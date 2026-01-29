మరికొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి రూ.1300 కోట్ల స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. పది నిమిషాలు తక్కువ రన్టైమ్తో.. మరో ట్విస్ట్ కూడా
అత్యధిక వసూళ్ల హిందీ సినిమా ధురంధర్ మరికొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి వస్తోంది. ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ థియేటర్ల కంటే ఎక్కువ రన్ టైమ్ తో వస్తుందనుకుంటే.. పది నిమిషాలు తక్కువ కావడం ఫ్యాన్స్ ను నిరాశకు గురి చేస్తోంది.
ధురంధర్.. గతేడాది చివర్లో వచ్చి హిందీలో అన్ని బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన మూవీ ఇది. రణ్వీర్ సింగ్ లీడ్ రోల్లో నటించి, ఆదిత్య ధర్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా మొత్తానికి ఓటీటీలోకి వస్తోంది. గురువారం (జనవరి 29) అర్ధరాత్రి 12 దాటిన తర్వాత ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ మొదలు కానుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1300 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసింది.
ధురంధర్ ఓటీటీ రిలీజ్
గతేడాది డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో రిలీజై సంచలన విజయం సాధించిన ధురంధర్ మూవీ సుమారు రెండు నెలల తర్వాత ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఈ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్ స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. శుక్రవారం (జనవరి 30) నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు ఆ ఓటీటీ కేటలాగ్ చెబుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారికంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా మాత్రం అనౌన్స్ చేయలేదు.
ఇక హిందీ కాకుండా మిగిలిన వెర్షన్ల సంగతేంటన్నది కూడా ఆ ఓటీటీ వెల్లడించలేదు. పైగా థియేటర్లలో 3 గంటల 35 నిమిషాల రన్ టైమ్ తో రాగా.. ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లో మాత్రం 3 గంటల 25 నిమిషాల రన్ టైమే చూపిస్తోంది. నిజానికి ఎక్స్టెండెడ్ కట్ ఉంటుందని వార్తలు రాగా.. ఉన్న రన్ టైమ్ కూడా తగ్గిపోవడంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందుతున్నారు.
ధురంధర్ మూవీ విశేషాలు
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన ‘ధురంధర్’ మూవీ రికార్డుల మోత మోగిస్తోంది. విడుదలై దాదాపు రెండు నెలలు అవుతున్నా బాక్సాఫీస్ వద్ద దీని జోరు తగ్గలేదు. మొదటి ఆరు వారాల్లో రోజువారీ వసూళ్లలో కొత్త రికార్డులు సృష్టించిన ఈ సినిమా.. ఇప్పుడు ఎనిమిదో వారంలో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ఇండియన్ మార్కెట్లో రూ. 1000 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను దాటిన నాలుగో సినిమాగా ఇది రికార్డులకెక్కింది. ఈ జాబితాలో మిగిలిన మూడు సినిమాలు దక్షిణాదికి చెందినవి కావడం, బాలీవుడ్ నుంచి ఈ ఘనత సాధించిన ఏకైక సినిమా ఇదే కావడం విశేషం.
ఎనిమిదో వీకెండ్ లో ఈ సినిమా రూ. 2.9 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. జనవరి 26 (రిపబ్లిక్ డే) నాడు మరో రూ. 1.25 కోట్లు రాబట్టింది. దీంతో 53వ రోజు నాటికి ఈ సినిమా ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 1000 కోట్ల మార్కును దాటేసింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ. 1002 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 835 కోట్ల నెట్) వసూలు చేసింది. అంతకుముందు హిందీలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా షారుక్ ఖాన్ ‘జవాన్’ (రూ. 760 కోట్ల గ్రాస్) ఉండేది. ఇప్పుడు ‘ధురంధర్’ దాన్ని అధిగమించింది.