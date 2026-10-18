Dorothy OTT: ఇద్దరు మగవాళ్ల ప్రేమ.. ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న వివాదాస్పద బోల్డ్ మూవీ.. డోరతీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే!
Dorothy OTT: రీసెంట్ గా ఇండియన్ సినీ రంగంలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా మారిన మూవీ ‘డోరతీ’. ఇద్దరు మగాళ్ల మధ్య ప్రేమ, ఎల్జీబీటీక్యూ, గే కల్చర్ స్టోరీతో వచ్చిన ఈ మూవీ తీవ్రమైన వివాదానికి దారితీసింది. కీర్తి సురేష్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రాబోతుంది.
Dorothy OTT: తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో విలక్షణమైన చిత్రాలతో తనదైన ముద్ర వేసిన ప్రముఖ దర్శకుడు కార్తిక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సరికొత్త సంచలనం 'డోరతీ' (Dorothy). థియేటర్లలో భారీ హైప్ క్రియేట్ చేసి, ఎన్నో వివాదాల నడుమ బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లో అలరించడానికి సిద్ధమైంది.
డోరతీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
రీసెంట్ టైమ్స్ తో మోస్ట్ కాంట్రవర్శియల్ మూవీగా నిలిచిన డోరతీ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ను మేకర్స్ ప్రకటించేశారు. 2026 అక్టోబర్ 23 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం ఒకేసారి ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన ప్రేక్షకులకు ఈ వీకెండ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఒక క్రేజీ మైండ్ బెండింగ్ థ్రిల్లర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లభించనుంది.
ఊహకు అందని స్టోరీ
డోరతీ సినిమా కథ 1990ల నాటి గ్రామీణ తమిళనాడు (మధురై) నేపథ్యంలో సాగుతుంది. సమాజంలో ఉన్న కుల వివక్ష, పురుషాధిక్యత, టాక్సిక్ మగతనం చుట్టూ కథను అల్లారు. సుబ్బు (సనంత్), కార్తి (రిషికాంత్) ప్రాణ స్నేహితులు. వాళ్ల జీవితాల్లోకి 'డోరతీ' (కీర్తి సురేష్) అనే మహిళ అడుగుపెడుతుంది.
ఒక వైపు తీవ్రమైన హింస, మరోవైపు కుల అహంకారంతో నడిచే వీరి కుటుంబాల మధ్య డోరతీ ఎంట్రీ ఎలాంటి మార్పులు తెచ్చింది, వారి జీవితాలను ఎలా మలుపు తిప్పింది అనేదే ఈ సినిమా ముఖ్య కథాంశం.
మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్విస్ట్లు
సాధారణ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాలా ప్రారంభమయ్యే డోరతీ చిత్రం సెకండాఫ్లోకి వచ్చేసరికి పూర్తిగా రూట్ మార్చుకుంటుంది. ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య ఉన్న బంధం కేవలం స్నేహం మాత్రమే కాదని, అది అంతకు మించి అనే కోణాన్ని చూపిస్తూ కథలో బిగ్గెస్ట్ ట్విస్ట్ ఇస్తారు.
అలాగే కీర్తి సురేష్ పోషించిన డోరతీ పాత్ర ద్వారా సమాజంలోని ట్రాన్స్జెండర్ల (Transgender) జీవితాలు, వారి అంతర్గత సంఘర్షణలు, జెండర్ ఐడెంటిటీని అత్యంత హృద్యంగా, ఎవరూ ఊహించని ట్విస్టులతో స్క్రీన్ పై ఆవిష్కరించారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివాదాలు
'డోరతీ' చిత్రం మొదటి నుంచీ వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచింది. టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ (TIFF) లో ప్రీమియర్ అయినప్పటి నుంచే ఈ సినిమాపై నెట్టింట తీవ్రమైన చర్చ నడిచింది. సినిమాలో ఎల్జీబీటీక్యూ (LGBTQ+), గే కల్చర్ (Same-sex Romance) అంశాలను బోల్డ్గా చూపించారంటూ సోషల్ మీడియాలో సినిమాను బాయ్కాట్ చేయాలంటూ తీవ్రమైన ట్రోలింగ్ జరిగింది.
ఈ సినిమాలో ఇద్దరు మగాళ్ల మధ్య చూపించిన ఇంటిమెసీ సీన్ పైనా తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా, ఈ కల్చర్ను ప్రోత్సహిస్తోందనే నెపంతో మలేషియాతో పాటు కొన్ని ఇతర దేశాలు కూడా ఈ సినిమాపై బ్యాన్ విధించాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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