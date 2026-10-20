Deepika Ranveer Daughter: రెండో కూతురి ఫొటో షేర్ చేసిన దీపికా, రణ్వీర్.. చిన్నారి పేరేంటో తెలుసా? దసరా వేళ స్పెషల్ ఫొటో
Deepika Ranveer Daughter: బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ దీపికా పదుకోన్, రణ్వీర్ సింగ్ తమ రెండో కుమార్తె మొదటి అధికారిక ఫొటోను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. విజయదశమి (దసరా) పండుగ శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని చిన్నారికి 'దేవి పదుకోన్ సింగ్' (Devi Padukone Singh) అని పేరు పెట్టినట్లు వెల్లడించారు.
Deepika Ranveer Daughter: బాలీవుడ్లో అత్యంత పాపులర్ అయిన మోస్ట్ అడోరబుల్ కపుల్ దీపికా పదుకోన్, రణ్వీర్ సింగ్ తమ అభిమానులకు విజయదశమి వేళ ఒక అద్భుతమైన తీపి కబురును అందించారు. ఇటీవల రెండోసారి తల్లిదండ్రులుగా ప్రమోషన్ పొందిన ఈ జంట.. తమ ముద్దుల కూతురి ఫొటోను షేర్ చేశారు. అంతేకాదు చిన్నారికి పెట్టిన పేరునూ అనౌన్స్ చేశారు. సెప్టెంబర్ 19, 2026న జన్మించిన ఈ ముద్దుల పాపాయికి అక్క దువా పదుకోన్ సింగ్ ముద్దు పెడుతున్న క్యూట్ ఫ్యామిలీ ఫొటో నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
దసరా వేళ ‘దేవి’ పేరుతో.. వైరల్ అవుతున్న పోస్ట్
విజయదశమి పండుగను పురస్కరించుకుని దీపికా పదుకోన్ తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఒక అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ ఫొటోను షేర్ చేశారు. ఈ పోస్ట్కు క్యాప్షన్గా "ప్రేమ, సమృద్ధి.. దేవి పదుకోన్ సింగ్ అని రాసుకొచ్చారు.
ఈ ఫొటోలో పండుగ వాతావరణం ఉట్టిపడేలా కుటుంబమంతా బంగారు, క్రీమ్ రంగు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిపోతున్నారు. రణ్వీర్ సింగ్ సంతోషంగా నవ్వుతూ తన కుటుంబాన్ని చూస్తుండగా, దీపికా తన చిన్నారి దేవిని ఆప్యాయంగా చేతుల్లో పట్టుకున్నారు. ఇక వారి పెద్ద కుమార్తె దువా పదుకోన్ సింగ్ తన చెల్లెలి నుదుటిపై ప్రేమగా ముద్దు పెడుతున్న సీన్ అభిమానుల హృదయాలను కొల్లగొడుతోంది.
సెప్టెంబర్ 19న రెండో సంతానానికి వెల్కమ్
ఈ నవంబర్లో తమ ఎనిమిదో పెళ్లి రోజును జరుపుకోబోతున్న దీపికా-రణ్వీర్ జంటకు సెప్టెంబర్ 19న రెండో కుమార్తె జన్మించిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పట్లో చిన్నారి ఫుట్ ప్రింట్స్ ఫొటోను షేర్ చేస్తూ "వెల్కమ్ బేబీ గర్ల్" అని చెప్పారు.
ఇక అంతకుముందు సెప్టెంబర్ 8, 2024న వారి మొదటి కుమార్తె 'దువా పదుకోన్ సింగ్' జన్మించగా, ఇప్పుడు దసరా పండుగ నాడు 'దేవి' పేరును రివీల్ చేసి అభిమానులకు ప్రత్యేక బహుమతి ఇచ్చారు.
'రామ్-లీలా' నుంచి నేటి వరకు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కపుల్
2012లో సంజయ్ లీలా భన్సాలీ తెరకెక్కించిన 'గోలియోన్ కీ రాసలీలా రామ్-లీలా' సినిమా సెట్స్లో కలుసుకున్న దీపికా-రణ్వీర్.. ఆ తర్వాత ప్రేమలో పడ్డారు. ఆ తర్వాత 'బాజీరావు మస్తానీ', 'పద్మావత్', '83' వంటి బాక్సాఫీస్ హిట్ చిత్రాల్లో కలసి నటించారు.
ఆరేళ్ల డేటింగ్ తర్వాత నవంబర్ 14, 15 తేదీలలో 2018లో ఇటలీలోని లేక్ కోమోలో కొంకణి, సింధీ సాంప్రదాయాల ప్రకారం అత్యంత ఘనంగా వివాహం చేసుకున్నారు.
కెరీర్ పరంగా రికార్డుల సునామీ
వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లిదండ్రులుగా సంతోషంగా గడుపుతున్న ఈ జంట, వృత్తిపరంగానూ అద్భుతమైన సక్సెస్ సాధిస్తున్నారు.
రణ్వీర్ సింగ్ బాక్సాఫీస్ రికార్డులు: 2025-2026 సంవత్సరాలు రణ్వీర్ కెరీర్లోనే అత్యంత విజయవంతమైనవిగా నిలిచాయి. ఆయన నటించిన 'ధురంధర్' (Dhurandhar - డిసెంబర్ 5, 2025) రూ. 1307 కోట్లు వసూలు చేయగా, దాని సీక్వెల్ 'ధురంధర్ 2' (మార్చి 19, 2026) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ. 1790 కోట్ల గ్రాస్ సాధించి రికార్డు సృష్టించింది.
దీపికా రాబోయే ప్రాజెక్ట్లు: దీపికా పదుకోన్ త్వరలోనే షారుఖ్ ఖాన్తో కలిసి సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న భారీ యాక్షన్ చిత్రం 'కింగ్' (King) మూవీలో అలరించనున్నారు.
దేవి పదుకోన్ సింగ్ రాకతో వీరి కుటుంబం మరింత పరిపూర్ణమైందంటూ సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More