Eetha Trailer: నేషనల్ అవార్డు గ్యారెంటీ అట.. ట్రైలర్కే ఫ్యాన్స్ ఫిదా.. శ్రద్ధా కపూర్ విశ్వరూపం.. ఛావా డైరెక్టర్తో..
Eetha Trailer: 'స్త్రీ', 'స్త్రీ 2' సినిమాలతో ఆల్టైమ్ రికార్డు సృష్టించిన బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మ్యూజికల్ డ్రామా 'ఈఠా'. ఈ మూవీ ట్రైలర్ తాజాగా రిలీజ్ కాగా.. శ్రద్ధా నటన చూసి నేషనల్ అవార్డు గ్యారెంటీ అంటున్నారు ఫ్యాన్స్.
Eetha Trailer: బాలీవుడ్లో వైవిధ్యమైన పాత్రలతో పాటు తిరుగులేని బాక్సాఫీస్ స్టామినా కలిగిన నటి శ్రద్ధా కపూర్ (Shraddha Kapoor). 'స్త్రీ 2' వంటి సెన్సేషనల్ హిట్ తర్వాత ఆమె నటిస్తున్న తదుపరి చిత్రం కావడంతో 'ఈఠా' (Eetha)పై మొదటి నుంచీ ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో, ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ పీరియాడిక్ డ్రామా ట్రైలర్ను మేకర్స్ గురువారం అధికారికంగా విడుదల చేశారు. ఇది చూసిన ఫ్యాన్స్ శ్రద్ధా నటనకు ఫిదా అవుతూ నేషనల్ అవార్డు గ్యారెంటీ అంటున్నారు.
మహారాష్ట్ర సాంప్రదాయ డ్యాన్స్ నేపథ్యంలో..
మహారాష్ట్ర సాంస్కృతిక వైభవానికి నిదర్శనమైన 'లవాణి', 'తమాషా' జానపద నృత్య కళారూపాలను, ఆ రంగానికి ప్రాణం పోసిన మహిళల జీవితాలను ఈ ఈఠా మూవీ ద్వారా అత్యంత విజువల్ గ్రాండ్నెస్తో ఆవిష్కరించబోతున్నారు.
'ఛావా' (Chhaava) వంటి చారిత్రాత్మక బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత దర్శకుడు లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ (Laxman Utekar) తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలై సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
కళ్లు చెదిరే డ్యాన్స్, మైండ్ బ్లోయింగ్ డైలాగ్స్
ఈ ఈఠా చిత్రంలో శ్రద్ధా కపూర్ 'ఈఠా బాయి' అనే పవర్ఫుల్ కళాకారిణి పాత్రలో నటించారు. జీవితంలో ఎదురైన ద్రోహాలు, గుండెకోతలు, సమాజం నుంచి ఎదురైన ఆటంకాలను దాటుకుంటూ ఒక మహిళ తన కళ ద్వారా సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా స్థాపించింది అనేదే ఈ సినిమా ప్రధాన కథాంశం.
తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్లో శ్రద్ధా కపూర్ లవాణి డాన్సర్గా చెప్పిన పవర్ఫుల్ డైలాగ్ నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. “ప్రయత్నించకుండా చనిపోతే నన్ను అనాథగా, బలహీనురాలిగా గుర్తుంచుకుంటారు.. కానీ ఆడుతూ పాడుతూ డ్యాన్స్ చేస్తూ చనిపోతే నన్ను ఒక లెజెండ్గా గుర్తుంచుకుంటారు!” అంటూ శ్రద్ధా కపూర్ చెప్పిన డైలాగ్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది.
మహారాష్ట్ర మహిళల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచే 'నౌవారి' (Nauvari) పట్టు చీర ప్రాముఖ్యతను వివరించే సన్నివేశాలు, అజయ్-అతుల్ అందించిన మాసీ వీనులవిందైన సంగీతం ట్రైలర్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
శ్రద్ధా కపూర్ కామెంట్స్.. "మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్తో మరో మ్యాజిక్!"
ఈ సినిమాలో టైటిల్ రోల్ పోషించడంపై శ్రద్ధా కపూర్ స్పందిస్తూ.. "ఒక కళాకారిణి తన కళపై ఉన్న ప్రేమతో, ధైర్యంతో సృష్టించిన అమరమైన చరిత్ర ఇది. దర్శకుడు లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ సర్ ఈ కథ చెప్పినప్పుడు నేను వెంటనే ఆ పాత్రకు కనెక్ట్ అయ్యాను. 'స్త్రీ', 'స్త్రీ 2' సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతాలు సృష్టించిన మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో మళ్లీ పని చేయడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది" అని వెల్లడించారు.
దిగ్గజ నటుడు దివంగత నానా పటేకర్ (Nana Patekar) నటించిన చివరి చిత్రాలలో 'ఈఠా' ఒకటి కావడం గమనార్హం. సినిమాలో ఆయన పాత్ర ఎంతో కీలకమైనదిగా ఉండబోతోందని సమాచారం.
డిసెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ రిలీజ్
'ఛావా' వంటి విజువల్ వండర్ తర్వాత దర్శకుడు లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించగా, దినేష్ విజన్ అత్యున్నత నిర్మాణ విలువలతో నిర్మించారు. అజయ్-అతుల్ కంపోజ్ చేసిన జానపద స్వరాలు ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలమని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని ఈ పీరియాడిక్ మ్యూజికల్ ఎంటర్టైనర్ రాబోయే డిసెంబర్ 4, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More