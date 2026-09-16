Malayalam OTT: ఈ వారం ఓటీటీలోని మస్ట్ వాచ్ మలయాళం సినిమాలు.. ఒకటేమో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్.. మరొకటి కామెడీ థ్రిల్లర్!
Malayalam OTT: ఈ వారం డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో సందడి చేసేందుకు రెండు సరికొత్త మలయాళ చిత్రాలు సిద్ధమయ్యాయి. జూడ్ ఆంథనీ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో మార్షల్ ఆర్ట్స్ థ్రిల్లర్ 'తుడక్కమ్' స్ట్రీమింగ్కు రానుండగా, రసవత్తర కామెడీ థ్రిల్లర్ 'ఇడి మళ కాట్టు' కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. పూర్తి వివరాలు చూసేయండి.
Malayalam OTT: '2018' సినిమాతో ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన ప్రముఖ దర్శకుడు జూడ్ ఆంథనీ జోసెఫ్ తెరకెక్కించిన తాజా మార్షల్ ఆర్ట్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'తుడక్కమ్' (Thudakkam). మలయాళ మెగాస్టార్ మోహన్ లాల్ కూతురు విస్మయ మోహన్ లాల్ ఈ మూవీతోనే డెబ్యూ చేసింది.
తుడక్కమ్ ఓటీటీ
ఈ వారం ఓటీటీలో తప్పకుండా చూడాల్సిన మలయాళం సినిమాల్లో తుడక్కమ్ ఒకటి. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 18, 2026 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. విస్మయ మోహన్లాల్, ఆశిష్ జో ఆంటోనీ, బాబీ కురియన్, సాయి కుమార్, మనోజ్ కె. జయన్, చిప్పి రంజిత్, కొట్టాయం రమేష్ తదితరులు నటించారు.
స్టోరీ ఇదే
కూతురు విస్మయ డెబ్యూ సినిమా అయిన తుడక్కహ్ లో మలయాళ సూపర్స్టార్ మోహన్లాల్ ప్రత్యేక కామియో పాత్రలో కనిపించనుండటం విశేషం. పాఠశాల విద్యార్థినులను సురక్షితంగా ఇంటికి చేర్చిన మీను అనే ముయ్ థాయ్ (Muay Thai) మార్షల్ ఆర్ట్స్ విద్యార్థిని చుట్టూ కథ సాగుతుంది.
ఆమె జీవితంలోకి ఒక అపరిచిత వ్యక్తి ప్రవేశించడం, ఆ తర్వాత ఆమె అకస్మాత్తుగా మాయమవ్వడం ఉత్కంఠ రేపుతాయి. తనను, తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆ యువతి మార్షల్ ఆర్ట్స్ విద్యతో చేసిన పోరాటాన్ని ఈ మూవీలో సూపర్ గా చూపించారు.
కామెడీ థ్రిల్లర్
మరొక వైపు డిఫరెంట్ కామెడీ థ్రిల్లర్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన 'ఇడి మళ కాట్టు' (Idi Mazha Kattu) చిత్రం కూడా సెప్టెంబర్ 18, 2026 నుంచి సైనా ప్లే (Saina Play) ఓటీటీ వేదికగా అందుబాటులోకి రానుంది. అంబిలి ఎస్. రంగన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో చెంబన్ వినోద్, శ్రీనాథ్ భాసి, సెంథిల్ కృష్ణ, సుధి కొప్ప, శరత్ జిత్, అజీజ్ నెడుమంగడ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
దొంగతనం
పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి పని కోసం కేరళకు వచ్చిన సౌగద అనే వలస కార్మిక యువతి వస్తువులు దొంగతనానికి గురవుతాయి. తన సామాన్ల వెతుకులాటలో భాగంగా కేరళలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన నలుగురు విభిన్న వ్యక్తులతో ఆమె కలిసి ప్రయాణించడం ఈ సినిమా కథాంశం. వలస కార్మికుల సమస్యలు, ఐక్యతను నవ్వుల విందుగా ఈ చిత్రంలో చూపించారు.
మలయాళ థ్రిల్లర్ల క్రేజ్
దక్షిణాది ఓటీటీ మార్కెట్లో మలయాళ కంటెంట్కు, ముఖ్యంగా క్రైమ్ అండ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ థ్రిల్లర్లకు విశేషమైన ఆదరణ ఉంది. అందుకే తుడక్కమ్ ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం ఆడియన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇక శ్రీనాథ్ భాసి, చెంబన్ వినోద్ వంటి పవర్హౌస్ పెర్ఫార్మర్లు ఇడి మళ కట్టులో ఉండటం వల్ల ఈ కామెడీ థ్రిల్లర్కు క్రేజ్ దక్కే అవకాశముంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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