తెలుగులో వచ్చిన ఫిక్షనల్ థ్రిల్లర్.. 3 లక్షల కోట్ల క్రిప్టో మోసం.. ప్రపంచానికి షాక్ ఇచ్చిన ఘటన
