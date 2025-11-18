500 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు దీపికా పదుకొనే గుడ్ బై? డబ్బు కాదు వ్యక్తులను నమ్ముతానంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఈ కామెంట్లు ఎవరికి?

బాలీవుడ్ బ్యూటీ దీపికా పదుకొనే చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇకపై ఆమె భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్ ల్లో భాగం కాదనే అర్థం వచ్చేలా మాట్లాడింది. పదేళ్లకు పైగా భారీ బడ్జెట్ చిత్రాల్లో నటించి, బాలీవుడ్ లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల్లో భాగమైన దీపికా తన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకుంది. హార్పర్'స్ బజార్తో ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో దీపికా ఈ కామెంట్లు చేసింది.
500 కోట్లు కాదు
బాక్సాఫీస్ మైల్ స్టోన్స్, భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు తనను అంతగా ఆకర్షించడం లేదని దీపికా పదుకొణే తెలిపింది. ‘‘ఇకపై రూ.100 కోట్ల లేదా రూ.500 కోట్ల చిత్రాల గురించి కాదు. నా ప్రాధాన్యతలు గణనీయంగా మారాయి. ఈ దశలో ఇకపై అది రూ.100 కోట్ల చిత్రాలు లేదా రూ.500–600 కోట్ల చిత్రాలు అని ఆలోచించను’’ అని దీపికా చెప్పింది.
డబ్బు ఆఫర్
"నాకు నిజమనిపించనిది ఏదీ నన్ను ఆకట్టుకోదు. కొన్నిసార్లు ప్రజలు చాలా డబ్బు ఆఫర్ చేసి, అది సరిపోతుందని భావిస్తారు. కానీ అది ముఖ్యం కాదు. దీనికి విరుద్ధంగా కూడా కొన్ని నిజాలుంటాయి. కొన్ని ప్రాజెక్టులు వాణిజ్యపరంగా పెద్దవి కాకపోవచ్చు. కానీ నేను ఆ వ్యక్తులను లేదా సందేశాన్ని నమ్ముతా. దాని కోసం నిలబడతా’’ అని దీపిక తెలిపింది.
ఎవరి గురించి?
దీపికా పదుకొనే తాజా వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. డబ్బు ముఖ్యం కాదు వ్యక్తులు అని ఆమె చేసిన కామెంట్ల వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటీ అనేది ఇంట్రెస్ట్ కలిగిస్తోంది. పని గంటలు, రెమ్యునరేషన్ విభేధాలతో స్పిరిట్, కల్కి 2898 ఏడీ సీక్వెల్ నుంచి దీపికా పదుకొనే తప్పుకొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ రెండు కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు. ఈ ప్రాజెక్టుల నేపథ్యంలోనే దీపికా పదుకొనే కామెంట్లు ఉన్నాయనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ రెండు సినిమాల్లోనూ ప్రభాస్ హీరో.
సొంత బ్యానర్
తన బ్యానర్ కేఏ ప్రొడక్షన్స్ కింద కొత్త టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తోంది దీపికా పదుకొనే. ఈ బ్యానర్ కింద ‘ఛపాక్’ మూవీని నిర్మించింది దీపికా.
"ఇతరులకు అవకాశాలు కల్పించడం నన్ను ఉత్తేజపరుస్తుంది. నా బృందం, నేను ఇప్పుడు కథాకథనానికి సహాయం చేస్తున్నాం. రచయితలు, దర్శకులు, కొత్త నిర్మాతలకు మద్దతు ఇవ్వడంపై దృష్టి సారిస్తున్నాం. అది ఇప్పుడు నాకు అర్థవంతంగా అనిపిస్తుంది. రోజుకు ఎనిమిది గంటల పని మానవ శరీరానికి, మనసుకు సరిపోతుంది. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే మీరు మీ బెస్ట్ ఇవ్వగలరు" అని దీపికా తెలిపింది.
News/Entertainment/500 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు దీపికా పదుకొనే గుడ్ బై? డబ్బు కాదు వ్యక్తులను నమ్ముతానంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఈ కామెంట్లు ఎవరికి?
News/Entertainment/500 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు దీపికా పదుకొనే గుడ్ బై? డబ్బు కాదు వ్యక్తులను నమ్ముతానంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఈ కామెంట్లు ఎవరికి?