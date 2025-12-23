Edit Profile
    హీరోయిన్లు.. మీ అందం చీరలో ఉంది.. సామాన్లు కనపడేదాంట్లో కాదు: శివాజీ కాంట్రవర్సీ కామెంట్లు

    టాలీవుడ్ లో ఒకప్పటి హీరో, సీనియర్ నటుడు శివాజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఘాటు మాటలతో కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేశారు. హీరోయిన్ల అందం చీరలోనే ఉందని, సామాన్లు కనిపించే వాటిల్లో కాదని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు శివాజీ. 

    Published on: Dec 23, 2025 9:46 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    దండోరా మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సీనియర్ నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపుతున్నాయి. హీరోయిన్ల డ్రెస్ ల గురించి శివాజీ మాటలు కాంట్రవర్సీకి కారణమయ్యాయి. చీరలో అందం ఉందని, సామాన్లు కనబడేలా బట్టలు వేసుకోకూడదని శివాజీ చెప్పడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

    శివాజీ (x)
    శివాజీ కామెంట్లు

    సోమవారం (డిసెంబర్ 22) రాత్రి దండోరా మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్ కు యాంకర్, హీరోయిన్ తో సహా అందరూ పద్ధతిగా దుస్తులు ధరించి వచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే శివాజీ మాట్లాడుతూ హీరోయిన్ డ్రెస్ లపై కాంట్రవర్సీ కామెంట్లు చేశారు. సామాన్లు అంటూ మాట్లాడారు.

    సామాన్లు కనపడేలా

    ‘‘ఒక విషయం చెబుతున్నా. అమ్మాయిలు, హీరోయిన్లు ఏ బట్టలు పడితే అవి వేసుకుని పోతే మనమే దరిద్రం అనుభవించాల్సి వస్తదమ్మా. ఏం అనుకోవద్దు హీరోయిన్లందరూ, మీరు అనుకున్నా నాకు పోయేదేం లేదు. లైట్ తీసుకుంటాం అది వేరే విషయం. కానీ మీ అందం చీరలోనే, నిండుగా కప్పుకొనే బట్టల్లోనే ఉంటుంది తప్పితే సామాన్లు కనపడేదాంట్లో ఏముండదమ్మా’’ అని శివాజీ అన్నారు.

    ‘‘అవి వేసుకున్నంత మాత్రాన చాలా మంది చూసినప్పుడు నవ్వుతూ అంటారు కానీ దరిద్రపు ము*.. ఇలాంటి బట్టలు ఎందుకు వేసుకుంది? మంచివి వేసుకోవచ్చు కదా అని అనాలని ఉంటుంది లోపల. కానీ అనలేం కదా. అంటే మళ్లీ స్ట్రీ స్వాతంత్రం లేదంటారు’’ అని శివాజీ కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    స్త్రీ అంటే ప్ర‌కృతి

    ‘‘స్త్రీ అంటే ప్ర‌కృతి. ఎంత అందంగా ఉంటే అంత గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈ ప్ర‌కృతి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే స్త్రీ మా అమ్మ ఎప్పటికీ గుండెల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సావిత్రి, సౌందర్య కానీ ఈ జనరేషన్ లో రష్మిక లాంటి వాళ్లు. చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు. వీళ్లందరూ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి వెంబడే చెప్పగలుగుతున్నాం. గ్లామర్ అనేది ఒక దశ వరకే ఉండాలి. ఇక్కడి (చేతులు) వరకు ఉంటే పర్వాలేదు కానీ ఇక్కడి (ఎద) వరకూ రాకూడదు’’ అని శివాజీ మాట్లాడారు.

    మన గౌరవం

    ‘‘నేనెవరు చెప్పడానికి రేప్పొద్దున పెద్ద పెద్దొల్లంతా బయల్దేరతారు మాకు స్త్రీ స్వేచ్ఛ లేదా అని. స్వేచ్ఛ అనేది అదృష్టం. ఆ స్వేచ్ఛను కోల్పోవద్దు. మన వేష భాషల నుంచే మన గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రపంచ వేదికల మీదైనా సరే చీరలు కట్టుకున్న వాళ్లకే విశ్వ సుందరి కిరీటాలు వచ్చాయి’’ అని శివాజీ ముగించారు.

    News/Entertainment/హీరోయిన్లు.. మీ అందం చీరలో ఉంది.. సామాన్లు కనపడేదాంట్లో కాదు: శివాజీ కాంట్రవర్సీ కామెంట్లు
