Telugu Web Series: సూపర్ హిట్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ రెండో సీజన్ వచ్చేస్తోంది.. ఈసారి థియేటర్లలో..
తెలుగు సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్ (Telugu Web Series) ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్స్ (AIR Season 2) రెండో సీజన్ వచ్చేస్తోంది. అయితే ఈసారి ఓటీటీలోకి కాకుండా థియేటర్లలో రిలీజ్ చేస్తుండటం విశేషం. ఆ విశేషాలు చూడండి.
తెలుగులో యువతను ఆకర్షించేలా వచ్చిన వెబ్ సిరీస్ లలో ఒకటి ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్స్ (ఏఐఆర్). ప్రముఖ ఓటీటీ ఈటీవీ విన్ లో ఈ సిరీస్ గతేడాది స్ట్రీమింగ్ అయింది. దీనికి ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడీ సిరీస్ రెండో సీజన్ రెడీ అవుతోంది. అయితే ఆశ్చర్యకరంగా దీనిని థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ వెల్లడించింది.
ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్స్ సీజన్ 2
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో వచ్చిన ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్స్ తొలి సీజన్ గుర్తుందా? ముగ్గురు ఇంటర్మీడియట్ కుర్రాళ్లు, ర్యాంకుల కోసం వాళ్లు పడే పాట్ల చుట్టూ తిరిగే కథతో తెలుగు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడీ సిరీస్ రెండో సీజన్ ను థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నట్లు ఈటీవీ విన్ వెల్లడించింది.
“బాయ్స్ మళ్లీ వస్తున్నారు. ఏఐఆర్ సెకండ్ ఇయర్.. ఎ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా షేర్ చేసిన పోస్టర్లో ఈ ఇంటర్మీడియట్ కుర్రాళ్ల కథను మరోసారి చూద్దాం.. కాకపోతే ఈసారి థియేటర్లలో అని రాసి ఉంది.
ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్స్ సీజన్ 1 విశేషాలు
ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులపై ఉండే ఒత్తిడిని, హాస్టల్ జీవితంలోని కష్టసుఖాలను ప్రతిబింబించే వెబ్ సిరీస్ గా 'AIR' (All India Rankers) రూపొందింది. జోసెఫ్ క్లింటన్ దర్శకత్వంలో.. హర్ష్ రోషన్ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన ఈ యూత్ఫుల్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ యువతను బాగా ఆకట్టుకుంది.
ఇప్పుడున్న విద్యా వ్యవస్థలో ర్యాంకులు, మార్కుల కోసం విద్యార్థులు పడే ఒత్తిడిని చాలా సినిమాలు చూపించాయి. కానీ ఆ గందరగోళాన్ని కామెడీతోపాటు సహజమైన భావోద్వేగాలతో మిళితం చేస్తూ రూపొందిన వెబ్ సిరీస్ ‘AIR - ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్స్’. దర్శకుడు సందీప్ రాజ్ (కలర్ ఫోటో ఫేమ్) నిర్మించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ లో ఏడు ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి.
ఈ కథ అర్జున్ (హర్ష్ రోషన్), రాజు (భానుప్రకాష్), ఇమ్రాన్ (జయతీర్థ) అనే ముగ్గురు విద్యార్థుల చుట్టూ తిరుగుతుంది. విజయవాడలోని ‘AIR’ అనే పేరున్న కాలేజీలో ఐఐటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటర్మీడియట్ కోర్సులో జాయిన్ అవుతారు. ర్యాంకులే పరమావధిగా సాగే ఆ కాలేజీలో.. స్ట్రిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ మధ్య ఈ ముగ్గురూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు? అక్కడి నుంచి బయటపడటానికి వారు చేసిన ‘సిల్లీ’ ప్రయత్నాలు ఏమిటి? చివరకు వారు తమ లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నారా లేదా? అనేదే ఈ సిరీస్ కథాంశం.