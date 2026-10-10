Toxic OTT: యష్కు దిమ్మతిరిగే షాక్..టాక్సిక్ ఓటీటీ బిగ్ ట్విస్ట్..అప్పుడు 150 కోట్లు వద్దన్నారు..ఇప్పుడు 30 కోట్లే!
Toxic OTT: టాక్సిక్ సినిమాతో భారీ డిజాస్టర్ ఖాతాలో వేసుకున్న కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యష్ కు మరో షాక్ తగిలింది. ఈ మూవీ ఓటీటీ డీల్స్ విషయంలో ఊహించలేని ఎదురుదెబ్బ తగిలిందని సమాచారం. టాక్సిక్ ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్న సమయంలో ఈ వార్త హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Toxic OTT: రాకింగ్ స్టార్ యష్ హీరోగా వచ్చిన భారీ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా 'టాక్సిక్' (Toxic) బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా కొట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఓటీటీ రిలీజ్ పరంగానూ ఈ మూవీకి షాక్ తగిలిందని తెలిసింది. ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్లలో ఒకరైన యష్ కు టాక్సిక్ ఓటీటీ డీల్ తో ఊహించలేని షాక్ తగిలిందని అంటున్నారు.
టాక్సిక్ ఓటీటీ
బోల్డ్ యాక్షన్ డ్రామా టాక్సిక్ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ పై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. ఆగస్టు 26న ఈ మూవీ థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఇప్పటికే ఆరు వారాలు కంప్లీట్ అయ్యాయి. అయినా ఓటీటీ రిలీజ్ పై మాత్రం క్లారిటీ లేదు. ఈ టాక్సిక్ మూవీ ఓటీటీ డీల్ ఇంకా క్లోజ్ కాకపోవడంమే అందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది.
రూ.150 కోట్ల ఆఫర్
'కేజీఎఫ్ 2' వంటి సంచలన విజయం తర్వాత యష్ నుంచి వచ్చిన సినిమా కావడంతో 'టాక్సిక్' ప్రాజెక్ట్పై విడుదల ముందే గ్లోబల్ స్థాయిలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. థియేట్రికల్ రిలీజ్కు ముందే ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థలు ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కుల కోసం ఏకంగా రూ.150 కోట్ల ఆఫర్ను మేకర్స్ ముందుంచినట్లు టాక్ నడిచింది.
అయితే, థియేటర్లలో సినిమా విడుదలై భారీ హిట్గా నిలిస్తే అంతకుమించిన భారీ మొత్తాన్ని దక్కించుకోవచ్చనే నమ్మకంతో యష్, నిర్మాణ సంస్థ ఈ ఆఫర్ను రిజెక్ట్ చేశారు.
ఇప్పుడు రూ.30 కోట్లు
చివరకు ఓటీటీ డీల్ లాక్ చేయకుండానే 'టాక్సిక్' చిత్రాన్ని థియేటర్లలోకి తీసుకొచ్చారు. కానీ తీరా థియేటర్లలోకి వచ్చాక కథ, కథనాలపై ప్రేక్షకుల నుంచి నెగెటివ్ వచ్చింది. యష్ మూవీ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. దీంతో అంతవరకు భారీ ఆఫర్లతో పోటీపడిన అగ్ర ఓటీటీ సంస్థలన్నీ ఒక్కసారిగా వెనక్కి తగ్గాయి.
ప్రధాన ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు రేసు నుంచి తప్పుకోవడంతో డిజిటల్ రైట్స్ రేసులోకి జీ5 (ZEE5) వచ్చి చేరింది. అయితే డిజిటల్ రైట్స్ కోసం జీ5 ఓటీటీ కేవలం రూ.30 కోట్లు మాత్రమే ఆఫర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అది కూడా సగమే
అయితే ఈ డీల్ లో జీ5 ఓటీటీ మరో కండీషన్ కూడా పెట్టిందంటా. రూ.30 కోట్లలో సగం మొత్తం (రూ.15 కోట్లు) మాత్రమే ముందస్తుగా చెల్లిస్తారు. మిగిలిన 15 కోట్ల రూపాయలను ఓటీటీలో సినిమాకు వచ్చే వీక్షణలు, ఆడియన్స్ వ్యూయర్ షిప్ ప్రాతిపదికన మానిటైజ్ చేస్తూ చెల్లిస్తారు. ఈ డీల్ ఫైనలైజ్ అయితే అప్పుడు టాక్సిక్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ పై అనౌన్స్ మెంట్ వచ్చే అవకాశముంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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