Dorothy Jeeva: ట్రాన్స్జెండర్ అని ఇంట్లో నుంచి గెంటేశారు-డోరతీ మూవీతో జీవితమే మారిపోయింది: నటి జీవా సుబ్రహ్మణ్యం
Dorothy Jeeva subramaniam: తమిళంలో వచ్చిన డోరతీ మూవీ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాపై పెద్ద వివాదమే నడిచింది. అయితే ఈ చిత్రంలో నటించిన జీవా సుబ్రహ్మణ్యం పెట్టిన లేటెస్ట్ ఎమోషనల్ పోస్ట్ తెగ వైరల్ గా మారింది. ట్రాన్స్జెండర్ అయిన తన జీవితం డోరతీతో ఎలా మారిందో ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
Dorothy Jeeva subramaniam: కొన్ని సినిమాలు ఆడియన్స్ కు ఎంటర్ టైన్మెంట్ ను అందిస్తాయి. కొన్ని మూవీస్ మెసేజ్ ను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని మాత్రం ఆ సినిమాలో నటించిన నటీనటుల జీవితాలను మార్చేస్తాయి. ఇప్పుడు డోరతీ మూవీ కూడా అలాంటిదే. ఈ మూవీలో నటించిన ట్రాన్స్జెండర్ జీవా సుబ్రహ్మణ్యం కథ కూడా అలాంటిదే.
దీపావళి వెలుగులు
ట్రాన్స్జెండర్ జీవా సుబ్రహ్మణ్యం ‘డోరతీ’ మూవీలో ఓ కీలక పాత్ర పోషించింది. కార్తీక్ సుబ్బరాజు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాతో తన జీవితమే మారిపోయిందని జీవా ఎమోషనల్ అయింది. తన లైఫ్ లోకి వెలుగులు వచ్చాయని దీపావళి పండుగ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టింది.
ఇంట్లో నుంచి గెంటేశారు
కుటుంబాన్ని ఎదురించి నిలబడిన ఓ ట్రాన్స్జెండర్ కథతో తెరకెక్కిన మూవీ ‘డోరతీ’. ఈ సినిమా తన జీవితాన్ని ఎలా మార్చిందో జీవా చెప్పుకొచ్చింది. ‘‘నాకు ఇంకా ఊహ తెలియని వయసులో, నాకు నేనే పూర్తిగా అర్థం కాని సమయంలో దీపావళికి నాలుగు రోజుల ముందు నేను ట్రాన్స్జెండర్ అని ఇంటి నుంచి గెంటేశారు. అప్పటి నుంచే దీపావళి అంటే నాకు నచ్చేది కాదు.
ప్రతి ఏడాది దీపావళి పండగ సమయంలో నాలుగు రోజులు అసలు బయటకే వెళ్లేదాన్ని కాదు. తలుపులు వేసుకొని, చీకటి గదిలో ఒంటరిగా ఉండిపోయేదాన్ని. కానీ ఈ ఏడాది నా జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది’’ అని జీవా తెలిపింది.
జీవితం మారిపోయింది
ఈ ఏడాది డోరతీ మూవీ వల్ల తన జీవితం మారిపోయిందని జీవా పేర్కొంది. ‘‘ఈ ఏడాది దీపావళికి నేను కొత్త బట్టలు కొనలేదు. టపాసులు పేల్చలేదు. కానీ చాలా ఏళ్ల తర్వాత నా మనసు సంతోషంతో నిండిపోయింది. ఈ మార్పునకు కారణం నా తమ్ముడు, డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్బరాజు. నా టాలెంట్ ను గుర్తించి, నాపై నమ్మకమ ఉంది అవకాశమిచ్చిన మొదటి వ్యక్తి అతను’’ అని జీవా వెల్లడించింది.
నా బర్త్ డే కూడా
‘‘డోరతీ మూవీ కారణంగా ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి నా పుట్టిన రోజు నాడు శుభాకాంక్షలు వచ్చాయి. ఇలాంటి ప్రేమను ఎప్పుడూ చూడలేదు. గతంలో నా బర్త్ డే కూడా చేసుకోలేదు. కానీ ఈ సారి నేనే వెళ్లి కేక్ తెచ్చుకొని కట్ చేశా. అది నాకెంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా బాధలు అనుభవించిన నాకు మీ అందరి ప్రేమతో ప్రశాంతత దొరికింది’’ అని జీవా ఎమోషనల్ అయింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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