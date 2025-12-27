నాపై కుట్ర చేశారు-మరోసారి శివాజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు-మహిళా కమిషన్ విచారణకు నటుడు-ఫైర్ అయిన నాగబాబు, ప్రకాష్ రాజ్
శివాజీ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తనపై కుట్ర చేశారన్నాడు. దండోరా మూవీ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్ వేదికపై నోరు జారిన శివాజీ అందుకు తగిన పరిణామాలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఇవాళ మహిళా కమిషన్ విచారణకు హాజరయ్యాడు శివాజీ. మరోవైపు శివాజీపై నాగబాబు, ప్రకాష్ రాజ్ ఫైర్ అయ్యారు.
హీరోయిన్లపై అసభ్య పదజాలంతో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన శివాజీ అందుకు తగిన పరిణామాలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. శనివారం అతను తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యాడు. తన సమాధానం చెప్పుకొన్నాడు. ఆ తర్వాత మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తనపై కుట్ర చేశారన్నాడు. మరోవైపు శివాజీపై విమర్శలు వస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా నాగబాబు, ప్రకాష్ రాజ్ శివాజీని తప్పుపట్టారు.
శివాజీకి మహిళా కమిషన్ నోటీసులు
దండోరా మూవీ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్ లో సీనియర్ నటుడు శివాజీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు. హీరోయిన్ల డ్రెస్ గురించి మాట్లాడుతూ ‘సామాన్లు’, ‘దొంగ ము**’ అనే పదాలు వాడాడు. అతని వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపాయి. దీనిపై తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తూనే ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ కూడా దీనిపై రియాక్టయింది. శివాజీకి నోటీసులు పంపించింది.
కుట్ర చేశారని
తన వ్యాఖ్యలపై శివాజీ ఇప్పటికే సారీ చెప్పాడు. మరోవైపు నోటీసులు అందుకున్న నేపథ్యంలో ఇవాళ (డిసెంబర్ 27) మహిళా కమిషన్ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యాడు. భవిష్యత్ లో మరోసారి అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయనని శివాజీ చెప్పినట్లు తెలిసింది. విచారణ తర్వాత బయటకు వచ్చిన శివాజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
‘‘ఇండస్ట్రీలో జరిగిన ఘటన కారణంగానే అలాంటి కామెంట్లు చేశా. అయితే అందులో తప్పుడు పదాలు దొర్లాయి. అది అంగీకరించా. దీనిపై ఇప్పటికే క్షమాపణ చెప్పినట్లు మహిళా కమిషన్ కు తెలియజేశా. ఇండస్ట్రీలో కొంతమందికి నాపై వ్యతిరేకత ఉంది. అందుకే కుట్ర చేశారు’’ అని శివాజీ అన్నాడు.
నాగబాబు ఫైర్
మరోవైపు హీరోయిన్ల డ్రెస్ పై శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ఫైర్ అయ్యారు. ‘‘నేను శివాజీని టార్గెట్ చేయడం లేదు. ఆడపిల్లలు ఎలా ఉండాలని మాట్లాడేదానిపై ఇష్టం వచ్చినట్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అలా చేయడం రాజ్యాంగం ప్రకారం తప్పు. ఆడవాళ్లు ఇలాంటి డ్రెస్ లు మాత్రమే వేసుకోవాలని చెప్పడానికి మీకేం హక్కు ఉంది’’ అంటూ సీరియస్ అయ్యారు నాగబాబు.
ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకోవాలి
‘‘ఆడవాళ్లపై ఆ మాటలేంటీ? ఆ అహంకారం ఏంటీ? ఒక వేదిక మీద మాట్లాడుతున్నప్పుడు సంస్కారం ఉండాలి. ఆమె (అనసూయ)ను ఆంటీ అంటున్నారు. అనసూయ లాంటి వాళ్లకు సపోర్ట్ చేస్తా. ఆ భాష ఏంటీ? శివాజీ కానీ, ఎవరైనా కానీ వేదిక మీద మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకోవాలి’’ అని ప్రకాష్ రాజ్ ఫైర్ అయ్యాడు.