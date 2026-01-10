Edit Profile
    20 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి దండోరా.. ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్.. శివాజీ వివాదంతో వార్తల్లో..

    హీరోయిన్లపై శివాజీ కామెంట్స్ తో ప్రముఖంగా వార్తల్లో నిలిచిన మూవీ దండోరా. ఈ సినిమా 20 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి వస్తోంది. క్రిస్మస్ సందర్భంగా థియేటర్లలో రిలీజై.. ఇప్పుడు సంక్రాంతికి డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుండటం విశేషం.

    Published on: Jan 10, 2026 1:23 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    దండోరా.. ఇదో లో బడ్జెట్ విలేజ్ రొమాంటిక్ డ్రామా. మామూలుగా అయితే పెద్దగా వార్తల్లో ఉండేది కాదేమో. కానీ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ సందర్భంగా ఇందులో నటించిన శివాజీ చేసిన కామెంట్స్ తో జనం నోళ్లలో నానింది. సినిమాకు కూడా పాజిటివ్ రివ్యూలే వచ్చినా థియేటర్లలో పెద్దగా సక్సెస్ కాలేదు. దీంతో 20 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టబోతోంది.

    దండోరా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్

    గతేడాది క్రిస్మస్ సందర్భంగా థియేటర్లలో రిలీజైన దండోరా మూవీ సంక్రాంతి సందర్భంగా డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. ఈ సినిమాను జనవరి 14 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. తెలుగుతోపాటు కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లోనూ ఈ సినిమా రానుండటమే అసలైన విశేషం. నవదీప్, శివాజీ, బిందు మాధవి, నందులాంటి వాళ్లు నటించినా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా ప్రభావం చూపని ఈ సినిమాకు ఓటీటీలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందో చూడాలి.

    దండోరా మూవీ స్టోరీ, ఇతర విశేషాలు

    మురళీకాంత్ డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా దండోరా. గతేడాది డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో రిలీజైంది. మార్క్ రాబిన్ మ్యూజిక్ అందించాడు. శివాజీ, నవదీప్, నందు, బిందు మాధవి, రవికృష్ణ, మౌనికా రెడ్డి, మనికా చిక్కాల, రాధ్య, అదితి భావరాజు తదితరులు నటించారు. మనిషి చనిపోయిన తర్వాత జరిగే అంతిమ సంస్కారాల నేపథ్యంలో, కుల వివక్ష అనే ఒక సున్నితమైన అంశాన్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకుని తెరకెక్కిన సినిమా ఈ ‘దండోరా’.

    మెదక్ జిల్లాలోని తుళ్లూరు అనే పల్లెటూరులో జరిగిన కథగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఓ అగ్రకులానికి చెందిన వ్యక్తి శివాజీ అనే పాత్రలో ఈ సినిమాలో శివాజీ నటించాడు.

    దర్శకుడు మురళీకాంత్ ఒక సున్నితమైన, వివాదాస్పదమైన పాయింట్‌ను ఎంచుకున్నప్పటికీ, దానిని ఎంతో హుందాగా తెరకెక్కించాడు. కులం పేరుతో బాధితులయ్యేది కేవలం తక్కువ కులం వారే కాదు, అగ్ర కులం వారు కూడా ఎలా నష్టపోతారో ఇందులో చూపించడం విశేషం.

    కొన్ని సందర్భాల్లో వచ్చే సంభాషణలు చాలా బాగా తాకుతాయి. కులానికి సంబంధించి చావు, పుట్టుక, ప్రేమ, పెళ్లి, పరపతి, అధికారం అన్ని అంశాలను టచ్ చేసి మరి డైరెక్టర్ చూపించాడు. హృదయాన్ని హత్తుకునేలా క్లైమాక్స్ ఉంటుంది. ఈ సినిమాకు శివాజీ, బిందు మాధవి, నవదీప్ లాంటి వాళ్ల నటన ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ దండోరా సినిమాను థియేటర్లలో చూసి ఉండకపోతే జనవరి 14 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో చూసే అవకాశం ఉంది.

