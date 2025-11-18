మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుతో రవీనా టండన్ అమ్మాయి.. క్రేజీ కాంబినేషన్ తెలుగు డెబ్యూ

దర్శకుడు అజయ్ భూపతి తన తదుపరి చిత్రం గురించి అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ ప్రేమకథ.. మహేష్ బాబు అన్న రమేష్ బాబు తనయుడు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని, రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడానిలను తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం చేయనుంది. రాషా థడాని జయకృష్ణ ఘట్టమనేనితో కలిసి తెలుగులో అరంగేట్రం చేయనుంది.
గ్రాండ్ ఎంట్రీ
మహేష్ బాబు అన్నయ్య, దివంగత రమేష్ బాబు కుమారుడు అయిన జయకృష్ణ టాలీవుడ్లో తన గ్రాండ్ ఎంట్రీకి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. నవంబర్ 9న అజయ్ భూపతి అధికారికంగా తాను ఈ యువ నటుడి తొలి చిత్రాన్ని దర్శకత్వం వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్)లో “ఒక గొప్ప కథతో పాటు గొప్ప బాధ్యత వస్తుంది. నా తదుపరి చిత్రం ద్వారా జయకృష్ణ ఘట్టమనేనిని పరిచయం చేయడానికి చాలా సంతోషంగా, గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. కొండల లోతుల నుండి, ఒక సహజమైన, తీవ్రమైన, వాస్తవిక ప్రేమకథ, ఏబీ4 టైటిల్ ప్రకటన త్వరలో” అని అజయ్ వెల్లడించాడు.
అందమైన రాషా
సోమవారం (నవంబర్ 17) రాషా కూడా ఇదే చిత్రంతో టాలీవుడ్లో అరంగేట్రం చేయనున్నట్లు అజయ్ ప్రకటించారు. జీన్స్, టీ-షర్టు ధరించి, బైక్కు ఆనుకుని ఉన్న ఆమె చిత్రాన్ని పోస్ట్ చేస్తూ ఆయన ఇలా రాశారు. “తెలుగు సినిమాలోకి అద్భుతమైన, ప్రతిభావంతులైన రాషా థడానికి దారి ఇవ్వండి. ఏబీ4 లో ఆమె ఆకర్షణీయమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నటనను చూడటానికి వేచి ఉండండి” అని అజయ్ పేర్కొన్నాడు.
ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతీ మూవీస్, స్వప్న సినిమాస్ అధినేత అశ్వినీ దత్ సమర్పిస్తుండగా, జెమిని కిరణ్ చందమామ కథా పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.
ఆర్ఎక్స్ 100తో
అజయ్ భూపతి ఆర్ఎక్స్ 100 అనే వివాదాస్పద చిత్రంతో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. ఆ తర్వాత హిందీలో ‘తడప్’గా రీమేక్ అయింది ఈ మూవీ. అతను తన స్నేహితుడి ప్రేమకథ ఆధారంగా ఈ చిత్ర కథను రాశారు. ఇందులో కార్తికేయ, పాయల్ రాజ్పుత్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. 2021లో అతను శర్వానంద్, సిద్ధార్థ్, అదితి రావు హైదరి ప్రధాన పాత్రలలో నటించిన ‘మహా సముద్రం’ను దర్శకత్వం వహించారు.
2023లో పాయల్ నటించిన అతని చిత్రం ‘మంగళవారం’ అదరగొట్టింది. నింఫోమానియా అనే కాన్సెప్ట్ను అన్వేషించడం వల్ల వార్తల్లో నిలిచింది. రాషా ఈ సంవత్సరం జనవరిలో హిందీ చిత్రం ‘ఆజాద్’తో వెండితెరపై అరంగేట్రం చేసింది. ఇందులో అజయ్ దేవ్గన్ మేనల్లుడు ఆమన్ దేవ్గన్ ఆమె సహనటుడిగా నటించారు.
