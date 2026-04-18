Thimmarajupalli TV: ఈ సంతోషం కోసమే రెండున్నరేళ్లుగా కష్టపడుతున్నాం, ఫలితం ఈరోజు దక్కింది.. డైరెక్టర్ మనిరాజు కామెంట్స్
Director V Muniraju About Thimmarajupalli TV Movie Success: హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మాతగా మారి నిర్మించిన లేటెస్ట్ మూవీ తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ. తాజాగా ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా సక్సెస్ మీట్లో డైరెక్టర్ మునిరాజు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
Director V Muniraju On Thimmarajupalli TV Movie: న్యూ టాలెంట్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్పై నిర్మించిన సినిమా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ". ఈ మూవీకి తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్గా నటించారు.
విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో పీరియాడిక్ డ్రామా
"తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" చిత్రంతో వి. మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందిన తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమా ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంటోన్న తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ ఘన విజయాన్నిసొంతం చేసుకుంది.
ఈ నేపథ్యంలో మూవీ టీమ్ కేక్ కట్ చేసి తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సుధీర్ నుంచి దర్శకుడు మునిరాజు వరకు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
మూవీ పట్ల గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం
ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సుధీర్ మాచర్ల మాట్లాడుతూ.. "మా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ మూవీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ షో, సెకండ్ షోస్ ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. మా మూవీ పట్ల గర్వంగా ఫీలవుతున్నాం. మీ సపోర్ట్ మరింతగా మా చిత్రానికి అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాం" అని అన్నారు.
డైరెక్టర్ వి.మునిరాజు మాట్లాడుతూ.. "మా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమాకు సక్సెస్ అందించిన ప్రేక్షకులకు థ్యాంక్స్. బీ, సీ సెంటర్స్ నుంచే కాక యూఎస్ నుంచి కూడా మా సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మూవీ చూసిన వాళ్లంతా తమ మెమొరీస్ గుర్తుకొస్తున్నాయి అంటున్నారు" అని తెలిపారు.
రెండున్నరేళ్లుగా కష్టపడుతున్నాం
"ఈ ఫ్రైడే (ఏప్రిల్ 17) మా టీమ్దే అని చెప్పగలను. వీళ్లందరి మొహాలు సంతోషంతో ఎలా వెలుగుతున్నాయో చూస్తున్నారు కదా. ఈ సంతోషం కోసమే రెండున్నరేళ్లుగా కష్టపడుతున్నాం. మేము కోరుకున్న ఫలితం ఈ రోజు దక్కింది" అని తన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు డైరెక్టర్ మునిరాజు.
హీరోయిన్ వేద జలంధర్ మాట్లాడుతూ.. "కొత్త వాళ్లం చేసిన మా సినిమాకు హౌస్ ఫుల్స్ కావడం హ్యాపీగా ఉంది. ఊర్ల నుంచి సినిమా చూసిన వాళ్లు ఫోన్ చేసి మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు. మేము ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ కోసం చేసిన ఈ చిత్రంతో ఎలాంటి స్పందన ఆశించామో దాన్ని మించి వస్తోంది" అని చెప్పుకొచ్చారు.
కంప్లీట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్
డీవోపీ అక్షయ్ రామ్ పొదిశెట్టి మాట్లాడుతూ.. "మా మూవీ చూసిన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫోన్స్ చేసి సినిమా చాలా బాగుందని చెబుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా మా సినిమాకు కంప్లీట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మా సినిమాను హిట్ చేసిన అందరికీ థ్యాంక్స్" అని పేర్కొన్నారు.
"మా సినిమాకు చాలా చోట్ల హౌస్ ఫుల్స్ అవుతున్నాయి. మా సినిమాకు ఇంత మంచి విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షకులకు థ్యాంక్స్. మా టీమ్కు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నా" అని హీరో సాయితేజ్ వెల్లడించారు.
