    మూడున్నరేళ్ల కష్టం.. రెండు, మూడు మాటలు దొర్లాయని జడ్జ్ చేయకండి.. నా రైటింగ్ మీద చాలా కాన్ఫిడెన్స్: దండోరా డైరెక్టర్

    దండోరా మూవీ డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. మూవీ సక్సెస్ మీట్ లో మాట్లాడిన అతడు.. శివాజీ కామెంట్స్ వివాదంపై పరోక్షం స్పందిస్తూ.. దాని ద్వారా సినిమాను జడ్జ్ చేయొద్దని, థియేటర్లకు వచ్చి చూడాలని కోరాడు.

    Published on: Dec 27, 2025 6:15 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    శివాజీ చేసిన వివాదాస్పద కామెంట్స్ తో దండోరా సినిమాకు చాలా వరకు నెగటివ్ పబ్లిసిటీ వచ్చిన విషయం తెలుసు కదా. మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో హీరోయిన్లపై అతడు నోరు జారాడు. అయితే ఇప్పుడు సక్సెస్ మీట్ లో డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ ఆ వివాదాన్ని పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తూ.. రెండు, మూడు మాటలు దొర్లాయని, వాటిని పట్టుకొని సినిమాను జడ్జ్ చేయొద్దని కోరాడు.

    మూడున్నరేళ్ల కష్టం.. రెండు, మూడు మాటలు దొర్లాయని జడ్జ్ చేయకండి.. నా రైటింగ్ మీద చాలా కాన్ఫిడెన్స్: దండోరా డైరెక్టర్
    మూడున్నరేళ్ల కష్టం.. రెండు, మూడు మాటలు దొర్లాయని జడ్జ్ చేయకండి.. నా రైటింగ్ మీద చాలా కాన్ఫిడెన్స్: దండోరా డైరెక్టర్

    థియేటర్లకు వచ్చి చూడండి

    దండోరా సినిమా డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ తమ సినిమాను ప్రేక్షకులందరూ థియేటర్లకు వచ్చి చూడాలని కోరాడు. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 26) జరిగిన సక్సెస్ మీట్ లో అతనితోపాటు టీమ్ అంతా పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా అతడు మాట్లాడుతూ..

    “మీకు సినిమా చూసిన తర్వాత నచ్చితే పది మందికి చెప్పండి. రండి థియేటర్ కు వచ్చి చూడండి. ఈ సినిమాలో పవర్ హౌజ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి. రవికృష్ణ, మణిక, నందు, బిందు మాధవి, నవదీప్, శివాజీ.. ఇలా అందరూ అద్భుతంగా నటించారు. అందుకే అందరినీ కోరుతున్నాను థియేటర్లకు రండి. మూడున్నరేళ్ల కష్టం. ఏవో మూడు, నాలుగు మాటలు దొర్లాయని సినిమాను జడ్జ్ చేయకండి. సినిమా చూసిన తర్వాత మీ జడ్జ్‌మెంట్ మాకు ఫైనల్. ఇదొక రోలర్ కోస్టర్ జర్నీలాం ఉంటుంది. నేను ఇలా ఆడియెన్స్ ను వేడుకుంటానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. నా రైటింగ్ పై అంత నమ్మకం. ఇది కాకపోతే మరో సినిమా అనుకునేవాడిని. కానీ ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డాం” అని మురళీకాంత్ అనడం విశేషం.

    దండోరా మూవీ ఎలా ఉందంటే?

    మురళీకాంత్ దర్శకత్వంలో బిగ్ బాస్ శివాజీ, నవదీప్, బిందు మాధవి, నందు, రవికృష్ణ, మనికా చిక్కాల, మౌనికా రెడ్డి తదితరులతో రూపొందిన దండోరా శుక్రవారం (డిసెంబర్ 25) థియేటర్లలో రిలీజైంది.

    ఒక సున్నితమైన, వివాదాస్పదమైన పాయింట్‌ను ఎంచుకున్నప్పటికీ, దానిని ఎంతో హుందాగా తెరకెక్కించారు. కులం పేరుతో బాధితులయ్యేది కేవలం తక్కువ కులం వారే కాదు, అగ్ర కులం వారు కూడా ఎలా నష్టపోతారో ఇందులో చూపించడం విశేషం.

    కులానికి సంబంధించి చావు, పుట్టుక, ప్రేమ, పెళ్లి, పరపతి, అధికారం అన్ని అంశాలను టచ్ చేసి మరి డైరెక్టర్ చూపించాడు. ఈ సినిమాకు వెన్నెముకగా శివాజీ నిలిచాడు. ఒక కఠినమైన కుల పిచ్చి ఉన్న తండ్రిగా అతడు అద్భుతమైన నటన కనబరిచాడు. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో హీరోయిన్ల బట్టలపై నోరు జారి నెగటివ్ పబ్లిసిటీకి కారణమైనా.. సినిమాకు మాత్రం ప్రధాన బలంగా నిలిచాడు.

