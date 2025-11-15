అప్డేట్ చూసి దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అయింది కదా అని అన్నారు మహేష్ బాబు. ఆయన హీరోగా, రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో వస్తున్న సినిమా ‘వారణాసి’. శనివారం (నవంబర్ 15) రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్లో ఈ మూవీ టైటిల్ ను, మహేష్ లుక్ ను రిలీజ్ చేశారు.
మహేష్ బాబు స్పీచ్
గ్లోబ్ట్రాటర్ ఈవెంట్లో వారణాసి టైటిల్ ను స్పెషల్ వీడియోతో రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు రుద్ర క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్ లో మహేష్ బాబు స్పీచ్ వైరల్ గా మారింది.
‘‘అప్డేట్.. అప్డేట్.. అని అడిగారు కదా. ఎలా ఉంది అప్డేట్. మన డైలాగే చెప్పాలి. దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అయింది. నాక్కూడా అలాగే ఉంది. నాన్నగారంటే నాకెంతో గౌరవం. ఆయన ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు చేయమని అంటుండేవారు’’ అని మహేష్ బాబు తెలిపారు.
మీ ఊహకే
ఇది కేవలం టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ మాత్రమేనని మహేష్ బాబు అన్నారు. ‘‘వారణాసి రిలీజనప్పుడు మాత్రం మొత్తం ప్రపంచం గౌరవిస్తుంది. ఇది కేవలం టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ మాత్రమే. ముందు ముందు ఎలా ఉండబోతుందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా. మీ అభిమానాన్ని మాటలతో చెప్పలేను. థ్యాంక్యూ అన్నది చిన్నది మాట. చేతులెత్తి దండం పెట్టడం తప్పా నాకు ఇంకేం తెలియదు. జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్లండి’’ అని మహేష్ బాబు చెప్పారు.
ఫస్ట్ గ్లింప్స్
వారణాసి టైటిల్ గ్లింప్స్ అదిరిపోయింది. ఇది మైథాలజీ టచ్ ఉన్న అడ్వెంచరస్ థ్రిల్లర్ గా కనిపిస్తోంది. వారణాసి నుంచి మొదలై అంటార్కిటికా మంచు పర్వతాలు, ఆఫ్రికా అడవులు, లంకా నగరం దాటి మళ్లీ వారణాసికే కథ చేరుతుందని వీడియోలో స్పష్టమైంది. నందీశ్వరునిపై శివునిలా ఎద్దుపై మహేష్ బాబు చేతిలో త్రిశూలంతో రావడం గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తోంది.
రాముడి క్యారెక్టర్
వారణాసి సినిమాలో రాముడి పాత్రలోనూ మహేష్ బాబు కనిపిస్తాడనే డైరెక్టర్ రాజమౌళి కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి. మహేష్ కు రాముడి వేషం వేసి ఫొటో షూట్ చేస్తుంటే గూస్ బంప్స్ వచ్చాయని రాజమౌళి చెప్పారు. అలాగే రామాయణంలోని ముఖ్యమైన ఘట్టాన్నే సినిమాగా తీస్తానని అనుకోలేదని కూడా రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. వారణాసి మూవీ 2027 సమ్మర్ లో రిలీజ్ కానుందని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీరవాణి తెలిపారు.
News/Entertainment/దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాంక్- మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా- చేతులెత్తి దండం పెట్టడమే తెలుసు: మహేష్ బాబు
News/Entertainment/దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాంక్- మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా- చేతులెత్తి దండం పెట్టడమే తెలుసు: మహేష్ బాబు