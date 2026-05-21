Drishyam 3 Review: జార్జి కుట్టి ఈసారైనా దొరికిపోయాడా? క్లైమ్యాక్స్ ట్విస్ట్ మెప్పించిందా? దృశ్యం 3 మూవీ ఎలా ఉందంటే?
Drishyam 3 Review: దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్ – మాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'దృశ్యం' ఫ్రాంచైజీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ క్రేజ్ ఉంది. అయితే ఈ సిరీస్లో మూడవ భాగంగా వచ్చిన 'దృశ్యం 3' మాత్రం ఆ స్థాయి థ్రిల్ పంచడంలో విఫలమైంది.
Drishyam 3 Review: బ్లాక్బస్టర్ ఫ్రాంఛైజీ దృశ్యం నుంచి వచ్చిన మూడో పార్ట్ గురువారం (మే 21) థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈసారి రీమేక్ కాకుండా మలయాళం డబ్బింగ్ వెర్షన్ తెలుగులోకీ వచ్చింది. అయితే గతంలో వచ్చిన రెండు సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ దృశ్యం 3 అంతగా థ్రిల్ పంచడంలో విఫలమైందనే చెప్పాలి.
దృశ్యం 3 స్టోరీ ఏంటంటే?
గతంలో జరిగిన ఐజీ కొడుకు వరుణ్ హత్య కేసు నుంచి తన కుటుంబాన్ని సేఫ్గా కాపాడుకున్న జార్జ్కుట్టి (మోహన్లాల్) ఇప్పుడు సమాజంలో ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్. ఆయన నిర్మించిన 'దృశ్యం' సినిమా భారీ హిట్ సాధిస్తుంది. భార్య రాణి (మీనా), పెద్ద కూతురు అంజు (అన్సిబా), చిన్న కూతురు అను (ఎస్తేర్ అనిల్)లతో కలిసి ఆయన ఒక లగ్జరీ జీవితాన్ని గడుపుతుంటాడు.
గత చేదు జ్ఞాపకాలను మరిచిపోయి, పెద్ద కూతురు అంజుకు త్వరగా పెళ్లి చేసి సెటిల్ చేయాలనేది జార్జ్కుట్టి ఆశయం. అంతా సజావుగా సాగుతోంది అనుకుంటున్న సమయంలో.. ఒక రిపోర్టర్ మళ్లీ ఆ పాత మర్డర్ కేసుపై ఆసక్తి చూపించడం మొదలుపెడతాడు. ఆ తర్వాత జరిగిన కొన్ని ఊహించని పరిణామాల వల్ల జార్జ్కుట్టి నిర్మించుకున్న ప్రశాంతమైన సామ్రాజ్యం మళ్లీ ప్రమాదంలో పడుతుంది.
సినిమా ఎలా ఉందంటే?
'దృశ్యం' (2013), 'దృశ్యం 2' (2021) చిత్రాలలో జార్జ్కుట్టి పాత్ర చాలా డిఫెన్సివ్గా, ఎంతో తెలివిగా పోలీసులకు ఎదురెళ్లడం చూస్తాం. కానీ 'దృశ్యం 3' లో ఆయన పాత్రలో తీవ్రమైన మార్పు కనిపిస్తుంది. పైకి సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్గా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, లోపల మాత్రం ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో అని నిరంతరం భయపడుతూ, వణికిపోయే వ్యక్తిగా ఆయన కనిపిస్తాడు.
తన కుటుంబాన్ని కాపాడటానికి తాను ఎంతటి ఘోరానికైనా వెళ్తాననే నిజం ఎక్కడ బయటపడుతుందో అనే భావన, భయం అతనిని వెంటాడుతుంటాయి. ఈ పాయింట్ వినడానికి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ, దానిని స్క్రీన్పై అంతే ఆకట్టుకునేలా చూపించడంలో దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్ తడబడ్డారు.
సాగదీతగా సాగే కథనం
సినిమా అసలు కథలోకి వెళ్లడానికి చాలా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎక్కువ భాగం.. అంజుకు మంచి సంబంధం దొరుకుతుందా? చిన్న కూతురు అను అనుకున్న కాలేజీలో సీటు సాధిస్తుందా? రాణి ఇంట్లో ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది? లాంటి నిత్య జీవిత సాధారణ విషయాల చుట్టూనే కథ తిరుగుతుంది.
ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చే ఒక చిన్న ట్విస్ట్ రివీల్ అయినప్పటికీ, అది ప్రేక్షకులను పెద్దగా ఆశ్చర్యపరచదు. జార్జ్కుట్టి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునే క్రమంలో చాలా మంది శత్రువులను కొనితెచ్చుకున్నాడు. కాబట్టి వారు ఊరికే ఉంటారని అనుకోవడం అమాయకత్వమే అవుతుంది.
నిరాశపరిచిన క్లైమాక్స్ ట్విస్టులు
'దృశ్యం' ఫ్రాంచైజీకి అసలైన బలమే ఊహించని క్లైమాక్స్ ట్విస్టులు. కానీ ఈ మూడో భాగంలో జీతూ జోసెఫ్ ట్విస్టులన్నింటినీ చివరి అంకంలో ఒకేసారి కుక్కేశారు. పైగా ఆ ట్విస్టులు కూడా చాలా సాధారణంగా, ముందే ఊహించగలిగేలా ఉన్నాయి. పాత శత్రువులు పగతో తిరిగి రావడం, జార్జ్కుట్టికి అత్యంత సన్నిహితుడే అతనిని వెన్నుపోటు పొడవడం వంటివి రొటీన్గా అనిపిస్తాయి.
కథానాయకుడి మైండ్ ఎక్కడా తప్పులో కాలేయనంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు.. అతనిని ఇరుకున పెట్టడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఒకవేళ అతను తప్పు చేసినా, దాని పరిణామాలు అనుభవించే లోపే మళ్లీ అతనిని ఒక హీరోగా ప్రొజెక్ట్ చేయడం వల్ల కథలో ఉత్కంఠ పూర్తిగా లోపించింది. జార్జ్కుట్టి ఎంత హింసకు పాల్పడినా దర్శకుడు అతనిని ఎక్కడా తప్పుబట్టకుండా వెనకేసుకు రావడం గమనార్హం.
'దృశ్యం 3' సినిమా ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడం కంటే, జార్జ్కుట్టి తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల అతని కుటుంబం ఎలాంటి పరిణామాలను ఎదుర్కొంది అనే దానిపైనే ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టింది. అందువల్ల ఈ సిరీస్లోనే ఇది అత్యంత నీరసమైన చిత్రంగా మిగిలిపోతుంది. సినిమా ముగింపులో 'దృశ్యం 4' కి హింట్ ఇచ్చినప్పటికీ.. జార్జ్కుట్టి ఈ కష్టాలను ఇంకెంత కాలం లాగుతాడు అనే విసుగు ప్రేక్షకుల్లో కలగక మానదు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
