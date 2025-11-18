Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తెలుగు సినిమాతో డెబ్యూ-మ‌ల‌యాళంలో పాపుల‌ర్‌-43 ఏళ్ల‌కు మూడోసారి విడాకులు-ప్ర‌శాంతంగా ఉన్నాన‌ని న‌టి సంచ‌ల‌న పోస్ట్‌

    మీరా వాసుదేవన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా తన విడాకులను కన్ఫామ్ చేసింది. ఆగష్టు 2025 నుండి తాను ఒంటరిగా ఉన్నానని తెలిపింది. విడాకుల తర్వాత జీవితం ప్రశాంతంగా ఉందని కూడా వెల్లడించింది. ఇది ఆమెకు మూడో విడాకులు. 

    Published on: Nov 18, 2025 6:03 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    నటి మీరా వాసుదేవన్ తన మూడవ భర్త, సినిమాటోగ్రాఫర్ విపిన్ పుతియాంకమ్ నుండి విడాకులు తీసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటన ఆమె అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో వచ్చింది. ఆమె చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ ఏడాది ఆగష్టు నుండి ఒంటరిగా ఉంది. నటి దీనికి ఎటువంటి కారణాలు వెల్లడించనప్పటికీ, విడాకుల తర్వాత జీవితం అత్యంత ప్రశాంతంగా ఉందని మాత్రం మీరా భావిస్తున్నారు.

    మీరా వాసుదేవన్ (Instagram/officialmeeravasudevan)
    మీరా వాసుదేవన్ (Instagram/officialmeeravasudevan)

    మీరా వాసుదేవన్ విడాకులు

    తెలుగు సినిమాతో డెబ్యూ చేసి మలయాళంలో పాపులర్ అయిన నటి మీరా వాసుదేవన్ మూడోసారి విడాకులు తీసుకుంది. “నేను, నటి మీరా వాసుదేవన్. ఆగష్టు 2025 నుండి ఒంటరిగా ఉన్నానని అధికారికంగా ప్రకటిస్తున్నా. నా జీవితంలో అత్యంత అద్భుతమైన, ప్రశాంతమైన దశలో ఉన్నాను” అని ఆమె హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లను జోడిస్తూ రాశారు. ఆమె 'ఫోకస్డ్', 'బ్లెస్డ్', 'గ్రాటిట్యూడ్' వంటి హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లను కూడా ఉపయోగించారు.

    మూడు సార్లు పెళ్లి

    మీరా వాసుదేవన్ మూడుసార్లు వివాహం చేసుకున్నారు. ఆమె మొదటి వివాహం 2005లో విశాల్ అగర్వాల్‌తో జరిగింది. ఆ బంధం 2010లో ముగిసింది. ఆమె 2012లో నటుడు జాన్ కోకెన్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. వారు 2016లో విడిపోయారు. వారికి అరిహా అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. ఆమె తరువాత 'కుటుంబవిళక్కు' సెట్స్‌లో కలిసిన విపిన్‌ను మే 2024లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు, ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్ విడిపోవడాన్ని ధృవీకరిస్తుంది.

    తెలుగు సినిమాతో

    43 ఏళ్ల మీరా వాసుదేవన్ జేడీ చక్రవర్తి, రమేష్ ఆనంద్ నటించిన గోల్ మాల్ సినిమాతో 2003 డెబ్యూ చేశారు. 2004లో తెలుగులో అంజలి ఐ లవ్యూ మూవీలో నటించారు. ఆ తర్వాత హిందీ, అనంతరం మలయాళంలో ఫుల్ బిజీ అయిపోయారు. ఆమె మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, హిందీ చిత్రాలు, టీవీ షోలలో పనిచేస్తున్నారు.

    అవార్డులు

    మీరా వాసుదేవన్ మలయాళ చిత్రం 'తన్మత్ర'తో 'ఉజాలా-ఆసియానెట్ బెస్ట్ న్యూ ఫేస్ అవార్డు'ను అందుకున్నారు. ఆమె ‘కుటుంబవిళక్కు’, 'చిత్తి 2' వంటి టీవీ సీరియల్స్‌లో తన పాత్రలకు ప్రసిద్ధి చెందారు. మీరా తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రత్యేక అవార్డు, కేరళ రాష్ట్ర టెలివిజన్ అవార్డుతో సహా అనేక అవార్డులను అందుకున్నారు. మీరా వాసుదేవన్ మలయాళ చాట్ షో 'జేబీ జంక్షన్'లో జాన్ బ్రిటాస్ హోస్ట్ చేసిన షోలో కనిపించిన తర్వాత వివాదాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. ఆమె తమ మాటలను వక్రీకరించారని ఆరోపించారు.

    News/Entertainment/తెలుగు సినిమాతో డెబ్యూ-మ‌ల‌యాళంలో పాపుల‌ర్‌-43 ఏళ్ల‌కు మూడోసారి విడాకులు-ప్ర‌శాంతంగా ఉన్నాన‌ని న‌టి సంచ‌ల‌న పోస్ట్‌
    News/Entertainment/తెలుగు సినిమాతో డెబ్యూ-మ‌ల‌యాళంలో పాపుల‌ర్‌-43 ఏళ్ల‌కు మూడోసారి విడాకులు-ప్ర‌శాంతంగా ఉన్నాన‌ని న‌టి సంచ‌ల‌న పోస్ట్‌
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes