    మాస్ మహారాజా టైటిల్ ఇచ్చింది నేను.. అది తీసేయాలంటే నన్నడగాలి.. డైరెక్టర్‌గా జన్మ పునర్జన్మ ఇచ్చింది అతడే: హరీష్ శంకర్

    రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ సందర్భంగా డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. తనకు డైరెక్టర్ గా జన్మ, పునర్జన్మ ఇచ్చింది రవితేజ అన్నే అని అతడు అనడం విశేషం.

    Published on: Jan 11, 2026 7:05 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    రవితేజను అందరూ మాస్ మహారాజా అని ముద్దుగా పిలుచుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ ఇచ్చింది తానే అని డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ చెప్పడం విశేషం. అంతేకాదు దానిని తీసేయాలంటే ముందు తనను అడగాలని అతడు అన్నాడు. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ శనివారం (జనవరి 10) రాత్రి జరగగా.. దీనికి రవితేజ డైరెక్టర్లందరూ వచ్చారు.

    హరీష్ శంకర్ స్పీచ్ వైరల్

    రవితేజ ఈసారి సంక్రాంతికి భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అనే సినిమాతో వస్తున్న విషయం తెలుసు కదా. కిశోర్ తిరుమల డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా జనవరి 13న రిలీజ్ కానుండగా.. ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ శనివారం (జనవరి 10) జరిగింది. ఈ ఈవెంట్ కు రవితేజను డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్లందరూ రావడం విశేషం. వీళ్లలో హరీష్ శంకర్, బాబీ, శివ నిర్వాణలాంటి వాళ్లు ఉన్నారు.

    ఈ సందర్భంగా హరీష్ శంకర్ ఇచ్చిన స్పీచ్ వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమా కోసం మాస్ మహారాజా అనే టైటిల్ ను తీసేయబోతున్నారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోందని, అయితే అది జరగాలంటే ముందు తనను అడగాలని అన్నాడు.

    “ఈ సినిమాకు మాస్ మహారాజా తీసేయండి అని అన్నయ్య అన్నాడట. అసలు అన్నాడో లేడో తెలియదు కానీ సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది. మాస్ మహారాజా అనే టైటిల్ పెట్టింది నేను.. దాని పేటెంట్ రైట్స్ అన్నీ నా దగ్గరే ఉన్నాయి. దానిని తీసేయాలంటే ముందు నన్ను అడగాలి” అని హరీష్ శంకర్ అనడంతో రవితేజ పగలబడి నవ్వుతూ కనిపించాడు.

    డైరెక్టర్‌గా జన్మ, పునర్జన్మ ఇచ్చాడు

    ఈ సందర్భంగా హరీష్ శంకర్ కాస్త ఎమోషనల్ కూడా అయ్యాడు. తనకు డైరెక్టర్ గా జన్మ, పునర్జన్మ ఇచ్చింది రవి అన్నయ్యే అని చెప్పడం విశేషం. “ఇది నేను ప్రతిసారీ చెబుతూనే ఉంటాను. రోజూ అమ్మా అని పిలుస్తున్నామని పిలవడం మానేయలేము కదా. అలాగే ఇది కూడా. నాకు డైరెక్టర్ గా జన్మ పునర్జన్మ ఇచ్చింది మాస్ మహారాజ్. థ్యాంక్యూ అన్నయ్య. మా లాస్ట్ సినిమా సరిగా ఎంటర్టైన్ చేయలేకపోయింది. అలాగని ఇక్కడితో వదిలేయం. కచ్చితంగా రవితేజతో మరో బ్లాక్‌బస్టర్ తీస్తా” అని హరీష్ స్పష్టం చేశాడు.

    పవన్ కల్యాణ్ తర్వాత రవితేజే

    ఇక ఇదే సమయంలో పవన్ కల్యాణ్ తో రవితేజను పోల్చాడు హరీష్ శంకర్. సినిమా ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండే స్థితప్రజ్ఞత ఒకటి పవన్ కల్యాణ్ లో ఉంటే రెండోది రవితేజలోనే ఉందని అతడు అనడం విశేషం. మిరపకాయ్ లాంటి హిట్ ఇచ్చినా.. మిస్టర్ బచ్చన్ లాంటి ఫ్లాప్ ఇచ్చినా రవితేజ ఒకేలా ఉన్నాడని చెప్పాడు.

