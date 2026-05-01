Ek Din Review: ఏక్ దిన్ రివ్యూ.. బాలీవుడ్ డెబ్యూలో సాయి పల్లవి హిట్ కొట్టిందా? అమీర్ ఖాన్ కొడుకు ఫిల్మ్ ఎలా ఉందంటే?
Ek Din Review: సౌత్ ఇండస్ట్రీలో తనదైన యాక్టింగ్ తో సత్తాచాటిన నటి సాయి పల్లవి. ఇప్పుడు ‘ఏక్ దిన్’ మూవీతో ఆమె బాలీవుడ్ డెబ్యూ చేసింది. ఈ రోజు రిలీజైన ఈ చిత్రంతో ఆమె హిట్ కొట్టిందా? మూవీ ఎలా ఉంది? అనేది ఏక్ దిన్ రివ్యూలో చూసేయండి.
సినిమా : ఏక్ దిన్
నటీనటులు : సాయి పల్లవి, జునైద్ ఖాన్, కునాల్ కపూర్, కెవిన్ డేవ్, ప్రగతి తదితరులు
డైరెక్టర్ : సునీల్ పాండే
ప్రొడ్యూసర్లు : అమీర్ ఖాన్, మన్సూర్ ఖాన్, అపర్ణ పురోహిత్ (ఆమీర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్)
రిలీజ్ డేట్ : మే 1, 2026
సాయి పల్లవి.. తెలుగులోనే కాదు ఇండియాలోని సినీ లవర్స్ అందరికీ ఈ పేరు పరిచయమే. నేచురల్ యాక్టింగ్ తో లేడీ పవర్ స్టార్ గానూ గుర్తింపు పొందిన హీరోయిన్ ఆమె. సాయి పల్లవి ఇప్పుడు బాలీవుడ్ లోకి అడుగుపెట్టింది. అమీర్ ఖాన్ కొడుకు జునైద్ ఖాన్ హీరోగా ‘ఏక్ దిన్’ అనే రొమాంటిక్ డ్రామా చేసింది. ఇవాళ రిలీజైన ఈ మూవీ ఎలా ఉందో రివ్యూలో చూద్దాం.
'ఏక్ దిన్' కథ ఏమిటి?
ఈ చిత్ర కథ దినేష్ (జునైద్ ఖాన్) అనే ఐటీ ప్రొఫెషనల్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. అతను తనతో పాటు పనిచేసే మీరా (సాయి పల్లవి)ను రహస్యంగా ప్రేమిస్తాడు. కానీ ఆ విషయాన్ని ఆమెతో చెప్పే ధైర్యం అతనికి ఉండదు. ఆఫీస్ పని మీద జపాన్ వెళ్లినప్పుడు, కనీసం ఒక్క రోజైనా ఆమెతో గడపాలని అతను కోరుకుంటాడు.
ఆ తర్వాత మీరాకు అరుదైన 'ట్రాన్సియంట్ గ్లోబల్ అమ్నీషియా' (TGA) అనే వ్యాధి వస్తుంది. అంటే ఒక రోజు పాటు ఆమె తన జ్ఞాపకశక్తిని కోల్పోతుంది. కోలుకున్నాక ఆలోచిస్తే ఆమెకు ఏం జరిగిందో గుర్తుకు రాదు. మరి ఆ రోజు ఏం జరిగింది? దినేష్ తన ప్రేమను చెప్పాడా? మీరా రియాక్షన్ ఏంటీ? అన్నది తెరపైనే చూడాలి.
ఆ మూవీలోనూ
కమల్ హాసన్, శ్రీదేవి నటించిన క్లాసిక్ సినిమా 'సద్మ' (1983) అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఏక్ దిన్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నాకు వెంటనే 'సద్మ' జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఇందుకు ప్రధాన కారణం ఆ మూవీలోనూ ఇలాగే మెమోరీ లాస్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అయితే, సద్మా బలమైన భావోద్వేగాలను చూపించింది.
విశ్లేషణ
ఏక్ దిన్ మూవీ 2016లో వచ్చిన థాయ్ మూవీ 'వన్ డే'కి అధికారిక హిందీ రీమేక్. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ సినిమాలో "ఏక్ దిన్" అనే పదాన్ని పదే పదే వాడతారు. థియేటర్లలో ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఇది కాస్త విసుగు తెప్పించే అవకాశం ఉంది.
సినిమా మొదటి భాగం విషయానికి వస్తే, ఇందులో మంచి ఫ్రెష్నెస్ కనిపిస్తుంది. కథ చాలా సింపుల్గా, ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా సాగుతుంది. కేవలం రెండు గంటల నిడివి ఉండటంతో సినిమాను ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా దర్శకుడు నడిపారు.
కథ కొంచెం ఊహించదగినదే అయినా, మొదటి భాగంలో సంఘటనలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. జునైద్ ఖాన్, సాయి పల్లవి జంట చూడటానికి ఎంతో బాగుంది. ఈ కొత్త జంట కెమిస్ట్రీ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ అయింది.
సెకండాఫ్ లో
అసలు సమస్య అంతా ద్వితీయార్థంలోనే మొదలవుతుంది. కథను ముగించాలనే తొందర కనిపించింది. అంతే కాకుండా క్లైమాక్స్ను అనవసరంగా సాగదీశారు. కథలో కీలకమైన మలుపులు వచ్చే సమయంలోనే సినిమా పట్టు కోల్పోతుంది. సాయి పల్లవి, జునైద్ ఖాన్ కలవాల్సిన సమయంలోనే దర్శకత్వం తడబడింది. దీనికి ప్రధాన కారణం కథలోని లోపాలు అని చెప్పవచ్చు.
ఎలా చేశారంటే?
జునైద్కు తండ్రి అమీర్ ఖాన్, బాబాయ్ మన్సూర్ ఖాన్ ల మద్దతు ఉంది. అయితే, ఈ పాత్రకు జునైద్ ఖాన్ సరిగ్గా సరిపోయాడు. భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో అతను బాగానే నటించాడు. కానీ, క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి స్క్రిప్ట్ అతనిని నిరాశపరిచింది.
ఇక సాయి పల్లవి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఆమె తెరపై కనిపించిన ప్రతిసారీ చూపు తిప్పుకోనివ్వదు. తన కళ్లతోనే అద్భుతమైన భావాలను పలికించడంలో ఆమె ఎప్పుడూ ముందుంటుంది.
టెక్నికల్ గా
సినిమాలో కాస్త కామెడీ ఉంటే మరింత మంది ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యేదనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. రామ్ సంపత్ అందించిన సంగీతం, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కథకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. మనోజ్ లోబో సినిమాటోగ్రఫీ కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. అమీర్ ఖాన్ నిర్మాణంగా రిచ్ గా ఉంది.
ఫైనల్ గా
'సద్మ' సినిమా చూసిన తర్వాత మనసు కరిగిపోతుంది. కానీ 'ఏక్ దిన్' చిత్రం మాత్రం అంతటి భావోద్వేగాన్ని ఇవ్వదు. అయినప్పటికీ, సాయి పల్లవి నటన కోసం ఈ చిత్రాన్ని ఒకసారి చూడవచ్చు.
రేటింగ్: 2.5 / 5
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More