బిగ్ బాస్ శివాజీ, నవదీప్, బిందు మాధవి, రవికృష్ణ, నందు ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన సోషల్ రూరల్ సెటైరికల్ ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా దండోరా. తాజాగా ఇవాళ శనివారం (డిసెంబర్ 13) ఈ సినిమా టైటిల్ సాంగ్ దండోరా విడుదల అయింది. సామాజిక అసమానతలను ప్రశ్నించేలా దండోరా పాట సాగింది.
సామాజిక అంశాలతో తెరకెక్కిన సెటైరికల్ రూరల్ కామెడీ ఎమోషనల్ సినిమా దండోరా. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి దండోరా టైటిల్ సాంగ్ను ఇవాళ శనివారం (డిసెంబర్ 13) విడుదల చేశారు. దండోరా పాటలోని పల్లవి ఎంతో ఆకట్టుకునేలా ఉంది.
నిను మోసినా నను మోసినా
అమ్మ పేగు ఒకటేనన్నా
నిను కోసినా నను కోసినా
రాలే రగతం ఎరుపేనన్నా
చిన్నా పెద్దా తేడా ఎట్లొచ్చేరా
నన్ను తొక్కే హక్కు ఎవడిచ్చేరా
ముట్టుకుంటే మైల ఎట్టయ్యెరా
కొట్టి కొట్టి గుండె డప్పయ్యెరా
దండోరా.. దండోరా...
అంటూ సాగే ‘దండోరా..’ మూవీ టైటిల్ సాంగ్ ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. మార్క్ కె రాబిన్ సంగీత సారథ్యం వహించిన ఈ పాటను కాసర్ల శ్యామ్ రాశారు. ఆంథోని దాసన్, మార్క్ కె.రాబిన్ పాటను పాడారు.
హార్ట్ టచింగ్గా సాంగ్
సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాల ప్రజల బాధలను తెలియజేసేలా సాగే ఈ పాట చాలా ఎమోషనల్గా, హార్ట్ టచింగ్గా ఉంది. తరాలు మారుతున్నాయి. చంద్రుడిపైకి మనిషి అడుగు పెట్టిన ఎన్నో ఏళ్లవుతుంది. అయినా కూడా ఈ అసమానతలు మాత్రం తగ్గటం లేదనేది ఈ పాటలోని భావం అని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
దండోరా నటీనటులు
ఇదిలా ఉంటే, డిఫరెంట్ ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో దండోరా సినిమా మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. లౌక్య ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పానేని దండోరా సినిమాను నిర్మించారు. దండోరా మూవీలో బిగ్ బాస్ శివాజీ, నవదీప్, బిందు మాధవి, రవికృష్ణ, నందు, మనికా చిక్కాల, మౌనికా రెడ్డి, రాధ్య, అదితి భావరాజు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
దండోరా రిలీజెస్
దండోరా సినిమాకు మురళీకాంత్ దర్శకత్వం వహించారు. దండోరా సినిమాను డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని నైజాంలో మైత్రీ మూవీస్ సంస్థ రిలీజ్ చేస్తుంటే.. ఆంధ్ర, సీడెడ్, కర్ణాటక ఏరియాల్లో ప్రైమ్ షో విడుదల చేస్తోంది.
ఓవర్సీస్లో 200కిపైగా
అలాగే, ఓవర్సీస్లో 200కు పైగా థియేటర్స్లో దండోరా మూవీ రిలీజ్ కానుంది. అక్కడ అథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్ గ్రాండ్గా దండోరా చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తోంది. ఓవర్సీస్లో అయితే డిసెంబర్ 23నే ప్రీమియర్స్ పడుతున్నాయి. ఈ సినిమాలోని పాటలు టీ సిరీస్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతున్నాయి.
