Dhurandhar 1 + Dhurandhar 2: ధురంధర్ 1, ధురంధర్ 2 ఒకేసారి.. మొత్తం 7.5 గంటలు.. మూడు బ్రేకులు.. ఎక్కడో తెలుసా?
Dhurandhar 1 + Dhurandhar 2: రణవీర్ సింగ్ నటించిన స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2' ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. హాంగ్కాంగ్లో లాంగ్వేజ్ సబ్ టైటిల్స్ లేకపోయినా రికార్డు వసూళ్లు రాబడుతూ, ఇండియాలో 'బాహుబలి 2', 'పుష్ప 2' సరసన చేరింది.
ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా 'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్' నామస్మరణే వినిపిస్తోంది. రణవీర్ సింగ్ హీరోగా, దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద అప్రతిహతంగా దూసుకుపోతోంది. ముఖ్యంగా మన భారతీయ సినిమాలకు అంతగా పరిచయం లేని హాంగ్కాంగ్ వంటి మార్కెట్లలో కూడా ఈ మూవీ అద్భుతమైన స్పందన రాబట్టడం విశేషం. అక్కడ కేవలం పరిమిత థియేటర్లలోనే విడుదలైనప్పటికీ, ప్రేక్షకుల డిమాండ్ మేరకు కొత్త షోలను జోడించాల్సి వచ్చింది.
హాంగ్కాంగ్లో 7.5 గంటల సినిమా మారథాన్
సాధారణంగా ఈ మధ్య కాలంలో సినిమాల నిడివి పెరిగిపోతోందని కొందరు పెదవి విరుస్తుంటారు. కానీ 'ధురంధర్' సిరీస్ విషయంలో ప్రేక్షకులు అందుకు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. మొదటి భాగం 'ధురంధర్' (2025) దాదాపు 3 గంటల 34 నిమిషాల నిడివితో ఉంటే, ప్రస్తుత సీక్వెల్ 3 గంటల 52 నిమిషాల నిడివి కలిగి ఉంది. అంటే ఈ రెండు సినిమాలను కలిపి చూస్తే దాదాపు 7 గంటల 29 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
హాంగ్కాంగ్లోని ప్రముఖ 'బ్రాడ్వే సర్క్యూట్' ఈ రెండు సినిమాలను బ్యాక్-టు-బ్యాక్ చూసేలా 'ధురంధర్ 1+2 మారథాన్' స్క్రీనింగ్ నిర్వహిస్తోంది. సుమారు ఏడున్నర గంటల పాటు సాగే ఈ మారథాన్ను ప్రేక్షకులు సునాయాసంగా వీక్షించేందుకు వీలుగా మూడు బ్రేక్స్ కూడా కేటాయించారు. అక్కడి చైనీస్ భాషలో సబ్ టైటిల్స్ లేకపోయినప్పటికీ, కేవలం హిందీ వెర్షన్ (ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్)తోనే 'ధురంధర్ 2' రికార్డు స్థాయిలో వసూళ్లు రాబట్టడం ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఇప్పటివరకు హాంగ్కాంగ్లో ఈ మూవీ 1.15 మిలియన్ హాంగ్కాంగ్ డాలర్లను ఖాతాలో వేసుకుంది.
దంగల్ వర్సెస్ ధురంధర్ 2
గతంలో ఆమిర్ ఖాన్ నటించిన 'దంగల్', '3 ఇడియట్స్' వంటి సినిమాలు చైనా మార్కెట్లో భారీ విజయం సాధించాయి. అయితే అవి చైనీస్ భాషలోకి డబ్బింగ్ అవ్వడం వల్ల ఆ స్థాయి వసూళ్లు వచ్చాయి. కానీ 'ధురంధర్ 2' మాత్రం చైనా, గల్ఫ్ దేశాల వంటి అతిపెద్ద మార్కెట్లు అందుబాటులో లేకపోయినా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,400 కోట్ల మార్కును అందుకుంది. పాకిస్థాన్ వ్యతిరేక కంటెంట్ ఉందనే కారణంతో బహ్రెయిన్, కువైట్, ఒమన్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ వంటి ఆరు గల్ఫ్ దేశాల్లో ఈ సినిమాపై నిషేధం విధించారు.
భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర
ఇండియాలో 'ధురంధర్ 2' ప్రభంజనం కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 6,384 షోలతో ఈ మూవీ ప్రదర్శితమవుతోంది. 13వ రోజున రూ. 3.04 కోట్ల నికర వసూళ్లను సాధించిన ఈ సినిమా.. ఇండియాలో ఇప్పటివరకు రూ. 1,045.81 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 875.21 కోట్ల నెట్) వసూలు చేసింది. దీంతో అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2', ప్రభాస్ 'బాహుబలి 2: ది కంక్లూజన్' తర్వాత భారతదేశంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మూడో చిత్రంగా 'ధురంధర్ 2' చరిత్ర సృష్టించింది.
అర్జున్ రాంపాల్ భావోద్వేగం
ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించిన సీనియర్ నటుడు అర్జున్ రాంపాల్ సినిమా విజయంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించాడు. "చిన్నప్పుడు కౌబాయ్స్ లాగా ఆడుకునే స్థాయి నుంచి, నా మొదటి సినిమా 'మోక్ష' వరకు, ఇప్పుడు ఈ 'ధురంధర్' వరకు.. ఈ ప్రయాణంలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. నా అభిమానులు, దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్, అలాగే నా బబ్బర్ షేర్ రణవీర్ సింగ్ నాకు వెన్నుముకగా నిలిచారు," అని అతడు పేర్కొన్నాడు. ఈ సినిమాలో ఆర్ మాధవన్, సంజయ్ దత్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: 'ధురంధర్ 2' సినిమా రన్టైమ్ ఎంత?
జవాబు: ఈ సినిమా సుమారు 3 గంటల 52 నిమిషాల (232 నిమిషాలు) సుదీర్ఘ నిడివిని కలిగి ఉంది. మొదటి భాగంతో కలిపి చూస్తే ఇది దాదాపు ఏడున్నర గంటల మారథాన్ అవుతుంది.
ప్రశ్న: ఈ సినిమా ఏ దేశాల్లో నిషేధానికి గురైంది?
జవాబు: కంటెంట్ పరంగా అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ బహ్రెయిన్, కువైట్, ఒమన్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా మరియు యూఏఈ వంటి గల్ఫ్ దేశాల్లో ఈ సినిమాను నిషేధించారు.
ప్రశ్న: ఇండియాలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో 'ధురంధర్ 2' స్థానం ఏమిటి?
జవాబు: బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల లెక్కల ప్రకారం, ఇండియాలో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రాల జాబితాలో 'పుష్ప 2', 'బాహుబలి 2' తర్వాత 'ధురంధర్ 2' మూడో స్థానంలో నిలిచింది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.