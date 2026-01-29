Edit Profile
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ సూపర్ హిట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ రెండో సీజన్ వచ్చేస్తోంది.. ట్రైలర్ రిలీజ్.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ‘కోహ్రా’ రెండో సీజన్ ట్రైలర్ విడుదలైంది. బరుణ్ సోబ్టీతో పాటు కొత్తగా మోనా సింగ్ పోలీసు అధికారిగా మళ్లీ తిరిగి వచ్చారు. పంజాబ్‌లోని ఒక చిన్న పట్టణంలో జరిగిన హత్య, దాని చుట్టూ అల్లుకున్న అబద్ధాలు, రహస్యలే ఈ సీజన్ కథ.

    Published on: Jan 29, 2026 2:26 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    పొగమంచు కమ్మిన పంజాబ్ పొలాలు, చీకటి కోణాలు, క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తో 'కోహ్రా' (Kohrra) వెబ్ సిరీస్ ప్రపంచం మళ్లీ వచ్చేసింది. మొదటి సీజన్ ఘనవిజయం తర్వాత రెండో సీజన్ ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. గురువారం (జనవరి 29) ఈ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

    ఇందులో బరుణ్ సోబ్టీ తన పాత్రలో తిరిగి రాగా.. ప్రముఖ నటి మోనా సింగ్ కొత్త చీఫ్ ఇన్వెస్టిగేటర్‌గా జతకట్టింది. పంజాబ్‌లోని దలేర్‌పురా అనే చిన్న పట్టణంలో జరిగిన ఒక మహిళ హత్యను ఛేదించే క్రమంలో ఈ ఇద్దరు పోలీసులు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, అబద్ధాలు, మోసాలను ట్రైలర్ కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తుంది.

    కోహ్రా సీజన్ 2 ట్రైలర్ హైలైట్స్

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ లలో ఒకటి ఈ కోహ్రా. తొలి సీజన్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. కోహ్రా అంటే పంజాబీలో పొగ మంచు అని అర్థం. అందుకు తగినట్లుగానే ఈ సిరీస్ లో చాలా వరకు ఆ పొగ మంచు నిండిన పంజాబ్ లోని ప్రాంతాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక రెండో సీజన్ కూడా అలాగే ఉండబోతున్నట్లు ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.

    తన సోదరుడి (అనురాగ్ అరోరా) పశువుల పాకలో ఒక మహిళ (పూజా) శవమై కనిపించడంతో ట్రైలర్ మొదలవుతుంది. ఆమె భర్త (రణ్‌విజయ్ సింఘా) పిల్లలతో అమెరికాలో ఉంటాడు. విచారణలో వైవాహిక బంధంలో ఎప్పుడూ గొడవలే అని తెలుస్తుంది. మరణించిన మహిళ డ్యాన్స్ పార్టనర్ సహా మరికొందరు అనుమానితుల జాబితాలో చేరడంతో కథ మరింత క్లిష్టంగా మారుతుంది. ఈ చిక్కుముడులను విప్పడానికి ఏఎస్ఐ అమర్‌పాల్, ఎస్ఐ ధన్వంత్ కౌర్ ప్రయత్నిస్తుంటారు.

    కోహ్రా వెబ్ సిరీస్‌పై ఎవరేమన్నారంటే?

    కోహ్రా రెండో సీజన్ ట్రైలర్‌పై అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. అమర్‌పాల్ గరుండి పాత్రలో తిరిగి నటిస్తున్న బరుణ్ సోబ్టీ మాట్లాడుతూ.. "గరుండి ఈ సీజన్‌లో కొత్తగా జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని అనుకుంటాడు. కానీ కోహ్రా ప్రపంచంలో గతం అంత త్వరగా వదలదు. ఈసారి మిస్టరీ మరింత లోతుగా, సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది" అని చెప్పాడు.

    ధన్వంత్ కౌర్ పాత్రలో నటిస్తున్న మోనా సింగ్ మాట్లాడుతూ.. "కోహ్రా ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టడం ఉత్సాహంగానూ, కాస్త భయంగానూ అనిపించింది. ఎందుకంటే దీని నెరేషన్ అంత గొప్పగా ఉంటుంది. ధన్వంత్ తక్కువగా మాట్లాడే మహిళ. కానీ ఆమె సంకల్పం చాలా గొప్పది. కష్టాన్ని, బాధ్యతను మోస్తూ తనను తాను నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది" అని వివరించింది.

    కోహ్రా రెండో సీజన్‌కు సుదీప్ శర్మ దర్శకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. సౌరభ్ మల్హోత్రా, సుదీప్ శర్మ తదితరులు నిర్మించిన 'కోహ్రా' సీజన్ 2 ఫిబ్రవరి 11న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగులోనూ ఈ వెబ్ సిరీస్ చూడొచ్చు.

    © 2026 HindustanTimes