Epic OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చే ముందు డిజాస్టర్ మూవీ టైటిల్ ఛేంజ్.. కొత్త టైటిల్ చూశారా? కావాలనే చేశారా?
Epic OTT: ఎపిక్ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చే ముందు టైటిల్ మార్చిందా? నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి అడుగుపెట్టబోతున్న ఈ సినిమా కౌంట్ డౌన్ పోస్టర్ లో కొత్త పేరు కనిపించడంతో ఫ్యాన్స్ అయోమయానికి గురవుతున్నారు. ఆ కొత్త టైటిల్ ఏంటో చూడండి.
Epic OTT: 'బేబీ' లాంటి కల్ట్ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత యంగ్ హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య కాంబోలో వచ్చిన యూత్ఫుల్ రోమ్కామ్ మూవీ 'ఎపిక్-ఫస్ట్ సెమిస్టర్' (Epic-First Semester). థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయిన ఈ సినిమా.. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)లో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అయింది. అయితే రిలీజ్ కంటే కొన్ని గంటల ముందే ఈ సినిమా టైటిల్ సడెన్గా మారడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
నెట్ఫ్లిక్స్లో 'ఎపిక్ క్లాసిక్'.. మేకర్స్ మాస్టర్ ప్లానా?
నెట్ఫ్లిక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సినిమా కౌంట్డౌన్ పోస్టర్ చూసిన ఆడియన్స్ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. ఒరిజినల్ థియేట్రికల్ టైటిల్ 'ఎపిక్-ఫస్ట్ సెమిస్టర్' కాగా.. నెట్ఫ్లిక్స్ లిస్టింగ్లో మాత్రం 'ఎపిక్ క్లాసిక్-ఫస్ట్ సెమిస్టర్' (Epic Classic-First Semester) అని కనిపిస్తోంది.
ఈ టైటిల్ మార్పు కేవలం నెట్ఫ్లిక్స్ టీమ్ చేసిన ఒక చిన్న టెక్నికల్ పొరపాటా లేక కావాలనే మేకర్స్ పేరు మార్చారా అనే దానిపై సస్పెన్స్ నెలకొంది. ఓటీటీ వర్షన్ కోసం ఏమైనా అదనపు సీన్లు జోడించి మరో ఎడిటింగ్ వర్షన్ (Director's Cut) తీసుకువస్తున్నారేమోనని నెటిజన్లు ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు.
'#90s' డైరెక్టర్ మ్యాజిక్ వర్కవుట్ కాలేదా?
ఈ సినిమాకి '#90s మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్' ఈటీవీ విన్ వెబ్ సిరీస్తో ఆడియన్స్ను మెప్పించిన నూతన దర్శకుడు ఆదిత్య హాసన్ (Aditya Hasan) దర్శకత్వం వహించారు. ఆ వెబ్ సిరీస్ లోని ఆదిత్య అనే కుర్రాడే పెరిగి పెద్దయిన తర్వాత చదువుకోడానికి లండన్ వెళ్లడం, అక్కడ అమ్మాయితో ప్రేమలో పడటం అనేది ఈ మూవీ స్టోరీ.
'బేబీ' క్రేజ్ తో పాటు ఆదిత్య మేకింగ్ పై భారీ అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, థియేట్రికల్ రన్లో మాస్, యూత్ ఆడియన్స్ను కనెక్ట్ చేయడంలో ఈ లవ్ డ్రామా విఫలమైంది.
అయితే ఓటీటీ ఆడియన్స్ మైండ్సెట్ పూర్తిగా వేరుగా ఉంటుంది. థియేటర్లలో వర్కవుట్ కాని చాలా సినిమాలు నెట్ఫ్లిక్స్ లాంటి గ్లోబల్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో మంచి వ్యూయర్షిప్ సాధించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
రిచ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్.. హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ మ్యూజిక్
ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లలో సాయి సౌజన్య, సూర్యదేవర నాగవంశీ (Naga Vamsi) సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చాలా రిచ్గా ఉండటంతో పాటు హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ (Hesham Abdul Wahab) అందించిన మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకి ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగుతో పాటు పలు ప్రాంతీయ భాషల డబ్బింగ్ ఆప్షన్లతో ఈ చిత్రం అర్ధరాత్రి నుంచి స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. ఈ కొత్త టైటిల్ 'ఎపిక్ క్లాసిక్' వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ఏంటో సినిమా స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ అయితే కానీ క్లారిటీ రాదు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More