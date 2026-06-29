ENE Repeat Release Date: ఈ నగరానికి ఏమైంది సీక్వెల్ రిలీజ్ డేట్ లాక్..మళ్లీ నలుగురు దోస్తుల హంగామా..ఈఎన్ఈ రిపీట్ ఆ రోజే
ENE Repeat Release Date: టాలీవుడ్ యూత్ఫుల్ కల్ట్ క్లాసిక్ హిట్టయిన ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ సినిమా మోస్ట్ అవేటెడ్ సీక్వెల్ వచ్చేస్తోంది. ఈఎన్ఈ రిపీట్ పేరుతో వస్తున్న ఈ సీక్వెల్ రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ ఇవాళ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ అనౌన్స్ మెంట్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో మోత మోగిస్తోంది.
ENE Repeat Release Date: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చిన బెస్ట్ సినిమాల్లో ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ (Ee Nagaraniki Emaindi) కచ్చితంగా ముందువరుసలో ఉంటుంది. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలోనే కాకుండా డిజిటల్ స్క్రీన్స్, ఓటీటీలలోనూ యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకుని ఒక కల్ట్ క్లాసిక్గా నిలిచింది.
ఈఎన్ఈ రిపీట్ రిలీజ్ డేట్
ఇప్పుడు ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ మూవీ సీక్వెల్ రాబోతుంది. ‘ఈఎన్ఈ రిపీట్’ పేరుతో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. సోమవారం (జూన్ 29) ఈఎన్ఈ రిపీట్ రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ నగరానికి ఏమైంది మూవీ రిలీజై 8 ఏళ్లు కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా ఈఎన్ఈ రిపీట్ రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించారు. ఈ క్రేజీ సీక్వెల్ నవంబర్ 19, 2026న థియేటర్లకు రానుంది.
వీడియో వైరల్
ఈ సీక్వెల్ మూవీని నవంబర్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో అత్యంత గ్రాండ్గా విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ డేట్ లాక్ చేశారు. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సీక్వెల్స్లో ‘ఈఎన్ఈ రిపీట్’ ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ అధికారిక ప్రకటనతో సోషల్ మీడియాలో సినిమా లవర్స్, యూత్, మీమర్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. కార్లో నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్న వీడియోతో, ముస్తాఫా సాంగ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో ఈ రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు.
మారిన ఆ నటుడు
ఈ నగరానికి ఏమైంది మూవీ కల్ట్ క్లాసిక్ గా నిలిచింది. తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో అదరగొట్టింది. నేటికీ ఈ సినిమాలోని వన్-లైనర్స్, క్యారెక్టరైజేషన్స్, డైలాగ్స్, మీమ్స్ సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంటాయి. అయితే సీక్వెల్ లో నటించే నటుల విషయంలో ఓ మార్పు చోటు చేసుకుంది.
ఈ నగరానికి ఏమైంది మూవీలో యాక్ట్ చేసిన సాయి సుశాంత్ ఇప్పుడు సీక్వెల్ కు దూరమయ్యాడు. ఆ మూవీలో అతను కార్తీక్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాడు. ఇప్పుడు సీక్వెల్ లో అతని స్థానంలో మాగంటి శ్రీనాథ్ వచ్చాడు. మిగిలిన ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ గా విష్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమఠం, వెంకటేష్ కాకుమాను కొనసాగుతున్నారు. ఇప్పుడు సీక్వెల్ రిలీజ్ డేట్ రావడంతో మరోసారి ఈ మూవీపై బజ్ ఆకాశానికి తాకుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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