మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్ వారసుడి ప్రణవ్ కూడా తండ్రి బాటలో సాగుతూ యాక్టింగ్ కెరీర్ నిర్మించుకుంటున్నాడు. అతని లేటెస్ట్ హారర్ థ్రిల్లర్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు.
హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ అంటేనే భయపెడతాయి. ఇందులో కామెడీని మిక్స్ చేసిన సినిమాలు కొన్ని. కానీ కేవలం హారర్ ఎలిమెంట్స్ తోనే వణికించే చిత్రాలు కొన్ని వస్తాయి. అలాంటి ఫ్యూర్ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘డీయస్ ఈరే’. మలయాళ దిగ్గజ నటుడు మోహన్ లాల్ తనయుడు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ ఈ సినిమాలో హీరో. అతను యాక్టింగ్ తో మెప్పించాడు.
డీయస్ ఈరే ఓటీటీ
మలయాళ హారర్ థ్రిల్లర్ డీయస్ ఈరే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ఈ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ను ఇవాళ (నవంబర్ 28) ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ అనౌన్స్ చేసింది. ఈ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. డిసెంబర్ 5 న డీయస్ ఈరే సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓటీటీ డేట్ ను అనౌన్స్ చేస్తూ జియోహాట్స్టార్ మలయాళం ఎక్స్ లో వీడియో పంచుకుంది.
తెలుగులోనూ
డీయస్ ఈరే సినిమా తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ మలయాళం, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఓటీటీలోకి రానుంది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 31, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ మూవీకి రాహుల్ సదాశివన్ డైరెక్టర్. ఈ చిత్రాన్ని నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వైనాట్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై చక్రవర్తి, రామచంద్ర, శశికాంత్ నిర్మించారు.
డీయస్ ఈరే స్టోరీ
ఆత్మ, ప్రతీకారం అనే అంశాల చూట్టూ సాగే సినిమానే డీయస్ ఈరే. ఇందులో రోహన్ (ప్రణవ్ మోహన్ లాల్) ఓ ఆర్కిటెక్ట్. అతనిది రిచ్ ఫ్యామిలీ. పేరేంట్స్ అమెరికాలో ఉంటారు. రోహన్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఓ పెద్ద ఇంట్లో ఒంటరిగానే ఉంటాడు. ఒక రోజు అతని క్లాస్ మేట్ కని (నర్తకి) సూసైడ్ చేసుకుంటుంది. ఆ ఫ్యామిలీని పరామర్శించేందుకు రోహన్ వాళ్ల ఇంటికి వెళ్తాడు.
హెయిర్ క్లిప్ తో
కని రూమ్ లో ఉన్న ఓ రెడ్ కలర్ హెయిర్ క్లిప్ ను రోహన్ తీసుకొని తన ఇంటికి వెళ్తాడు. అప్పటి నుంచే రోహన్ ఇంట్లో వింత సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఏదో ఆత్మ తనను వెంటాడుతున్నట్లే అనిపిస్తుంది. అది కని ఆత్మ అని రోహన్ అనుకుంటాడు. కని బ్రదర్ కిరణ్ ఓ సారి రోహన్ ఇంటికి వస్తాడు. అతణ్ని పై అంతస్తు నుంచి కిందకు తోసేస్తుంది ఓ రహస్య శక్తి.
మరి ఆ ఆత్మ ఎవరు? కనిని ప్రేమించిన ఫిలిప్ కు ఈ కథకు సంబంధం ఏంటీ? క్లైమాక్స్ లో వచ్చే సూపర్ ట్విస్ట్ ఏంటీ? అన్నది మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.