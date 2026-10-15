Friday Top OTT Release: ఓటీటీ లవర్స్కు ఫ్రైడే ఫీస్ట్.. రేపు స్ట్రీమింగ్ కాబోయే టాప్ సినిమాలు ఇవే.. సస్పెన్స్, హారర్!
Friday Top OTT Release: వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఓటీటీలో కొత్త సినిమాలను, క్రేజీ ప్రాజెక్టులను మోసుకుంటూ మరో ఫ్రైడ్ రెడీ అయింది. ఈ శుక్రవారం ఓటీటీలోకి అదిరిపోయే సినిమాలు రిలీజ్ కానున్నాయి. ఇందులో మలయాళం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ నుంచి ఇంగ్లీష్ హారర్ థ్రిల్లర్స్ వరకూ ఉన్నాయి. టాప్ మూవీస్ పై ఓ లుక్కేయండి.
Friday Top OTT Release:వీకెండ్ వచ్చేసిందంటే చాలు సినిమా ప్రియులు ఓటీటీల వైపు చూస్తుంటారు. ఈ వారం ఆడియన్స్ను అలరించేందుకు విభిన్న భాషల నుంచి సరికొత్త సినిమాలు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో సందడి చేయడానికి సిద్ధమయ్యాయి. అక్టోబర్ 16, శుక్రవారం ఓటీటీలోకి రాబోతున్న ఆ టాప్ సినిమాలు ఏంటి? వాటి కథలేంటి? ఎందుకు చూడాలో షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఇక్కడ తెలుసుకుందాం!
డీసీ – Sony LIV
శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ రాసిన క్లాసిక్ నవల 'దేవదాస్'కు ఇది పూర్తి డార్క్, గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ రీఇమేజినేషన్. స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా పరిచయమైన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో భారీ వసూళ్లు సాధించి బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
ప్రతీకారం తీర్చుకున్న తర్వాత సమాజం వెలివేసిన దాస్ (లోకేష్) అనే గ్యాంగ్స్టర్, సమాజంలో దోపిడీకి గురవుతున్న చంద్ర (వామికా) అనే మహిళను కలుస్తాడు. వీరిద్దరి ప్రయాణంలో ఎదురైన యాక్షన్, లవ్ అండ్ క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. అనిరుధ్ మ్యూజిక్ సినిమాకు పెద్ద హైలైట్. ఈ మూవీ ఇప్పటికే సన్ నెక్స్ట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు సోనీ లీవ్ ఓటీటీలోకి రానుంది.
ఆశ – ZEE5
మలయాళం పవర్ఫుల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడేవారికి ఇది పక్కా ఛాయిస్. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ ఉర్వశి, జోజు జార్జ్ లీడ్ రోల్స్ చేయడంతో సినిమాపై మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.
సఫర్ సనాల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ డ్రామా, ఆశ అనే మహిళ జీవితం చుట్టూ తిరుగుతుంది. కొన్ని అపోహల వల్ల ఆమె తీసుకున్న తీవ్రమైన నిర్ణయాలు, దాని వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలు ఏంటనేది థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో చూపించారు.
కాగితం పడవలు – Sun NXT
సమాజంలోని కొన్ని చేదు నిజాల ఆధారంగా తెరకెక్కిన తెలుగు ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ ఇది. అందమైన విజువల్స్, మంచి మెలోడీల కోసం చూడొచ్చు.
రాము, గోదావరి చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమించుకుంటారు. అయితే, కుల వివక్ష కారణంగా వీరి ఊరిలో వీరి స్నేహితులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. ఈ పరువు హత్యల నేపథ్యంలో ఈ జంట ఎలా నిలబడింది, వీరి ప్రేమ కథకు ఎలాంటి ముగింపు దొరికింది అనేదే సినిమా.
ఒరు అన్వేషణథింతె తుడక్కం – Sun NXT
మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ సినిమా కూడా అదే శైలిలో సీట్ ఎడ్జ్ సస్పెన్స్ను అందిస్తుంది.
జీవన్ థామస్ అనే ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ అయిన కొద్ది రోజులకే హఠాత్తుగా మాయమవుతాడు. ఆరు నెలల తర్వాత కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకు రంగంలోకి దిగిన ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్.. ఈ మిస్సింగ్ వెనుక ఉన్న ఒక పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యామిలీ గుట్టును ఎలా రట్టు చేసిందనేది కథ.
అదినాశం వెళ్లపోక్కం – Saina Play
సస్పెన్స్ తో పాటు కామెడీని ఇష్టపడే వారికి ఈ సినిమా మంచి టైమ్పాస్ ఆప్షన్. ఎ.జె. వర్గీస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ కామెడీ థ్రిల్లర్.. కొంతమంది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. సరదాగా సాగిపోయే వారి జీవితంలోకి ఒక ప్రమాదకరమైన గ్యాంగ్స్టర్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత వారి జీవితాలు ఎలాంటి మలుపులు తిరిగాయి అనేది హాస్యంతో పాటు సస్పెన్స్ మిక్స్ చేసి చూపించారు.
జీత్ కీ జిద్ – ZEE5
దేశభక్తి, పట్టుదల, పోరాట స్ఫూర్తిని రగిలించే ఇంటెన్స్ డ్రామా ఇది. కార్గిల్ యుద్ధంలో గాయపడి, పక్షవాతం బారిన పడిన ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ జీవితం ఆధారంగా ఈ కథ సాగుతుంది. శారీరక, మానసిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ అతను తిరిగి సమాజంలో ఎలా విజయం సాధించాడనేది స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది.
ఫైనల్ డెస్టినేషన్: బ్లడ్లైన్స్ – Netflix
వరల్డ్ ఫేమస్ హారర్ ఫ్రాంచైజీ 'ఫైనల్ డెస్టినేషన్' నుంచి వస్తున్న లేటెస్ట్ సీక్వెల్. హారర్, గోర్ ఎలిమెంట్స్ ఇష్టపడేవారికి ఇది బెస్ట్ వాచ్.
చావు నుంచి తప్పించుకున్న కొందరు వ్యక్తులను మరణం వింతైన రూపాల్లో ఎలా వెంటాడి వేటాడి చంపేస్తుందనే సరికొత్త సైకో-హారర్ కథాంశంతో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.
ఈవిల్ డెడ్ బర్న్ – Netflix
'ఈవిల్ డెడ్' యూనివర్స్ నుంచి వస్తున్న మరో హారర్ థ్రిల్లర్. భయపెట్టే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, విజువల్స్ దీని ప్రత్యేకత.
ఒక పురాతన పుస్తకం లేదా శపించబడిన వస్తువు ద్వారా అనుకోకుండా మేల్కొన్న దుష్టశక్తులు, ఒక ఇంట్లోని మానవులను పీడిస్తాయి. ఆ దెయ్యాల బారి నుంచి వారు ఎలా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు అనే భీకరమైన హారర్ డ్రామా ఇది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More