    అఫీషియల్‌గా వార‌ణాసి టైటిల్‌- అదిరిపోయిన వీడియో- ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ క్యారెక్ట‌ర్‌లో మ‌హేష్ బాబు- పేరు ఇదే- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

    గ్లోబ్‌ట్రాట‌ర్ ఈవెంట్లో ఫ్యాన్స్ కు రాజమౌళి అదిరే సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. మూవీ టైటిల్ అనౌన్స్ చేయడంతో పాటు స్పెషల్ వీడియో లాంఛ్ చేశారు. ఇందులో విజువల్స్ అదిరిపోయాయి. 

    Published on: Nov 15, 2025 9:36 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    అఫీషియల్.. మహేష్ బాబు- రాజమౌళి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా పేరు ‘వారణాసి’. ఈవెంట్ స్టార్ట్ కావడానికి ముందే అక్కడి స్క్రీన్ లపై ఈ పేరు వచ్చింది. ఇప్పుడు అఫీషియల్ గా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇవాళ (నవంబర్ 15) జరుగుతున్న గ్లోబ్‌ట్రాట‌ర్ ఈవెంట్లో ఫ్యాన్స్ కు రాజమౌళి అదిరే సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ట్రైలర్ విజువల్ ట్రీట్ గా ఉంది.

    మహేష్ బాబు (jiohotstar)
    మహేష్ బాబు (jiohotstar)

    వారణాసి ట్రైలర్

    మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న వారణాసి సినిమా ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు. గ్లోబ్‌ట్రాట‌ర్ ఈవెంట్లో 100 అడుగుల స్క్రీన్ పై ప్రదర్శించారు. ఇది విజువల్ ట్రీట్ గా ఉంది. అంటార్టికా మంచు పర్వతాలు, ఆఫ్రికా అడవులు, లంకా నగరం, వారణాసి.. ఇలా వేర్వేరు ప్రదేశాలను దాటుతూ చివర్లో ఎద్దుపై మహేష్ బాబు చేతిలో త్రిశూలం పట్టుకుని రావడం కనిపించింది. ఆ తర్వాత వారణాసి అని టైటిల్ డిస్ ప్లే అయింది.

    రుద్రగా మహేష్ బాబు

    వారణాసి సినిమా నుంచి ఇప్పటికే పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌ ను విలన్ కుంభగా, ప్రియాంక చోప్రాను హీరోయిన్ మందాకినిగా పరియం చేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఇప్పుడు వారణాసి మూవీలో మహేష్ బాబు క్యారెక్టర్ పేరును రివీల్ చేశారు. ఇందులో ఆయన రుద్ర అనే క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు. అంతకుముందు ఈ సినిమా 2027 సమ్మర్ లో రిలీజ్ అవుతుందని కీరవాణి వెల్లడించారు.

    టెక్నికల్ ప్రాబ్లెం

    100 అడుగుల స్క్రీన్ పై ఫుల్ లెవల్ గా ట్రైలర్ ప్రదర్శించాలనుకున్నారు. కానీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లెం కారణంగా అది లేటైంది. అందుకు కారణాన్ని కూడా డైరెక్టర్ రాజమౌళి వెల్లడించారు.

    ‘‘మేం కొత్త టెక్నాలజీ ఫిల్మ్ డ్ ఫర్ ఐమ్యాక్స్ ఇంట్రడూస్ చేస్తున్నాం. ఈ మూవీని ఫుల్ స్క్రీన్ పై చూడొచ్చు. ట్రైలర్ ప్లే చేద్దామనుకున్నాం. 100 అడుగుల స్క్రీన్ పెట్టాం. చాలా పవర్ కావాలి. నిన్న రాత్రి టెస్ట్ వీడియోలు చూడాలనుకున్నాం. కానీ కొంతమంది వచ్చి డ్రోన్ వీడియోలు తీసి నెట్ లో పెట్టారు’’ అని రాజమౌళి తెలిపారు.

    ‘‘చాలా మంది కష్టం, డబ్బు ఇందులో ఉంది. మా వీడియోను టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. లీక్ అవ్వకూడదని అనుకున్నాం. డైరెక్ట్ గా ప్లే చేద్దామనుకున్నాం. కానీ వర్కౌట్ అవట్లేదు. పవర్ సరిపోవట్లేదు. మరో 10 నిమిషాలు ఓపిక పట్టండి’’ అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ప్లే చేశారు.

